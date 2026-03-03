Apple ra chip M5 Pro, M5 Max lần đầu có 'lõi siêu xử lý'

Chip xử lý M5 Pro và M5 Max sản xuất trên tiến trình 3 nm thế hệ ba với 18 lõi và lần đầu sử dụng 6 lõi hiệu năng cao nhất được Apple gọi là "lõi siêu xử lý".

Sau khi ra chip M5 tháng 10 năm ngoái, Apple cập nhập hai model cao cấp hơn là M5 Pro và M5 Max dành cho người dùng chuyên nghiệp. Đây cũng là hai lựa chọn vi xử lý mới cho dòng MacBook Pro 14 và 16 inch. Tương tự MacBook Air 2026, Apple cũng tăng gấp đôi bộ nhớ khởi điểm cho các model dòng Pro dùng chip mới lên 1 TB.

M5 Pro và M5 Max dùng kiến trúc hợp nhất mới với 6 lõi siêu xử lý.

M5 Pro và M5 Max đều được xây dựng trên kiến trúc hợp nhất (Fusion) mới, kết hợp hai chip 3 nm thế hệ ba thành một chip duy nhất bằng công nghệ đóng gói tiên tiến. Kiến trúc Fusion được coi là bước đột phá với chip Apple Silicon do hầu hết các chip trước đây đều sử dụng thiết kế đơn chip. Hai chip được ghép nối sẽ tích hợp CPU, GPU, Media Engine, Neural Engine, bộ điều khiển bộ nhớ hợp nhất (Unified Memory) và khả năng kết nối Thunderbolt 5.

Cả hai chip cao cấp của Apple đều có CPU 18 lõi, cao hơn so với 14 và 16 lõi của M4 Pro và M4 Max tương ứng. CPU này có 6 "lõi siêu xử lý", tên gọi mới được Apple đặt cho các lõi có hiệu năng cao nhất, cùng với 12 lõi hiệu năng tập trung vào tiết kiệm năng lượng. Nhà sản xuất cho biết hiệu năng đa luồng nhanh hơn 30% so với M4 và 2,5 lần so với M1 Pro và M1 Max.

M5 Pro có 20 lõi GPU, trong khi M5 Max có gấp đôi là 40. Mỗi lõi GPU trên chip mới cũng bao gồm một bộ tăng tốc thần kinh (Neural Accelerator), được giới thiệu mang lại hiệu năng tính toán AI cao hơn gấp bốn lần so với M4 Pro và M4 Max. Apple tuyên bố hiệu năng đồ họa tổng thể nhanh hơn 50%, các tác vụ dò tia (ray-tracing) được cải thiện 35% so với thế hệ trước.

MacBook Pro dùng chip M5 Pro, M5 Max có giá khởi điểm 60 triệu đồng.

Các nâng cấp khác bao gồm bộ xử lý Neural Engine 16 lõi với kết nối bộ nhớ nhanh hơn, giúp tăng tốc các tác vụ Apple Intelligence trên thiết bị. Media Engine được cập nhật bổ sung khả năng giải mã AV1 tăng tốc phần cứng bên cạnh hỗ trợ H.264, HEVC và ProRes.

Các máy dùng chip M5 Pro sẽ có tùy chọn RAM tối đa 64 GB (tăng từ 48 GB trên M4 Pro), băng thông đạt 307 GB/giây trong khi M5 Max giữ nguyên mức hỗ trợ tối đa 128 GB nhưng nâng băng thông lên 614 GB/giây.

MacBook Pro 2026 có tốc độ đọc/ghi trên SSD cao gấp hai lần so với M4, tối đa 14,5 GB/giây. Các máy dùng M5 Pro có bộ nhớ trong khởi điểm 1 TB trong khi M5 Max là từ 2 TB. Chip mạng không dây N1 cũng đem đến chuẩn Wi-Fi 7, Bluetooth 6 cho tốc độ và tính ổn định cao hơn. Phiên bản 16 inch có thể hoạt động tối đa liên tục trong 24 tiếng và khả năng sạc nhanh 50% trong 30 phút khi dùng bộ sạc công suất 96 W trở lên.

MacBook Pro 2026 có thể kết nối tối đa bốn màn hình độ phân giải cao bên ngoài.

Công nghệ Thunderbolt 5 được kế thừa từ thế hệ M4, nhưng mỗi cổng trên MacBook Pro 2026 sẽ đều có bộ điều khiển riêng trên chip, cho phép cả ba cổng hoạt động đồng thời với băng thông tối đa. Đối với màn hình ngoài, M5 Pro hỗ trợ tối đa hai màn hình độ phân giải cao, trong khi M5 Max hỗ trợ tối đa bốn màn hình.

MacBook Pro 14 inch dùng chip M5 Pro có giá khởi điểm 60 triệu đồng, M5 Max từ 98 triệu đồng trong khi bản 16 inch dùng chip M5 Pro giá từ 73 triệu đồng và bản dùng chip M5 Max từ 105 triệu đồng. Giá cho học sinh, sinh viên, người làm trong ngành giáo dục tương ứng là 55,909 triệu đồng; 89,829 triệu đồng; 67,589 triệu đồng và 96,919 triệu đồng. Chưa có thông tin về thời gian bán ra tại Việt Nam.

Tuấn Hưng