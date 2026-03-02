iPhone 17e hỗ trợ MagSafe, thêm màu hồng, giá từ 18 triệu đồng

iPhone 17e nâng cấp bộ nhớ trong khởi điểm lên gấp đôi là 256 GB, dùng chip A19 như iPhone 17, thêm trang bị MagSafe so với model tiền nhiệm.

Apple khởi đầu tuần ra mắt sản phẩm mới với mẫu điện thoại giá rẻ nhất của dòng iPhone 17 là iPhone 17e. Phiên bản nâng cấp của iPhone 16e giữ nguyên kiểu dáng nhưng nâng cấp nhiều về trang bị bên trong, đặc biệt là các chi tiết bị chê trên thế hệ trước như thiếu MagSafe, bộ nhớ trong ít so với mức giá. Tuy nhiên, màn hình vẫn sử dụng "tai thỏ" và chưa có tần số quét 120 Hz.

iPhone 17e đã hỗ trợ MagSafe.

Trong bài giới thiệu trên trang chủ, Apple có lần hiếm hoi tự khẳng định "iPhone giữ giá lâu hơn các điện thoại thông minh khác". Hãng cũng không quên giới thiệu iPhone 17e được chế tạo để bền bỉ, ngụ ý người dùng sẽ có một chiếc smartphone sử dụng được lâu dài, cập nhật đầy đủ, ít mất giá trị theo thời gian.

Về sức mạnh xử lý, iPhone 17e không thua kém iPhone 17 khi cùng sử dụng chip A19 thế hệ mới sản xuất trên tiến trình 3 nm, với CPU 6 nhân, nhanh gấp hai lần so với iPhone 11. GPU bốn nhân với bộ Neural Accelerators giúp trải nghiệm các tựa game AAA đòi hỏi cấu hình cao. NPU 16 nhân được nâng cấp cũng giúp tối ưu các mô hình tạo sinh lớn, hỗ trợ Apple Intelligence và các mô hình AI khác nhanh hơn.

Tuy là dòng giá thấp, máy cũng sử dụng modem mạng di động mới nhất do Apple thiết kế là C1X, nhanh hơn hai lần so với C1 trong iPhone 16e và có tốc độ tương đương iPhone Air. C1X tiêu thụ ít hơn 30% năng lượng so với modem trong iPhone 16 Pro, giúp cải thiện thời gian sử dụng pin.

Máy sử dụng kính cường lực Ceramic Shield 2, khung nhôm.

Một trong những nhược điểm lớn nhất trên iPhone 16e là thiếu sạc nam châm không dây MagSafe đã được khắc phục. Model mới hỗ trợ chuẩn chung của các thiết bị Apple gần đây, tương thích tất cả hệ sinh thái phụ kiện như ví, ốp lưng, giá đỡ, bộ sạc. Chuẩn sạc Qi2 cho tốc độ sạc 15 W so với 7,5 W trên model cũ. Sạc có dây cũng tăng tốc độ nhanh hơn, đầy 50% trong 30 phút. Thời gian sử dụng được hãng công bố là 26 tiếng.

iPhone 17e vẫn dùng màn hình 6,1 inch Super Retina XDR, tấm nền OLED, độ sáng HDR tối đa 1.200 nit, không nổi trội, thậm chí kém hơn nhiều điện thoại Android trong phân khúc giá. Máy được dùng kính cường lực mới Ceramic Shield 2 chống xước tốt hơn ba lần so với thế hệ trước. Trang bị Face ID vẫn là điểm mạnh khi đem đến trải nghiệm bảo mật liền mạch hơn. Màn hình nhỏ đem đến kích thước nhỏ gọn cũng là yếu tố thu hút nhiều người dùng trung thành với thiết bị của "Quả táo".

iPhone 17e với ba màu là trắng, đen và hồng.

So với năm ngoái chỉ có hai màu trắng, đen, iPhone 17e có thêm màu hồng nhạt mới. Ngoài ra, bộ nhớ trong của phiên bản thấp nhất cũng tăng gấp đôi từ 128 lên 256 GB với giá không đổi, từ 599 USD tại thị trường Mỹ.

Tuy nhiên, do tỷ giá tăng so với năm ngoái, iPhone 17e có giá cao hơn một triệu đồng so với bản tiền nhiệm tại Việt Nam, từ 17,99 triệu đồng, hai tùy chọn dung lượng 256 và 512 GB. Người dùng có thể đặt trước từ 4/3 và nhận máy từ ngày 11/3.

Tuấn Hưng