Chủ nhà trọ cấm xe điện dù không có lối thoát hiểm

Không có chiếc xe điện chính hãng nào đang bình thường mà bốc cháy cả. Có chăng nên quản lý tốt hơn chứ không phải 'không quản được thì cấm'.

Chung cư mini cũ tôi ở cũng có quy định cấm xe điện. Nhưng vấn đề là lối thoát hiểm vẫn không có, ban công vẫn bị bịt kín... Đợt đó, trước khi chuyển nhà, tôi vẫn kịp bảo với chủ nhà rằng lý do mình chuyển đi là vì nhà không đáp ứng tiêu chuẩn PCCC, chứ không phải vì đang dùng xe điện. Mọi người cần xác định rõ nguy cơ cháy xe thường đến từ các phương tiện đã độ, không rõ nguồn gốc hoặc dùng pin rẻ tiền, ắc quy kém chất lượng. Chứ mua xe chính hãng, uy tín thì cứ yên tâm mà dùng. Giờ xe điện ngày càng phổ biến, có chăng thì nên quản lý tốt hơn chứ không phải 'không quản được thì cấm'".

Đó là chia sẻ của độc giả Mai Thanh trước tình trạng nhiều chủ trọ tự ra quyết định cấm xe điện đối với khách thuê, do lo ngại nguy cơ cháy nổ. Bị đẩy vào thế khó, người đi thuê trọ buộc phải chuyển sang sử dụng xe xăng hoặc tìm nhà trọ mới (dù việc kiếm được nhà trọ chấp nhận xe điện không phải điều dễ dàng). Thực trạng này đặt ra câu hỏi: liệu biện pháp phòng chống cháy nổ này có quá phiến diện?

Cùng chung nỗi bức xúc khi bị các chủ trọ cấm dùng xe điện, bạn đọc Trần Công Bảo cho rằng: "Tôi thấy có rất nhiều ý kiến, chung quy cũng dồn về việc nguy cơ cháy nổ do pin xe điện. Với góc độ cá nhân, tôi xin có một số ý kiến như sau:

Đối với từng chủng loại pin như hiện nay, trong điều kiện tiêu chuẩn, rất ít có khả năng xảy ra cháy nổ. Việc xảy ra sự cố có thể từ các nguyên nhân sau:

- Do tâm lý muốn sạc nhanh để có xe đi ngay nên người dùng đã mua bộ sạc nhanh không tiêu chuẩn. Khi đó, nguy cơ cháy nổ là rất cao.

- Khi bộ sạc chính hãng bị hỏng, nhiều người lại mua bộ sạc trôi nổi trên thị trường, không đảm bảo an toàn.

- Do ý thức chủ quan, hoặc thiếu kiến thức chuyên môn nên một số người đã câu móc tạm thời đường dây và ổ điện không đúng tiêu chuẩn, gây quá tải đường dây khi nhiều xe cùng tham gia sạc điện.

- Có người độ pin để có thời gian đi dài hơn nhưng chưa đảm bảo kỹ thuật nên có thể gây quá tải bộ sạc, đường dây điện...

Vì vậy, nếu nói là cấm xe điện để đảm bảo PCCC thì theo tôi là hơi phiến diện".

"Thật ra xe điện không nguy hiểm. Tôi nghĩ không có chiếc xe điện nào đang trong tình trạng bình thường mà bốc cháy cả. Nhưng xe điện lại đặc biệt nguy hiểm khi kết nối sạc với nguồn điện không ổn định. Bình thường các bạn thấy rằng, nếu điện yếu, điện chập chờn liên tục thì tivi, tủ lạnh cũng cháy chứ không riêng gì xe điện. Thế nên, cái chúng ta cần làm không phải là cấm xe điện một cách cực đoan, mà chỉ cần cấm phương tiện không đảm bảo an toàn, độc giả Thích ăn xoài nói thêm.

Trong khi đó, đừng từ góc nhìn của những chủ trọ, bạn đọc Quangtruongpham lý giải nguyên nhân của hành động cấm xe điện: "Cái nào nguy hiểm thì người ta cấm thôi, ít nhất nó sẽ giúp chủ nhà và người thuê trọ an tâm hơn. Vì cứ hình dung nhà trọ để 20 cái xe điện sạc cùng lúc xuyên đêm thì sẽ nguy hiểm thế nào? Chưa kể, mùa nắng nóng, cộng thêm nhiệt sinh ra dễ gây quá tải hệ thống điện. Trước giờ xây nhà trọ, có ai làm hệ thống điện mà tính đến cả vụ sạc hàng chục xe điện một lúc đâu. Tôi để ý rất nhiều người có thói quen cắm sạc xe điện qua đêm nên rất nguy hiểm".

Đồng cảm với nỗi lo của các chủ trọ, độc giả More More nhấn mạnh: "Vấn đề của xe điện là pin sau một thời gian sử dụng sẽ bị chai, phải thay pin mới. Nhưng nhiều chủ xe lại chọn các loại pin trôi nổi, độ pin vì chi phí rẻ. Mà khoản này chẳng ai quản lý được. Thêm nữa là sạc ở chung cư mini, phòng trọ, đa số là sạc qua đêm, không ai trông coi. Chưa kể phải lắp cả hệ thống điện, đồng hồ để tính tiền người sạc, rất phức tạp. Cuối cùng là khi xảy ra sự cố cháy pin xe điện thì rất khó dập. Đó là lý do một số cơ sở cho thuê nhà cấm xe điện".

Cho rằng vấn đề khó kiểm soát chất lượng xe điện là lý do khiến nhiều chủ nhà trọ cấm phương tiện này, bạn đọc Anhtuan nhận định: "Thực ra nếu là xe máy điện chính hãng và dùng đúng theo khuyến cáo nhà sản xuất thì tỷ lệ xảy ra cháy nổ cực kỳ thấp. Tuy nhiên, thực tế lại không được như vậy. Tôi nhận thấy rất nhiều xe điện trôi nổi trên thị trường, các cửa hàng tự nhập về lắp ráp và bán ra, rồi cũng tự nhận sửa chữa lại khi có trục trặc kỹ thuật, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Chưa kể, nhiều người mua xe điện chính hãng nhưng lại tiếc tiền nên đi mua bộ sạc nhái giá rẻ. Có người thì lại độ thêm cục pin để xe chạy được lâu hơn, người khác thì đi độ kết cấu, gắn thêm đèn led này nọ đủ kiểu... Tất cả những hành động như vậy vô cùng nguy hiểm, dễ xảy ra chập cháy, nên các chủ trọ lo lắng, cấm đoán cũng là điều dễ hiểu".

Thành Lê tổng hợp

