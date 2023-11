Chuyến du lịch nực cười vì hướng dẫn viên 'mù' tiếng Anh

'Đi tour cũng đoàn toàn khách Mỹ, tôi trở thành người phiên dịch bất đắc dĩ vì một lý do ngớ ngẩn - hướng dẫn viên không biết tiếng Anh'.

Đặt tour "Hà Giang loop" 4 ngày 3 đêm với thỏa thuận sẽ có hướng dẫn viên biết tiếng Anh và được ở phòng riêng, tuy nhiên, vợ chồng nữ du khách Thụy Điển nói công ty đã "không cung cấp đúng dịch vụ" khi hướng dẫn viên hầu như không hiểu tiếng Anh và họ phải ở phòng dorm (phòng tập thể). Câu chuyện "Khách Tây đòi lại tiền vì hướng dẫn tour Hà Giang không biết tiếng Anh" đang nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng.

Cho rằng công ty du lịch Việt hoạt động thiếu chuyên nghiệp, độc giả Vuvanbinhktf nhận định: "Khách mua tour đã thỏa thuận bao gồm cả hướng dẫn viên biết tiếng Anh và phòng khách sạn riêng, nhưng công ty du lịch lại cung cấp cho người ta ở homestay, phòng tập thể và hướng dẫn viên không biết tiếng Anh. Như thế là đang cung cấp không đúng như những gì đã cam kết.

Người ta mua tour một đằng nhưng cung cấp dịch vụ một nẻo rồi kêu giá rẻ thì đừng đòi chất lượng cao sao? Người ta không cần chất lượng cao, họ chỉ cần được cung cấp dịch vụ đúng những gì ông đã thỏa thuận trong gói tour đã mua. Còn nếu làm không được tức là 'treo đầu dê bán thịt chó'".

Đồng quan điểm, bạn đọc Lam Huynh chia sẻ trải nghiệm của chính bản thân với hướng dẫn viên "mù tiếng Anh": "Cách đây 25 năm,tôi từng có trải nghiệm một tour đi nhiều tỉnh phía Bắc, cùng đoàn toàn khách Mỹ. Tôi đi cùng một người thân là Việt kiều. Thế nhưng, hướng dẫn viên lại không nói được tiếng Anh. Đi đếm các di tích lịch sử, người đó toàn nói tiếng Việt rồi nhờ chúng tôi dịch lại cho khách Mỹ hiểu. Anh ta giải thích rằng: 'Chỉ biết tiếng Pháp, nhưng công ty lại xếp cho dẫn đoàn này'.

Nói chuyện với nhóm khách, tôi được biết họ phải trả tiền tour gấp ba lần chúng tôi, nhưng ăn uống, tiện ích của tour thì hưởng y chang khách Việt.

Thật buồn là 25 năm sau, mọi việc vẫn như vậy. Sao các công ty du lịch có thể tuyển hướng dẫn viên không giỏi ngoại ngữ dẫn đoàn khách nước ngoài? Trong khi đó, ngoài kia vẫn còn nhiều bạn trẻ có trình độ ngoại ngữ, giao tiếp tốt bằng tiếng Anh vẫn đang thất nghiệp.

Muốn phát triển du lịch thì chính các công ty làm du lịch phải ưu tiên chất lượng dịch vụ của mình trước khi nghĩ đến lợi nhuận. Nếu không, chẳng cần đại dịch Covid-19 hay biến động gì, du khách quốc tế cũng sẽ không đến Việt Nam du lịch nữa, mà chọn những nơi khác tốt hơn, chuyên nghiệp hơn".

Đánh giá chất lượng du lịch Việt, độc giả Cmai bình luận: "Đây là một trong hàng trăm lý do khiến du khách quốc tế một đi không trở lại với du lịch Việt Nam. Với trình độ công nghệ thông tin như bây giờ, thật khó mà các công ty du lịch thiếu chuyên nghiệp qua mặt được du khách. Chỉ một cái nhấp chuột, chuyện gì cũng được cả thế giới biết đến và hình ảnh du lịch Việt có thể xấu đi rất nhanh. Với cách làm dịch vụ thế này, đừng hỏi tại sao khách du lịch quốc tế quay lưng với chúng ta. Người Việt cứ thi nhau tăng bốc cảnh đẹp của đất nước, con người thân thiện, đồ ăn ngon... nhưng dù Việt Nam có là thiên đường mà làm du lịch kiểu này thì cũng chẳng ai muốn đến lần thứ hai".

"Sự việc này cần được xem xét kỹ lưỡng và tránh không để lặp lại. Sự cẩu thả (nếu có) trong cách tổ chức của công ty du lịch vô hình chung sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm qua loa. Khi khách nước ngoài gần như không thể hỏi, hiểu và được hướng dẫn chi tiết xung quanh những trải nghiệm của mình thì làm sao họ có thể hài lòng? Câu chuyện nhỏ này cũng là bài học cho các nhà quản lý du lịch địa phương trong việc kiểm tra, giám sát các hoạt động du lịch của các đơn vị tư nhân", bạn đọc Sangtaccakhuc nói thêm.

Độc giả Vuvanbinhktf - người phản ứng dữ dội với việc hướng dẫn viên du lịch dẫn đoàn khách nước ngoài nhưng không biết tiếng Anh, kết lại: "Hướng dẫn viên dẫn đoàn cho khách nước ngoài bắt buộc phải biết tiếng Anh, ít nhất là giao tiếp được ở mức đủ dùng, đó là yêu cầu tối thiểu. Không thể cho một người chỉ biết mấy câu chào hỏi cơ bản như 'hello', 'how are you' đi dẫn tour cho khách quốc tế được. Chẳng có ai đi du lịch mà phải học tiếng bản xứ của nước ấy để nói chuyện được với hướng dẫn viên cả. Người ta chỉ học tiếng Anh để giao tiếp quốc tế mà thôi. Làm du lịch cho khách quốc tế mà không biết tiếng Anh thì đúng là không thể nào chấp nhận được".

Thành Lê tổng hợp

