Chicago Marathon hướng tới cột mốc 1 tỷ USD

Sau khi chứng kiến hai kỷ lục thế giới liên tiếp được thiết lập ở cả nội dung nam và nữ, Chicago Marathon không chỉ khẳng định vị thế thể thao mà còn trở thành "mỏ vàng" kinh tế, với tác động tăng 76% chỉ sau hai năm.

* Chicago Marathon 2025 dự kiến bắt đầu lúc 19h20 ngày 12/10, giờ Hà Nội.

Năm 2023, thành phố của Mỹ chứng kiến Kelvin Kiptum - người sau đó qua đời vì tai nạn giao thông - phá kỷ lục thế giới nội dung nam với 2 giờ 0 phút 35 giây. Đến 2024, Ruth Chepngetich làm điều tương tự ở nội dung nữ với 2 giờ 9 phút 57 giây.

Ruth Chepngetich xúc động khi lập kỷ lục nữ marathon thế giới tại Chicago Marathon ngày 13/10/2024. Ảnh: AP

Song, phía sau ánh hào quang của các vận động viên là gần 5.000 nhân sự cùng khối lượng công việc khổng lồ, tạo nên giá trị kinh tế chưa từng có cho thành phố.

Theo báo cáo của Jones & Associates Economics, Chicago Marathon 2024 mang lại 683 triệu USD cho khu vực đô thị Chicago - tăng 22% so với 2023 và gần gấp đôi mức 386 triệu USD của 2022. Riêng ngành du lịch đóng góp hơn 177 triệu USD, với hàng trăm nghìn du khách từ năm châu và hơn 50.000 VĐV tham dự. Giải cũng giúp duy trì 4.589 việc làm thường xuyên và tạo ra 36 triệu USD tiền quyên góp cho các tổ chức từ thiện.

Ông Carey Pinkowski, Giám đốc điều hành giải, cho biết: "Lợi ích kinh tế là rất lớn, nhưng điều quý giá nhất của Chicago Marathon là tinh thần cộng đồng và sự kết nối mà nó mang lại".

Theo thống kê, hơn một triệu người dân đã trực tiếp theo dõi giải chạy qua 29 khu phố của Chicago. Nếu đà tăng trưởng này tiếp tục, Marathon Chicago - cùng Boston Marathon - có thể giúp hai thành phố vượt mốc 1 tỷ USD tác động kinh tế ngay trong năm tới.

John Korir về nhất Chicago Marathon ngày 13/10/2024. Ảnh: Chicago Marathon

Chicago Marathon 2025 quy tụ dàn elite hứa hẹn mang đến cuộc đua tốc độ nảy lửa. Ở nội dung nam, John Korir - đương kim vô địch và người từng đăng quang Boston Marathon đầu năm nay - là ứng viên nặng ký nhất. Đối thủ lớn nhất của anh là Jacob Kiplimo (Uganda) - kỷ lục gia thế giới nội dung half marathon, người vừa về nhì tại London với thành tích 2 giờ 3 phút 37 giây.

Giải cũng quy tụ hàng loạt chân chạy Kenya từng phá mốc 2 giờ 4 phút, gôm Timothy Kiplagat (2 giờ 2 phút 55 giây), Amos Kipruto (2 giờ 3 phút 13 giây), Cyprian Kotut (2 giờ 3 phút 22 giây), cùng runner Bỉ Bashir Abdi - từng giành HC bạc Olympic. Phía chủ nhà Mỹ có Conner Mantz và Galen Rupp được kỳ vọng sẽ tạo bất ngờ trước sự cổ vũ của khán giả nhà.

Ở nội dung nữ, Ruth Chepngetich - người lập kỷ lục thế giới tại Chicago 2024 - bị đình chỉ tạm thời vì dương tính với chất cấm, khiến ngôi vô địch chắc chắn có chủ nhân mới.

Các ứng viên hàng đầu gồm nhóm VĐV Ethiopia, gồm Alemu Megertu (2 giờ 16 phút 34 giây), Hawi Feysa (2 giờ 17 phút), Bedatu Hirpa (2 giờ 18 phút 27 giây), Haven Hailu (2 giờ 19 phút 17 giây), cùng VĐV Kenya Mary Ngugi (2 giờ 20 phút 22 giây). Ejgayehu Taye, HC đồng thế giới nội dung 10.000m năm 2023, sẽ lần đầu thử sức ở cự ly marathon.

Lộ trình thi đấu tại Chicago Marathon 2025.

Chicago Marathon ra đời từ 1977, là một trong sáu giải chạy danh giá nhất hành tinh trong hệ thống World Marathon Majors (WMM), bên cạnh các giải ở Boston, New York City, London, Berlin, Tokyo và Sydney.

Hồng Duy tổng hợp