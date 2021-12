Chuyên gia Mỹ nói thế giới chưa sẵn sàng cho đại dịch tiếp theo

Nhóm nghiên cứu Mỹ chỉ ra thế giới chưa chuẩn bị cho đại dịch tiếp theo, thậm chí chưa sẵn sàng ứng phó với các đợt bùng phát dịch nhỏ.

Trung tâm An ninh Y tế Johns Hopkins (CHS) thuộc Trường Y tế Công cộng Bloomberg tại Mỹ hôm qua công bố báo cáo, trong đó cho thấy không quốc gia nào trên thế giới nằm trong nhóm điểm cao 80-100 về chỉ số an ninh y tế toàn cầu (GHS), thước đo sự chuẩn bị của các nước trước các tình huống khẩn cấp do tổ chức này xây dựng.

Báo cáo được tiến hành dựa trên bảng gồm 140 câu hỏi trên 6 lĩnh vực, gồm năng lực ngăn ngừa, phát hiện sớm và báo cáo, phản ứng nhanh để khống chế dịch bệnh, cũng như năng lực của hệ thống y tế trong điều trị bệnh nhân và bảo vệ y bác sĩ, năng lực tuân thủ thông lệ quốc tế, cùng với rủi ro của đất nước trước các mối đe dọa sinh học.

Các chỉ số này hoàn toàn dựa trên thông tin công khai. Các nhà nghiên cứu của CHS hợp tác với 21 chuyên gia cố vấn quốc tế từ 13 nước để thực hiện báo cáo.

Điểm trung bình của các quốc gia năm 2021 là 38,9/100, về cơ bản không thay đổi so với năm 2019. Mỹ là nước có tổng điểm cao nhất GHS cao nhất với 75,9, giảm 0,3. Somali là nước có GHS thấp nhất trong 195 nước được khảo sát với 16 điểm. Việt Nam đứng thứ 65 trong danh sách với 42,9 điểm, tăng 0,7.

"Chỉ số GHS 2021 tiếp tục cho thấy tất cả các nước vẫn thiếu một số năng lực quan trọng, cản trở khả năng ứng phó hiệu quả với Covid-19 và làm giảm khả năng sẵn sàng đối mặt với các dịch bệnh hay mối đe dọa đại dịch trong tương lai", báo cáo có đoạn.

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện ở bang California, Mỹ hồi tháng 1. Ảnh: Reuters.

Lĩnh vực chuẩn bị kém nhất là ngăn ngừa sự xuất hiện của các mầm bệnh mới như nCoV. Điểm trung bình của các quốc gia trong lĩnh vực này chỉ là 28,4. Báo cáo GHS cho biết khoảng 113 quốc gia "ít để ý" đến các bệnh lây nhiễm từ động vật sang người.

"Các lãnh đạo có quyền lựa chọn. Họ có thể đầu tư bền vững và chuyên sâu hơn vào năng lực được tạo ra khi ứng phó với Covid-19 để chuẩn bị cho dài hạn, hoặc có thể quay lại vòng lặp bỏ bê và hoảng loạn kéo dài hàng thập kỷ, khiến thế giới đối mặt với nguy cơ nghiêm trọng từ các mối đe dọa y tế cộng đồng không thể tránh khỏi trong tương lai", tiến sĩ Jennifer Nuzzo, học giả cấp cao tại CHS, cảnh báo.

Báo cáo chỉ ra 155 trong 195 quốc gia không đầu tư chuẩn bị cho đại dịch hoặc dịch bệnh trong vòng ba năm qua và 70% không đầu tư cho hệ thống phòng khám, bệnh viện và trung tâm y tế cộng đồng. 161 quốc gia có mức độ tin tưởng của công chúng vào chính phủ ở mức thấp tới trung bình.

Mỹ là minh chứng số một cho điều này, theo báo cáo. "Với số ca nhiễm và tử vong cao hơn bất kỳ quốc gia nào khác, phản ứng kém của Mỹ đối với đại dịch Covid-19 đã gây chấn động thế giới. Làm thế nào mà một quốc gia có rất nhiều lực trước khi đại dịch bắt đầu lại có phản ứng sai lầm như vậy", báo cáo có đoạn.

Nhóm nghiên cứu chỉ ra vài lý do, trong đó quan trọng nhất là lòng tin của công chúng với chính phủ, yếu tố được xác định là then chốt ở các nước có ca nhiễm và tử vong cao. Thiếu niềm tin có thể làm suy yếu khả năng tuân thủ của công chúng với quy định, khuyến nghị của chính phủ. Một số điểm yếu khác của Mỹ gồm hạn chế tiếp cận dịch vụ chăm sóc, số nhân viên y tế và số lượng giường bệnh bình quân đầu người thấp hơn nhiều quốc gia có thu nhập cao khác.

Báo cáo GHS chỉ ra ngay cả những nước giàu và dường như được chuẩn bị sẵn sàng vẫn có thể thất bại trong kiểm soát đại dịch. "Năng lực của hệ thống y tế và y tế công cộng phải đi đôi với các chính sách, chương trình cho phép người dân tuân thủ các khuyến nghị về sức khỏe cộng đồng", nhóm nghiên cứu khuyến nghị.

Thanh Tâm (Theo CNN)