Cải cách giáo dục nhìn từ đứa trẻ xem bản tin thời sự

Vì sao có nhiều học sinh có thể dành hàng giờ học thêm, nhưng lại không thể theo dõi hết một bản tin thời sự trong vài phút?

Không khó để bắt gặp những ý kiến từ chính giáo viên rằng có những nội dung họ "ngại dạy" vì đã lạc hậu so với thực tế. Học sinh, ở chiều ngược lại, cũng phản ứng khi cảm thấy những gì đang học không còn liên quan đến thế giới xung quanh. Đây không còn là câu chuyện cá biệt, mà là một dấu hiệu đáng suy nghĩ: chương trình có thể đã được cập nhật, nhưng vẫn chưa theo kịp tốc độ thay đổi của đời sống.

Tôi cho rằng, một phần của vấn đề nằm ở cách xây dựng nội dung. Nhiều kiến thức được thiết kế theo hướng ổn định, dễ kiểm tra, nhưng lại thiếu sự kết nối với những gì đang diễn ra hàng ngày. Khi thế giới thay đổi nhanh, kiến thức nếu không được "gắn đất" sẽ nhanh chóng trở nên xa rời thực tế.

Phần còn lại nằm ở phương pháp dạy học. Lớp học ngày nay vẫn nặng về truyền đạt lý thuyết, nhẹ về xử lý tình huống và thông tin thực tế. Học sinh quen với việc tiếp nhận kiến thức đã được "làm sạch": dữ liệu rõ ràng, câu hỏi có hướng, đáp án xác định. Nhưng ngoài đời, thông tin luôn phức tạp, đa chiều và đôi khi mâu thuẫn. Khi không được rèn luyện với những dạng thông tin như vậy, học sinh sẽ thiếu đi một năng lực quan trọng: hiểu và xử lý trong thế giới thực.

Điều này lý giải vì sao nhiều học sinh có thể học tốt trong lớp, nhưng lại lúng túng trước những vấn đề ngoài sách vở? Cũng lý giải vì sao có những em có thể dành hàng giờ học thêm, nhưng lại không thể theo dõi một bản tin thời sự trong vài phút? Không phải các con thiếu khả năng tập trung, mà vì những gì không liên quan đến việc học và thi cử dần bị loại khỏi sự chú ý.

Trong bối cảnh đó, việc chờ đợi một cải cách lớn từ chương trình hay kỳ thi có thể cần thời gian. Nhưng điều đó không có nghĩa là không thể có những điều chỉnh ngay từ bây giờ. Một giải pháp đơn giản, chi phí thấp nhưng có thể tạo ra thay đổi đáng kể là: dạy con theo dõi thời sự hàng ngày.

Cụ thể, mỗi ngày, tôi dành khoảng 25 phút cho con xem thời sự: 15 phút theo dõi bản tin thời sự tiếng Việt, 10 phút theo dõi bản tin thời sự tiếng Anh. Điều quan trọng không chỉ nằm ở việc "xem", mà là cách tiếp cận, có thể đặt ra những câu hỏi ngắn: tin này nói về vấn đề gì? Có con số nào đáng chú ý? Thông tin này có thể hiểu theo cách nào khác? Những câu hỏi đơn giản như vậy giúp trẻ bắt đầu hình thành thói quen: tóm tắt, phân tích, đặt câu hỏi với thông tin. Đây chính là những kỹ năng mà chương trình hiện tại còn thiếu.

Việc này nhằm bổ sung một "dòng chảy thực tế" - thứ giúp kiến thức không còn nằm yên trên trang giấy. Đồng thời, việc tiếp cận bản tin tiếng Anh mỗi ngày cũng giúp học sinh sử dụng ngoại ngữ như một công cụ, thay vì chỉ học để làm bài. Quan trọng hơn, đây là một cách điều chỉnh linh hoạt, có thể triển khai ngay mà không cần chờ thay đổi chương trình hay kỳ thi.

Giáo dục không chỉ là truyền đạt những gì đã biết, mà còn là chuẩn bị cho học sinh hiểu những gì đang diễn ra. Khi chương trình còn độ trễ so với thực tế, việc mở thêm một "cửa sổ" để học sinh nhìn ra thế giới có thể là bước đi nhỏ, nhưng cần thiết. Và đôi khi, chính những điều chỉnh nhỏ như vậy lại tạo ra thay đổi lớn trong cách học và cách nghĩ của các con.

Quang Tan