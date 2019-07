Britney Spears (37 tuổi) và Sam Asghari (25 tuổi) quen khi anh đóng MV Slumber Party của ca sĩ. Hai người bắt đầu hẹn hò từ năm 2016 tới nay. Tối 22/7, Britney và Sam dự buổi công chiếu phim Once Upon A Time In Hollywood của đạo diễn Quentin Tarantino tại Los Angeles (Mỹ). Đây là lần đầu cặp sao xuất hiện cùng nhau trên thảm đỏ. Theo Eonline, Britney và Sam có thể đã đính hôn.