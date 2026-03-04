Apple giới thiệu mẫu laptop hoàn toàn mới là MacBook Neo sử dụng chip A18 Pro, bốn lựa chọn màu sắc và giá khởi điểm chỉ từ 16,5 triệu đồng.

Đúng như các tin đồn, "Quả táo" hôm nay ra mắt mẫu MacBook rẻ nhất từ trước đến nay là Neo với giá từ 16,5 triệu đồng, rẻ hơn cả chiếc iPhone 17e mới ra mắt ít ngày trước. Tại thị trường Mỹ, giá của máy là 599 USD, rẻ hơn đáng kể các tin đồn trước đó là khoảng 900 USD. Với mức 16,5 triệu đồng, Neo đủ sức cạnh tranh cả với các mẫu laptop giá rẻ chạy Windows - nơi Apple thường không có "hứng thú" cạnh tranh trước đây.

Apple MacBook Neo.

Trong bối cảnh giá chip nhớ tăng cao, laptop 500 USD ngày càng khan hiếm và trên bờ vực "biến mất", sự xuất hiện của MacBook Neo sẽ là cú hích lớn cho thị trường máy tính toàn cầu và càng đặc biệt hơn khi nó đến từ thương hiệu cao cấp như Apple. Cùng với việc ra mắt MacBook Air dùng chip M5 và tăng gấp đôi bộ nhớ khởi điểm lên 512 GB hôm qua, Apple đang cho thấy các động thái muốn "tất tay" cho các dòng máy tính Mac để cạnh tranh với laptop Windows ở mọi phân khúc.

MacBook Neo sử dụng khung nhôm nguyên khối với kiểu dáng gần giống MacBook Air và màn hình kích thước 13 inch. Cân nặng của máy là 1,2 kg, nhẹ hơn một chút so với MacBook Air cùng kích thước. Tương tự các dòng máy giá thấp khác của Apple, sản phẩm cũng có nhiều màu sắc để lựa chọn là hồng nhạt, xanh chàm, bạc và vàng.

Apple ra MacBook Neo giá từ 16,5 triệu đồng Video giới thiệu MacBook Neo.

Một trong những lý do lớn nhất khiến MacBook Neo có giá thấp là việc sử dụng con chip A18 Pro tương tự trên iPhone 16 Pro Max. Tuy nhiên, Apple cho biết máy vẫn nhanh hơn 50% trong các tác vụ hàng ngày như duyệt web và nhanh hơn ba lần khi chạy các tác vụ AI trên thiết bị so với "PC bán chạy nhất thế giới sử dụng chip Intel Core Ultra 5 mới nhất". GPU của máy có 5 nhân cùng bộ xử lý Neural Engine 16 nhân hỗ trợ các tính năng Apple Intelligence.

Màn hình Liquid Retina không "tai thỏ" trên Neo có kích thước 13 inch, hiển thị một tỷ màu. Độ phân giải 2.408 x 1.506 pixel thậm chí cao hơn nhiều mẫu laptop Windows tầm giá 20 triệu đồng vốn chỉ có màn hình Full HD. Độ sáng 500 nit của máy cũng cao hơn các đối thủ cùng phân khúc giá thường có thông số khoảng 350 nit. Trên màn hình cũng có camera FaceTime HD 1080p cùng hai micro để đàm thoại.

MacBook Neo cân nặng 1,2 kg.

Model giá rẻ của Apple có trang bị nút cảm ứng vân tay Touch ID (chỉ có trên bản dung lượng 512 GB), bàn phím Magic Keyboard và bàn di chuột cỡ lớn làm nên thương hiệu của Apple. Neo có hai cổng USB-C nhưng không có chuẩn sạc Magsafe. Kết nối mạng chuẩn Wi-Fi 6e, Bluetooth 6 cho thấy máy không sử dụng chip mạng N1 mới do Apple sản xuất. Phụ kiện đi kèm trong hộp sẽ có cáp sạc hai đầu USB-C và bộ nguồn công suất 20 W.

MacBook Neo có pin 16 tiếng, thấp hơn một chút so với MacBook Air cùng kích thước nhưng thừa đủ dùng cho cả ngày. Bộ nhớ trong khởi điểm của máy dung lượng 256 GB, bản bộ nhớ 512 GB có giá 19 triệu đồng. Với học sinh, sinh viên, người làm trong ngành giáo dục, giá của máy chỉ từ 13,99 triệu đồng.

Tuấn Hưng