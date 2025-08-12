Ba thanh niên dàn dựng clip 'cô gái hành động nhạy cảm' trên ôtô để câu view

Ninh BìnhCông an xác định 3 thanh niên muốn câu view đã phân vai, đóng giả phụ nữ chỉ mặc áo lót, diễn cảnh nhạy cảm trên ôtô để quay clip, đăng lên mạng xã hội.

Chiều 12/8, chưa đầy một ngày sau khi clip cô gái "hành động nhạy cảm" trên ôtô lan truyền, ba thanh niên 24, 26 và 33 tuổi, trú tại hai phường Phủ Lý và Hà Nam đã được công an phường Phủ Lý mời lên làm việc để làm rõ hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên không gian mạng.

Công an cho biết ba thanh niên trên đã nhận thức được vi phạm; tự nguyện gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Ba thanh niên làm việc với công an phường Phủ Lý. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình

Tối 11/8, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một phụ nữ ngồi trên ghế phụ ôtô "có hành vi nhạy cảm" với nam tài xế, trong khi xe đang chạy trên đường Lê Duẩn, phường Phủ Lý.

Clip lan truyền đã thu hút sự chú ý của dư luận xã hội. Nhà chức trách đánh giá vụ việc "nghiêm trọng, ảnh hưởng phức tạp" đến an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Công an phường Phủ Lý xác định clip trên là do 3 thanh niên bàn nhau quay để đưa lên mạng xã hội câu view, câu like, tăng lượt thích, bình luận, chia sẻ, tăng lượng tương tác trên mạng xã hội.

Họ dàn dựng kịch bản, phân vai đóng giả phụ nữ diễn cảnh nhạy cảm trên ôtô, rồi như tình cờ quay video được, đăng lên mạng xã hội.

Video được các thanh niên giả gái, dàn dựng để câu view. Ảnh: Chụp màn hình

Nhà chức trách đang tiếp tục xử lý vụ việc.