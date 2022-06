Britney Spears cưới

MỹCa sĩ Britney Spears tổ chức lễ cưới tại biệt thự với tình trẻ Sam Asghari, mời 60 khách trong đó có Drew Barrymore, Paris Hilton...

Không gian tổ chức hôn lễ của Britney Spears tại biệt thự ở Thousand Oaks, California. Ảnh: Backgrid

Theo Eonline, cặp sao trao lời thề nguyện tối 9/6 (giờ địa phương) tại nhà riêng của nữ ca sĩ ở Los Angeles. Britney Spears diện váy cưới cổ chữ V do Donatella Versace thiết kế. Stephanie Gottlieb phụ trách trang sức và Charlotte Tilbury trang điểm. Cô bước xuống lễ đường trên nền nhạc ca khúc Can't Help Falling in Love của Elvis Presley.

Britney Spears (trái) và Sam Asghari trước đám cưới. Ảnh: Britney Spears Instagram

Ca sĩ mời 60 khách, gồm nhiều đồng nghiệp nổi tiếng như Drew Barrymore, Madonna, Paris Hilton hay Kathy Hilton. Luật sư của Kevin Federline - chồng cũ của Spears - cho biết hai con trai cô không đến dự nhưng hạnh phúc khi mẹ có chồng mới. Sự kiện gây chú ý khi chồng đầu tiên của ca sĩ - Jason Alexander - đột nhập, khiến cảnh sát địa phương phải can thiệp.

Nguồn tin của People cho biết Britney Spears dành chín tháng qua để lên kế hoạch đám cưới. Cô cũng dự định tìm một căn nhà mới để bắt đầu cuộc sống hôn nhân. Hai người muốn chuyển tới gần trung tâm Los Angeles hơn nơi ở hiện nay.

Britney Spears nhận lời cầu hôn của Sam Asghari hồi tháng 9/2021 sau gần sáu năm yêu. Hai người quen trên phim trường ghi hình MV Slumber Party của ca sĩ. Cô là người trực tiếp chọn Asghari cho vai diễn. Họ nhanh chóng hẹn hò sau lần hợp tác và ở bên nhau.

Britney Spears - Slumber Party ft. Tinashe MV "Slumber Party". Video: Britney Spears Youtube

Sam Asghari sinh năm 1994 tại Iran, cao 1,88 m, nặng 89 kg. Gia đình chuyển tới Mỹ sống khi anh đang học trung học. Anh bắt đầu sự nghiệp tại Hollywood với tư cách huấn luyện viên thể hình, sau đó thử sức với các vai trò người mẫu, diễn viên.

Trước Asghari, Britney Spears nhiều lần gặp trục trặc đường tình duyên. Cô vướng mối tình ồn ào với Justin Timberlake và bị anh tố cáo ngoại tình. Sau đó, ca sĩ trải qua mối tình chóng vánh với Jason Allen Alexander (kéo dài 55 giờ) và Kevin Federline (kéo dài hai năm và có hai con trai).

Phương Mai (theo Eonline)