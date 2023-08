Đường tình lận đận của Britney Spears

Ca sĩ Mỹ Britney Spears ly hôn chồng đầu sau 55 tiếng cưới, bị chồng thứ hai và chồng thứ ba đòi tiền sau chia tay.

Hôm 16/8, huấn luyện viên thể hình Sam Asghari đệ đơn ly hôn Britney Spears sau 14 tháng cưới. Theo Pagesix, chồng cũ muốn ca sĩ trả nhiều tiền hơn so với thỏa thuận tiền hôn nhân để không tiết lộ thông tin đời tư của cô. Trên Twitter, nhiều khán giả bình luận Britney đi lại "vết xe đổ" khi hôn nhân tan vỡ, bị chồng cũ tìm cách bòn tiền bạc. Cô nghỉ hát bốn năm qua, hiện có khoảng 70 triệu USD, chủ yếu là bất động sản, các quỹ tiết kiệm.

Britney Spears dự sự kiện cùng Sam Asghari khi còn yêu nhau. Ảnh: FilmMagic

Hai người bắt đầu mâu thuẫn từ đầu năm nay, do Britney gặp bất ổn tâm lý. Asghari và quản lý thuyết phục cô khám chữa nhưng không thành. Theo tin của TMZ, ca sĩ thường "tác động vật lý'' khi cãi nhau với chồng. Asghari không phản ứng lại dù giận dữ trước hành động của vợ. Nhân viên an ninh thường xuyên phải can thiệp mỗi khi cả hai cãi vã. Hồi tháng 3, Asghari không đeo nhẫn cưới, bị nghi ly hôn nhưng sau đó phủ nhận. Họ vẫn đi nghỉ kỷ niệm một năm cưới hồi tháng 6. Nguồn tin của Pagesix cho biết Sam nghi ngờ vợ ngoại tình nhưng ca sĩ phủ nhận.

Trước khi kết hôn, họ có 5 năm hạnh phúc. Asghari là chỗ dựa tinh thần của Britney Spears trong cuộc chiến đòi tự do. Anh thường xuyên bênh vực mỗi khi bạn gái vướng vào rắc rối với bố mẹ, chồng cũ hay các con. Thời mới yêu, ca sĩ chỉ được bố - ông Jamie Spears - cho khoảng 2.000 USD sinh hoạt phí mỗi tuần. Cô phải xin phép ông mỗi khi đi du lịch hay hẹn hò với bạn trai. Britney cũng tiết lộ bị ép cấy vòng tránh thai, không thể làm đám cưới hay sinh thêm con.

Dù không được ở chung, Sam luôn sắp xếp công việc để có mặt bên bạn gái những lúc quan trọng. Năm 2019, anh từng đến chăm sóc cô tại trung tâm điều trị sức khỏe tinh thần trong vài tuần, đưa Britney đi du lịch cho khuây khỏa. Asghari còn là người hướng Britney Spears đến lối sống lành mạnh, điều độ. Là huấn luyện viên thể hình, anh trực tiếp lập kế hoạch tập luyện và chế độ dinh dưỡng cho bạn gái. Britney Spears được Sam cầu hôn tháng 9/2021, ngay sau khi cô thoát khỏi quyền giám hộ của bố, tổ chức lễ cưới tháng 6/2022.

Britney Spears và Sam Asghari ở buổi ra mắt 'Once Upon a Time in Hollywood' Britney Spears và Sam Asghari ở buổi ra mắt "Once Upon a Time in Hollywood" năm 2019. Video: MaximoTV

Trước Sam Asghari, Britney Spears trải qua hai lần đổ vỡ với Jason Allen Alexander và Kevin Federline. Ngày 1/3/2004, Britney Spears kết hôn với người bạn thời thơ ấu Jason Allen Alexander, khi cả hai cùng ở tuổi 22. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài 55 giờ, khiến Britney trở thành trò cười trên nhiều trang tin lá cải thời bấy giờ.

