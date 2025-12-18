Chiến lược giúp tôi không lo mất việc sau 20 năm đi làm

Tôi biến 20 năm kinh nghiệm thành vũ khí cạnh tranh, chuyển từ 'làm việc' sang 'tạo giá trị', không đo giá trị bản thân bằng số giờ lao động.

Tôi đã đi làm đuợc hơn 20 năm. Ngần ấy thời gian đủ để một người tích lũy kinh nghiệm, có vị trí nhất định, thu nhập ổn định và một mạng lưới quan hệ không nhỏ. Nhưng càng đi lâu, tôi càng nhận ra: nguy cơ mất việc lớn nhất của người nhiều năm kinh nghiệm không phải là thiếu kỹ năng, mà là sự cứng nhắc, ngừng học hỏi và dần mất kết nối với thế hệ mới.

Kinh nghiệm, nếu không được cập nhật và làm mới, rất dễ trở thành "hành trang nặng nề". Tôi từng thấy và đôi khi chính mình cũng suýt rơi vào trạng thái tự mãn với những gì đã đạt được trong quá khứ. Nhưng thế giới không đứng yên. Công nghệ thay đổi, cách làm việc thay đổi, con người thay đổi. Nếu không tiến lên, chúng ta sẽ bị bỏ lại phía sau.

Tôi tin rằng, người có 20 năm kinh nghiệm hoàn toàn có thể trở thành một "cây đại thụ" không thể thay thế, nếu biết biến kinh nghiệm thành trí tuệ, mối quan hệ thành tài nguyên, và sự linh hoạt thành vũ khí cạnh tranh.

Tôi buộc mình phải học tiếp, dù đã đi làm rất lâu. Học không chỉ để có thêm chứng chỉ, mà để không tụt hậu. Tôi theo dõi các xu hướng mới như AI, chuyển đổi số, Agile, cách tổ chức đội nhóm linh hoạt. Tôi học cách làm việc với thế hệ Gen Z – những người trẻ có tư duy, kỳ vọng và cách giao tiếp rất khác. Kinh nghiệm là lợi thế, nhưng nếu tư duy cũ kỹ thì kinh nghiệm ấy nhanh chóng mất giá.

Tôi cũng chuyển từ "người làm việc" sang "người tạo giá trị". Ở giai đoạn này, tôi không còn đo giá trị bản thân bằng số giờ làm việc hay danh sách đầu việc đã hoàn thành. Tôi tự hỏi: mình tạo ra tác động gì cho tổ chức? Lợi nhuận tăng hay không? Hiệu suất đội nhóm có cải thiện không? Văn hóa làm việc có tốt hơn không?

Tôi chọn vai trò cố vấn nội bộ, dùng trải nghiệm của mình để huấn luyện người trẻ, giải quyết những vấn đề phức tạp và kết nối các bộ phận với mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp. Khi đó, kinh nghiệm không chỉ là "ký ức nghề nghiệp", mà trở thành tài sản chiến lược.

>> Trưởng phòng 20 năm kinh nghiệm luôn trong tư thế sẵn sàng mất việc

Thứ tôi có nhiều nhất không phải là bằng cấp, mà là những mối quan hệ. Nhưng mối quan hệ chỉ có giá trị khi được xây dựng bằng uy tín và sự tin cậy. Tôi duy trì kết nối với lãnh đạo, đồng nghiệp, đối tác, và chủ động tham gia các diễn đàn, hiệp hội ngành nghề. Tôi cũng chọn xuất hiện nhiều hơn – chia sẻ, nói chuyện, trao đổi kinh nghiệm – để không chỉ làm tốt công việc, mà còn trở thành một "gương mặt" có tiếng nói trong lĩnh vực của mình.

Để không bị đào thải, tôi học cách áp dụng công nghệ để tối ưu công việc, chấp nhận thử nghiệm những mô hình mới như làm việc từ xa, đội nhóm lai (hybrid). Quan trọng hơn, tôi rèn cho mình khả năng bình tĩnh và dẫn dắt đội ngũ trong khủng hoảng – thứ mà chỉ trải nghiệm thực tế mới mang lại.

Ngoài ra, tôi quản lý hình ảnh cá nhân một cách chủ động. Tôi không muốn trở thành "người cũ" trong mắt đồng nghiệp trẻ. Tôi chọn vai trò lãnh đạo phục vụ: lắng nghe, hỗ trợ, tạo môi trường làm việc tích cực. Tôi viết, chia sẻ, mentor, đào tạo nội bộ... không phải để thể hiện, mà để khẳng định giá trị chuyên môn và tinh thần học hỏi suốt đời.

Một điều quan trọng mà tôi học được là: không bao giờ đặt toàn bộ tương lai vào một chiếc ghế. Tôi luôn cập nhật hồ sơ năng lực, theo dõi thị trường lao động, thậm chí tham gia phỏng vấn để biết mình đang ở đâu, luôn sẵn sàng kế hoạch B cho tương lai của mình.

Hiện tại, tôi đang cùng một người bạn thân chung vốn khởi nghiệp. Tôi dùng chính kinh nghiệm, mối quan hệ và tệp khách hàng của mình để tạo ra nguồn thu nhập chính đáng, bền vững. Đó không phải là bước lùi, mà là cách tôi chủ động mở thêm cánh cửa cho tương lai.

Sau 20 năm, tôi không cho phép mình tự mãn với những thành quả hay thu nhập trong quá khứ. Tôi chọn tiếp tục học, tiếp tục thay đổi và tiếp tục kết nối. Bởi tôi tin rằng, kinh nghiệm chỉ thực sự có giá trị khi nó vẫn còn sống cùng thời đại.

Dung Thanh