Chồng cũ nói biết ơn Britney Spears

Sam Asghari - người chồng thứ ba của "công chúa nhạc pop" Britney Spears - nói biết ơn cô về quãng thời gian bên nhau.

Diễn viên trải lòng về mối quan hệ với ca sĩ nổi tiếng, trong podcast của Kate Hudson, ngày 27/1. Anh nói: "Tôi biết ơn và hạnh phúc khi trở thành một phần trong cuộc sống của Britney Spears. Chúng tôi cùng trải qua nhiều chuyện và học được nhiều điều, đó là những kỷ niệm tuyệt vời".

Anh nhớ lại khi mới quen ca sĩ, họ có những ngày hẹn hò lãng mạn. Tuy nhiên, sau đó anh phát hiện cô vẫn sống dưới quyền giám hộ của bố, và bị ngăn cấm đủ điều. Lúc đó, Sam đã thắc mắc: "Tại sao một người trên 18 tuổi cần phải có sự đồng ý của bố?".

Britney Spears và Sam Asghari khi còn bên nhau. Ảnh: WireImage

Anh nêu quan điểm về câu chuyện của vợ cũ trong podcast: "Một trong những điều khó đối phó nhất khi bạn bước vào ngành giải trí là cha mẹ và những người xung quanh. Họ bước vào cuộc sống của bạn, dễ dàng lợi dụng bạn, bởi họ là những người gần gũi nhất. Họ nghĩ rằng đó là vì bạn nợ họ. Thật nực cười. Đó là điều kỳ lạ nhất tôi từng chứng kiến trong đời". Sam Asghari đã ở bên Britney trong suốt quá trình cô đấu tranh để chấm dứt quyền giám hộ của bố, ông Jamie Spears.

Cặp vợ chồng làm thủ tục ly hôn hồi tháng 8/2023, sau bảy năm bên nhau. Britney Spears khi ấy nói đau lòng khi chia tay người đã gắn bó trong thời gian dài.

Đầu năm nay, Sam Asghari công khai bạn gái mới - Brooke Irvine. Năm ngoái, Britney Spears hẹn hò Paul Richard Soliz - người giúp việc cũ của cô.

Sam Asghari sinh năm 1994, cao 1,88 m, là người mẫu, diễn viên và huấn luyện viên thể hình người Mỹ gốc Iran. Britney Spears sinh năm 1981, được mệnh danh "Công chúa nhạc pop" với nhiều bản hit như Baby One More Time, Oops!... I Did It Again.

Cả hai hẹn hò năm 2016 và làm đám cưới giữa năm 2022, tại nhà riêng của ca sĩ ở California. Trong suốt quãng thời gian gắn bó, Sam luôn ở bên nữ ca sĩ, là chỗ dựa tinh thần, ủng hộ bạn gái trong cuộc chiến thoát khỏi quyền giám hộ, giúp cô giành tự do cuối năm 2021. Theo People, anh luôn chịu nhiều lời đàm tiếu vì hẹn hò người tình hơn tuổi, tài năng, giàu có.

Britney Spears lận đận tình duyên. Trước khi yêu Sam, cô vướng mối tình ồn ào với Justin Timberlake và bị anh ngầm tố cáo ngoại tình trong bài hát Cry Me A River. Sau đó, ca sĩ trải qua mối tình chóng vánh với Jason Allen Alexander (kéo dài 55 giờ) và Kevin Federline (kéo dài hai năm và có hai con trai).

Britney Spears và Sam Asghari ở buổi ra mắt 'Once Upon a Time in Hollywood' Britney Spears và Sam Asghari ở buổi ra mắt "Once Upon a Time in Hollywood" năm 2019. Video: MaximoTV

Thanh Thanh (theo EOnline)