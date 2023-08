Britney Spears: 'Tôi đau lòng khi ly hôn'

Britney Spears nói đau lòng sau khi chia tay người chồng thứ ba - huấn luyện viên thể hình Sam Asghari - bởi đã gắn bó anh thời gian dài.

Ngày 19/8, "công chúa nhạc pop" lần đầu lên tiếng về việc ly hôn chồng, qua một thông báo trên Instagram: "Như mọi người đã biết, tôi và Sam không còn bên nhau nữa. 6 năm là một khoảng thời gian dài khi ở bên ai đó nên tôi hơi sốc. Tôi không ở đây để giải thích lý do vì thực sự đó không phải lỗi của riêng ai. Nhưng thật lòng tôi không thể chịu nỗi đau này thêm nữa". Ca sĩ cảm ơn bạn bè, người thân đã nhắn tin hỏi han, động viên trong lúc khó khăn.

Cô nói luôn xây dựng hình ảnh mạnh mẽ trên Instgram nhưng thực tế nhưng thực tế khác xa những gì mọi người nhìn thấy. "Tôi muốn thể hiện tâm trạng, những giọt nước mắt và cảm xúc thực sự nhưng vì một số lý do, tôi luôn phải che giấu sự yếu đuối của mình. Nếu tôi không trở thành chiến binh mạnh mẽ như ý bố, tôi sẽ bị các bác sĩ đưa đi khắp nơi. Đó là lúc tôi cần gia đình nhất! Tôi đáng lẽ phải được yêu thương vô điều kiện", cô tiếp tục viết. Cuối bài đăng, Britney nói cô đang cố gắng hết sức, chúc fan một ngày tốt lành.

Britney Spears và Sam Asghari thời yêu nhau. Ảnh: MEGA

Theo NY Post, Sam Asghari đang yêu cầu Britney trả trợ cấp sau ly hôn và chi phí pháp lý cho anh. Ngoài ra, huấn luyện viên thể hình cũng đòi phân chia một số tài sản riêng. Một nguồn tin thân cận với Britney nói với Daily Mail: "Về tài sản chung của Britney và Sam, phần khó khăn nhất là quyền nuôi hai con chó của họ". Sam đã tặng chú chó dobermann tên Porsha cho Britney. Hồi tháng 2, họ nhận nuôi một con chó chăn cừu Australia tên Sawyer.

Một nguồn tin khác nói Britney Spears không quan tâm và sẵn sàng trả chiếc nhẫn kim cương bốn carat mà Sam tặng cô. Đó là nhẫn Sam được một nghệ nhân kim hoàn tài trợ.

Đại diện của Sam Asghari nói trên The Post hôm 17/8: "Có nhiều thông tin cho rằng Sam đang gây khó dễ và đe dọa để bòn rút vợ cũ bằng các video. Tuy nhiên, những thông tin này đều sai, bởi anh ấy không có ý định tiêu cực nào với cô ấy".

Trước đó một ngày, Pagesix đưa tin Sam Asghari nghi ngờ Spears lừa dối anh, dẫn đến cả hai thường xuyên tranh cãi. Sam cho biết anh sẽ tiết lộ "thông tin đáng xấu hổ" để vạch trần vợ nếu không đàm phán lại về hợp đồng tiền hôn nhân. Huấn luyện viên thể hình được cho là muốn Britney trả nhiều tiền hơn thỏa thuận trước đây, để anh giữ bí mật của cô sau chia tay.

Ngày 16/8, Sam Asghari lên tiếng về cuộc hôn nhân đổ vỡ với Britney trên Instagram: "Sau sáu năm yêu thương và gắn bó, tôi và vợ quyết định cùng nhau kết thúc hành trình. Chúng tôi sẽ giữ tình yêu và sự tôn trọng dành cho nhau. Tôi mong những điều tốt đẹp nhất đến với cô ấy". Anh đệ đơn ly hôn hôm 16/8, với lý do "những khác biệt không thể hòa giải".

Britney Spears đã thuê luật sư Laura Wasser để bảo vệ quyền lợi. Laura là luật sư chuyên về ly hôn nổi tiếng ở Los Angeles, làm việc với nhiều sao hạng A như Johnny Depp, Kim Kardashian, Kevin Costner. Cô từng giúp Britney trong vụ kiện với chồng cũ Kevin Federline năm 2008 để giải quyết vấn đề quyền nuôi con.

Bất chấp ồn ào ly hôn, Britney hiện bận rộn với công việc. Cô đang thu âm album mới, thường xuyên chia sẻ video tập nhảy. Ngôi sao 42 tuổi cũng tập trung hoàn thiện những khâu cuối của cuốn hồi ký The Woman in Me, dự kiến ra mắt ngày 24/10.

Britney Spears và Sam Asghari ở buổi ra mắt 'Once Upon a Time in Hollywood' Britney Spears và Sam Asghari ở buổi ra mắt "Once Upon a Time in Hollywood" năm 2019. Video: MaximoTV

Sam Asghari sinh năm 1994, cao 1,88 m, là người mẫu, diễn viên và huấn luyện viên thể hình người Mỹ gốc Iran. Britney Spears sinh năm 1981, được mệnh danh "Công chúa nhạc pop" với nhiều bản hit nhưBaby One More Time, Oops!... I Did It Again.

Cả hai hẹn hò năm 2016 và làm đám cưới giữa năm 2022, tại nhà riêng của ca sĩ ở California. Trong suốt quãng thời gian gắn bó, Sam luôn ở bên nữ ca sĩ, là chỗ dựa tinh thần, ủng hộ bạn gái trong cuộc chiến thoát khỏi quyền giám hộ, giúp cô giành tự do cuối năm 2021. Theo People, anh luôn chịu nhiều lời đàm tiếu vì hẹn hò người tình hơn tuổi, tài năng, giàu có. Hai người được cho là bắt đầu mâu thuẫn từ đầu năm nay.

Britney Spears lận đận tình duyên. Trước khi yêu Sam, cô vướng mối tình ồn ào với Justin Timberlake và bị anh ngầm tố cáo ngoại tình trong bài hát Cry Me A River. Sau đó, ca sĩ trải qua mối tình chóng vánh với Jason Allen Alexander (kéo dài 55 giờ) và Kevin Federline (kéo dài hai năm và có hai con trai).

Thanh Thanh (theo NY Post, TMZ)