Năm 2021, Jason Allen Alexander nói trên chương trình pocast Toxic: The Britney Spears Story rằng họ bị êkíp, bố mẹ Britney Spears lừa ký giấy đồng ý ly hôn. Theo anh, đội quản lý của Britney sợ rằng hôn nhân của họ ảnh hưởng sự nghiệp của "công chúa nhạc pop", và cả hai khi đó còn quá trẻ để nhận thức được bản chất sự việc. Jason Allen Alexander là một trong những người tham gia phong trào "Free Britney", đòi trả quyền tự do cho vợ cũ.

Britney và người chồng thứ hai - Kevin Federline. Ảnh: WireImage

Britney Spears đính hôn với vũ công Kevin Federline tháng 7/2004 sau ba tháng hẹn hò, lần lượt sinh hai con trai Sean và Jayden năm 2005 và 2006. Người hâm mộ của Britney Spears không thích Kevin vì cho rằng anh là kẻ đào mỏ. Trước khi cưới ca sĩ, vũ công không có bằng cấp, công việc bất ổn định, đã trải qua một đời vợ, có hai con với diễn viên Shar Jackson.

Tháng 11/2006, Britney Spears đệ đơn ly hôn, mong muốn có toàn quyền nuôi hai con trai. Kevin Federline sau đó thu thập chứng cứ chứng minh Britney Spears không phải người mẹ tận tụy, nhiều lần ra vào trung tâm cai nghiện, có các hành vi thiếu kiểm soát.

Năm 2008, Britney Spears mất quyền nuôi con và phải chu cấp 20.000 USD mỗi tháng cho chồng cũ. Những năm qua, Kevin Federline liên tục gây áp lực để buộc Britney Spears phải tăng tiền trợ cấp nuôi con. Từ năm 2019, số tiền cô phải trả tăng lên thành 40.000 USD. Hai con trai Sean Preston (17 tuổi) và Jayden James (16 tuổi) không còn gần gũi Britney Spears, nói không muốn gặp mẹ, khiến ca sĩ đau khổ.

Từ sau khi ly hôn Britney Spears, Kevin Federline đổi đời, có tiền trợ cấp hàng tháng, từ bỏ công việc nhảy phụ họa trên sân khấu. Anh tham gia một số tác phẩm truyền hình thực tế như Celebrity Fit Club, American Pie Presents: The Book of Love (2009), chương trình về giảm cân của Australia - Excess Baggage (2011). Anh cũng có gia đình mới khi kết hôn với vận động viên Victoria Prince, có thêm bốn con. Đầu tháng 8, Kevin Federline đưa vợ và các con chuyển đến Hawaii sống dù trước đó không được Britney Spears đồng ý.

Justin Timberlake (trái) và Britney Spears hẹn hò từ năm 1998 đến 2002. Ảnh: Glamour

Theo US Magazine, ngoài ba cuộc hôn nhân, Britney Spears từng yêu nhiều người trong và ngoài ngành giải trí. Thời tuổi teen, cô hẹn hò bạn trai tên Reg Jones ba năm, sau đó đến với Justin Timberlake năm 17 tuổi, chia tay sau bốn năm. Trong phim tài liệu Framing Britney Spears của tờ New York Times phát hành năm 2021, nhà làm phim thể hiện mối tình giữa Timberlake và Spears là cú vấp ngã đầu tiên khiến cuộc đời, sự nghiệp ca sĩ tụt dốc. Justin Timberlake sau đó công khai xin lỗi Britney Spears, khi người hâm mộ nữ ca sĩ chỉ trích anh từng làm tổn thương cô.

Cô sau đó yêu biên đạo múa Wade Robson, rapper Fred Durst, vũ công Columbus Short, nhà sản xuất âm nhạc J.R. Rotem, người mẫu Isaac Cohen, ca sĩ Howie Day, tay săn ảnh Adnan Ghalib, quản lý cũ của cô - Jason Trawick, golfer David Lucado, nhà sản xuất Charlie Ebersol.

Trong bộ phim tài liệu Britney: For the Record năm 2008, Britney Spears cho biết khi yêu, cô thường lý tưởng hóa mọi thứ. Cô nói: "Với tình yêu, bạn nên tiến tới và chấp nhận rủi ro bị tổn thương. Bởi vì tình yêu là xúc cảm tuyệt vời".

Thanh Thanh (theo TMZ, US Magazine)