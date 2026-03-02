iPad Air M4 trình làng với RAM 12 GB

iPad Air thế hệ thứ 8 không đổi thiết kế nhưng nâng cấp vi xử lý M4, tăng RAM và sử dụng chip mạng, modem không dây mới của Apple.

Ngay sau iPhone 17e, Apple cũng ra mắt một sản phẩm khác là iPad Air thế hệ 8 sử dụng chip M4, chậm hơn "một đời" là M5 sử dụng trên dòng cao cấp hơn iPad Pro. Các nâng cấp khác cũng liên quan đến phần cứng với RAM 12 GB, chip mạng không dây N1 hỗ trợ Wi-Fi 7, modem C1X tùy chỉnh tương tự iPhone Air.

iPad Air với chip M4.

Theo Apple, chip M4 giúp iPad Air nhanh hơn 30% so với phiên bản dùng chip M3 và hơn 2,3 lần so với bản dùng chip M1. Chip mới được sử dụng có CPU 8 nhân, GPU 9 nhân tương tự bản trên MacBook. Hiệu năng kết xuất 3D chuyên nghiệp với công nghệ dò tia nhanh gấp bốn lần so với iPad Air dùng chip M1, cho hiệu ứng ánh sáng, phản chiếu và đổ bóng chính xác hơn với các game đòi hỏi yêu cầu cao.

Neural Engine 16 lõi được giới thiệu nhanh hơn gấp ba lần so với chip M1, tối ưu cho các tác vụ hằng ngày sử dụng AI trên thiết bị, như tìm kiếm chủ thể và văn bản trong ảnh, hoặc tận dụng các tính năng AI trong các ứng dụng như Goodnotes và Onform: Video Analysis App. Băng thông bộ nhớ cũng tăng từ 100 GB/giây lên 120 GB/giây giúp người dùng chạy các mô hình AI nhanh hơn.

Hai phiên bản 11 và 13 inch.

Chip mạng không dây N1 hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và Thread 3. Trang bị này cũng giúp iPad Air 2026 cho hiệu năng tốt hơn khi kết nối với mạng Wi-Fi 5 GHz, đồng thời cải thiện hiệu suất tổng thể và độ tin cậy của các tính năng như AirDrop và Personal Hotspot. Với modem di động C1X, máy cũng có hiệu suất di động nhanh hơn 50%, tiết kiệm điện 30% so với iPad Air dùng chip M3.

Máy vẫn có hai kích thước để lựa chọn là màn hình 11 và 13 inch cùng bốn màu sắc là xanh dương, tím, vàng ánh sao và xám. Máy sẽ hỗ trợ các phụ kiện đi kèm như Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB-C) và Magic Keyboard. Các tính năng nổi bật của hệ điều hành iOS 26 đều được hỗ trợ đầy đủ như giao diện Liquid Glass, hệ thống cửa sổ, ứng dụng Tệp duyệt tập tin như máy tính.

Bốn lựa chọn màu sắc của iPad Air 2026.

Máy tính bảng mới của Apple vẫn nằm trong cam kết về môi trường của công ty khi sản xuất từ 30% vật liệu tái chế, bao gồm phần vỏ sử dụng 100% nhôm tái chế và pin chứa 100% coban tái chế. Thiết bị được sản xuất bằng 40% điện tái tạo, như điện gió và điện mặt trời, trên toàn chuỗi cung ứng.

Máy tương thích với Magic Keyboard thế hệ trước, Pencil Pro, Apple Pencil (USB-C).

iPad Air có giá khởi điểm 16.689.000 đồng cho phiên bản 11 inch và 22.089.000 đồng cho bản 13 inch. Với học sinh, sinh viên, người làm trong ngành giáo dục, mức giá giảm còn từ 15.289.000 đồng và 20.689.000 đồng tương ứng. Các lựa chọn cấu hình vẫn như cũ với bộ nhớ trong 128 GB, 256 GB, 512 GB và 1 TB.

Chưa có thông tin về thời điểm bán ra tại Việt Nam. Tại Mỹ, người dùng có thể đặt hàng từ ngày 4/3 và nhận máy từ ngày 11/3.

Tuấn Hưng