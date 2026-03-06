Chiến lược giá của Apple khi chip nhớ khan hiếm

Tận dụng sức mạnh chuỗi cung ứng, Apple được cho là đang nhắm đến việc giành thêm thị phần trong phân khúc điện thoại và laptop giá thấp.

Đầu tuần này, Apple công bố iPhone 17e với khởi điểm 599 USD. Đến 4/3, công ty tiếp tục trình làng laptop MacBook Neo có giá tương đương, thấp hơn so với dự đoán của giới phân tích.

Động thái trên được đánh giá bất ngờ, diễn ra trong bối cảnh chi phí bộ nhớ như RAM hay SSD tăng vọt do các nhà sản xuất chip nhớ chuyển hướng sang phục vụ khách hàng AI. Hãng phân tích thị trường Gartner thậm chí dự đoán laptop dưới 500 USD (13 triệu đồng) sẽ sớm biến mất trong hai năm tới.

WSJ đánh giá, Apple có thể đưa iPhone 17e giá rẻ thành một trong những "át chủ bài" tại các thị trường quan trọng, đặc biệt là Trung Quốc, nơi các hãng Android như Xiaomi, Oppo và Honor phải nâng giá sản phẩm tầm trung do khan hiếm chip nhớ. Khi giá tăng, khoảng cách giá giữa iPhone 17e và điện thoại Android sẽ thu hẹp, tăng cạnh tranh, đặc biệt khi công ty áp dụng chính sách trả góp trong 24 tháng ở "thị trường tỷ dân". Những người trước đây không mua thiết bị Apple do giá cao giờ đã có thêm lý do lựa chọn hơn.

MacBook Neo được trưng bày tại sự kiện ra mắt của Apple ở California (Mỹ). Ảnh: Tom's Hardware

Theo TechRadar, trong trường hợp iPhone 17e không tạo doanh số đột phá, mẫu MacBook Neo có thể làm nên chuyện. Apple "đang viết lại quy tắc cho một máy tính xách tay giá rẻ". Laptop giá thấp vốn tạo cảm giác ọp ẹp do làm bằng chất liệu nhựa, màn hình kém sắc nét, âm thanh chất lượng trung bình, thời lượng pin ngắn. Nhưng MacBook Neo thì khác. Máy chạy chip A18 Pro, màn hình Liquid Retina 13 inch độ phân giải 2.408x1.506 pixel (độ sáng tối đa 500 nit), loa hỗ trợ Dolby Atmos, pin 16 tiếng...

"MacBook Neo có vật liệu, tính năng và độ chính xác mà người dùng mong đợi từ một sản phẩm Apple", trang công nghệ này bình luận. "Sản phẩm sẽ thu hút người dùng ở nhiều phân khúc, trước đây chưa thể tiếp cận MacBook do giá cao".

Các nhà phân tích cũng cho rằng việc đánh vào giá bán sẽ khiến đối thủ rơi vào thế khó. "Apple đang chuyển sang chế độ tấn công. Họ coi cuộc khủng hoảng bộ nhớ là cơ hội để giành thị phần", Francisco Jeronimo, Phó chủ tịch hãng nghiên cứu IDC, nói với WSJ.

Jeronimo dự đoán, động thái của Apple sẽ buộc đối thủ phải giảm giá sản phẩm, nếu không sẽ tự "mở cánh cửa" cho người tiêu dùng chuyển từ Android sang iOS, từ Windows PC sang máy Mac.

Theo TechCrunch, Apple vốn được ưu tiên và nổi tiếng với việc kiểm soát chuỗi cung ứng chặt chẽ. Do đó, kể cả khi thị trường bị ảnh hưởng, công ty vẫn có lượng linh kiện ổn định để phục vụ sản xuất.

Trước đó, IDC dự báo thị trường smartphone toàn cầu sẽ chịu mức giảm mạnh nhất từ trước đến nay trong năm 2026 do tình trạng thiếu hụt bộ nhớ. Thiết bị Android giá rẻ sẽ bị tác động nặng nề nhất, bởi việc sản xuất chúng không còn sinh lời nữa. Máy tính cá nhân và Chromebook cũng đối mặt với áp lực chi phí tương tự, với dự báo thị trường sụt giảm 11%. Gartner chung nhận định, khi cho biết giá linh kiện bộ nhớ như DRAM và SSD sẽ tăng 130% cuối năm nay, đẩy giá PC và laptop tăng 17% so với 2025.

Tuy vậy, chiến lược của Apple chưa hẳn có lợi cho người dùng về lâu dài. Để bù đắp khoản lỗ do bán thiết bị giá rẻ, công ty có thể tăng giá sản phẩm cao cấp. Ví dụ, MacBook Pro và MacBook Air ra mắt ngày 3/3 khởi điểm cao hơn 100 USD so với thế hệ cũ. Do đó, Apple nhiều khả năng tiếp tục tăng giá thiết bị cao cấp trong tương lai, đầu tiên có thể trên một số mẫu iPhone 18 vào mùa thu này.

Hồi tháng 1, CEO Apple Tim Cook dự đoán "giá bộ nhớ trên thị trường sẽ tăng đáng kể" và thừa nhận hãng sẽ cảm nhận tác động lớn hơn đến lợi nhuận bắt đầu từ quý tiếp theo.

Theo ước tính của Bernstein Research, chi phí sản xuất mẫu iPhone 18 Pro Max có thể tăng 25% do giá linh kiện bộ nhớ, ổ cứng và chip xử lý đều đắt hơn trước. Tuy vậy, công ty được đánh giá sẽ vẫn nắm thế chủ động hơn so với các đối thủ khác trên thị trường.

"Trước tình trạng thiếu hụt bộ nhớ chưa từng có, Apple có cơ hội độc nhất vô nhị trong việc giành thị phần từ đối thủ cấp thấp hơn, những công ty không thể đảm bảo đủ linh kiện sản xuất", nhà phân tích Mark Newman của Bernstein Research viết trên blog tuần này.

Bảo Lâm tổng hợp