52 tuổi kinh nghiệm đầy mình nhưng xin việc không ai nhận

Lứa 7X bây giờ, dù còn 10-15 năm nữa mới đến tuổi về hưu, nhưng nếu bị sa thải, gần như chẳng còn cơ hội xin được việc mới.

Hôm nay, tôi tình cờ đọc được bài viết của một người em làm giám đốc nhân sự, viết về việc sau khi cân nhắc đã phải từ chối một ứng viên 7X (52 tuổi) nhiều kinh nghiệm ứng tuyển vị trí chuyên viên. Lý do là bởi em phải tính đến rủi ro về việc ứng viên khó thích nghi với môi trường toàn các bạn trẻ Gen Z.

Tôi cho rằng, em đã đúng khi tính đến rủi ro nhân sự lớn tuổi không thích nghi được với môi trường trẻ trung, dẫn đến phải tuyển mới thay thế mất thời gian của doanh nghiệp. Nhưng cũng vì việc HR luôn sợ rủi ro như vậy, mà lứa tuổi 7X bây giờ, dù còn tới 10 đến 15 năm nữa mới đến tuổi về hưu, nhưng nếu bị sa thải thường phải ra kinh doanh riêng nếu có vốn, hoặc làm tư vấn cá nhân và doanh nghiệp nếu có trình độ, hoặc tệ hơn là thất nghiệp.

Mà ở tuổi này, sức khỏe không còn được như thời trẻ. Cũng hiếm ai sẵn sàng đi làm shipper, xe ôm công nghệ nếu đang lĩnh mức lương từ 25-40 triệu với vị trí chuyên viên, vì nhiều khi ngại ngùng còn sĩ diện.

Hãy tưởng tượng một người thuộc lứa 7X, vẫn còn sức khỏe, đam mê làm việc, có kỹ năng chuyên môn, sẵn sàng chấp nhận giảm lương để có thể duy trì công việc, kiếm tiền nuôi con ăn học (tuổi này con cái vẫn đang học cấp 2, 3 và đại học - cái tuổi cần 10 đến 15 triệu để nuôi mỗi tháng). Thế mà họ không thể kiếm được việc làm. Người ta sợ tuổi 7X là già, bảo thủ, biết nhiều, khó bảo và chậm chạp.

Tôi biết một người bạn sinh năm 1973 vẫn còn rất trẻ về tâm hồn, sức khỏe không hề thua kém các bạn Gen Z, thể thao chơi đều, AI cũng dùng hàng ngày. Thời làm cho một tập đoàn nước ngoài bạn từng chứng kiến có nhưng nhân viên bán hàng xuất sắc ở châu Âu được tham gia lễ vinh danh ở Hàn Quốc, họ được đứng cùng những nhân viên đáng tuổi con mình, mà chỉ cùng cấp nhân viên bán hàng, cấp thấp nhất ở tập đoàn.

>> Cú sốc bị sa thải của những người 'cống hiến cho công ty'

Nếu tất cả chúng ta - những người quản lý, lãnh đạo, nhân sự, chủ doanh nghiệp bỏ qua định kiến về tuổi tác khi tuyển dụng, thì cũng là tạo ra thêm cơ hội doanh nghiệp có được nhân sự chất lượng, mà nhiều khi lại giá rẻ.

Tôi luôn cho rằng, khi tuyển dụng, doanh nghiệp cần lưu ý mấy điểm sau:

Thứ nhất, về chuyên môn: xem kỹ CV ứng viên để biết về kinh nghiệm, kỹ năng của họ có phù hợp hay không?

Thứ hai, về kỹ năng mềm: nếu ứng viên thuộc lứa 7X thì nên nói chuyện trực tiếp, tìm hiểu rõ ràng hơn về độ nhanh nhạy, xử lý tình huống có thật trong công việc, đưa ra các tình huống có thể xảy ra trong giao tiếp ở môi trường làm việc, xem ứng viên sẽ xử lý ra sao?

Thứ ba, kiểm tra tinh thần sẵn sàng học hỏi của ứng viên hoặc xem họ đã tự học những cái mới như công nghệ, AI... chưa?

Thứ tư, xem xét tư duy của ứng viên có phù hợp với văn hóa và quản lý trực tiếp hay không?

Thứ năm, hỏi rõ ứng viên xem có ngại khi làm việc với sếp trẻ tuổi hơn mình, cùng đồng nghiệp kém cả 15 đến 20 tuổi hay không? Nếu ứng viên sẵn sàng và thoải mái với điều này thì không có gì phải lăn tăn cả.

Thực tế, còn rất nhiều bạn 7X chưa muốn nghỉ hưu sớm và hoàn toàn đủ năng lực tiếp tục làm việc. Vậy nếu là nhà tuyển dụng, quản lý, chủ doanh nghiệp, bạn có sẵn sàng tuyển ứng viên như vậy?

Thang Nguyen