Có nhà Sài Gòn sau ba năm đầu tư đất

Có người mất cả đời người để tích đủ sáu tỷ đồng mua nhà, còn tôi chỉ mất ba năm để có được nhà đất Sài Gòn.

"Sốt đất" nằm ở việc phân lô tách thửa vô tội vạ và đội nhóm "cò đất" kéo về tạo sóng. Tôi là người đầu tư bất động sản dài hạn, chỉ bán khi nào có mục đích và tìm được những mảnh khác đẹp hơn, vị trí tốt hơn. Gần như tôi không mua đất của các cá nhân phân lô tách thửa. Vì tôi hiểu nó chỉ làm thêm nhếch nhác và chẳng đem lại giá trị gì cho đô thị. Nhiều nơi chỉ làm con đường bê tông hoặc rải đá bi, cắm mấy cây cọc bán đất xong là người ta biến mất, để lại một mớ hỗn độn.

Tôi chỉ mua ở nhưng dự án đầu tư bài bản, có đường nhựa, vỉa hè, điện âm, tiện ích nội khu như công viên, shophouse... làm cho bộ mặt của đô thị phát triển. Nếu không bán thì tôi xây lên cho thuê, hoặc về già ở đấy cũng là nơi rất đáng để sống. Còn chuyện tỉnh nào có sóng dập dìu tôi chẳng bao giờ quan tâm, chỉ để ý những bất động sản đáng mua và đáng sống. Và đương nhiên tôi cũng mua phần lớn bằng tiền nhàn rỗi, nên cũng chẳng sợ mấy cái gọi là "bong bóng".

Theo tôi, sống ở đâu thì phải theo hệ quy chiếu ở đó. Là nhà đầu tư trên thị trường tài chính, tôi áp dụng nguyên tắc đó vào cuộc sống thực tại, đó là đi theo xu hướng. Giờ cứ lôi mấy câu chuyện phương Tây, châu Âu ra mà so sánh với nước mình rồi chỉ trích những người đầu tư bất động sản, nhưng biết đến bao giờ chúng ta mới bằng họ?

>> Có năm bất động sản nhưng không sống dựa vào đất

Ở Việt Nam thời nay, cứ phải có nhà cửa đàng hoàng để ở trước đã. Chí ít, con mình sau này còn có mái nhà che mưa, che nắng, không phải khổ sở. "Sốt đất" nhưng tôi thấy vẫn có nhiều người, thậm chí người trẻ, mua được nhà. Mấy đứa bạn tôi làm môi giới bất động sản kể rằng "giới trẻ bây giờ lắm đứa rất giỏi, mới sinh năm 1995-1996 mà đã biết đi mua đất đầu tư, cũng khôn lanh và có kiến thức chứ không phải loại ngáo ngơ cầm tiền cha mẹ mua đâu".

Tôi cũng đã dùng cách này để có nhà Sài Gòn trước tuổi 30. Khoảng 7-8 năm trước, với số vốn nhỏ, tôi về trung tâm tỉnh mua được đất ở những vị trí đẹp vừa phải. Sau đó là những mảnh đẹp hơn một chút, rồi tôi cứ từng bước để mua được nhà to ở Sài Gòn. Đầu tư luẩn quẩn hay không là do bạn không biết tính toán. Số tiền tăng lên theo cấp số cộng hoặc nhân trong thời gian ngắn cũng là do ở bạn. Có người mất cả đời người để có đủ sáu tỷ đồng mua nhà, còn tôi chỉ mất ba năm để có được nhà đất Sài Gòn.

Hiện nay, ở tuổi 30, tôi nhìn lên không hơn ai, nhưng nhìn xuống cũng tự hào làm được điều mà nhiều người chưa được, đó là có nhà phố, nhà vùng ven, và nhà ở trung tâm tỉnh quê hương mình. Nên người biết chớp thời cơ và đầu tư khôn ngoan sẽ luôn thành công.

Mem

>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.