Kiplimo kỳ vọng đạt sub2 tại Chicago Marathon 2025

MỹJacob Kiplimo, runner người Uganda đang giữ kỷ lục half marathon thế giới, tham vọng trở thành VĐV đầu tiên chạy dưới 2 giờ khi dự major ở Chicago ngày 12/10.

Tháng 2/2025, Kiplimo gây tiếng vang khi về nhất giải eDreams Mitja Marato ở Barcelona với kỷ lục thế giới 56 phút 42 giây. Anh trở thành người đầu tiên chạy half marathon dưới 57 phút. Thành tích này nhanh hơn 48 giây so với kỷ lục 57 phút 30 giây do Yomif Kejelcha (Ethiopia) lập tháng 10/2024.

Kiplimo vui mừng sau khi phá kỷ lục thế giới half marathon ở giải eDreams Mitja Marato tại Barcelona ngày 16/2. Ảnh: AP

"Tôi chỉ muốn chạy một cuộc đua tốt, không ngờ lại phá kỷ lục", runner người Uganda nói trước thềm London Marathon hồi tháng 4/2025. Tại giải major ở thủ đô Anh quốc, Kiplimo tiếp tục gây ấn tượng khi về nhì với 2 giờ 3 phút 37 giây, chỉ sau nhà vô địch Sebastian Sawe, qua đó, khẳng định vị thế tân binh đáng gờm trên đường chạy marathon.

Nhưng Kiplimo chưa muốn dừng lại. Chân chạy 24 tuổi tham vọng trở thành VĐV đầu tiên đạt sub:2 tại Chicago Marathon 2025 ngày 12/10. "Tôi rút khỏi giải VĐTG để dồn toàn bộ sức cho Chicago", anh nói với The Independent. "Tôi đang đạt thể trạng tốt nhất và tin mình có thể tạo nên điều đặc biệt".

Chicago là nơi chứng kiến Kelvin Kiptum lập kỷ lục thế giới với 2 giờ 0 phút 35 giây vào năm 2023. Runner người Kenya từng được kỳ vọng trở thành VĐV đầu tiên chạy marathon dưới 2 giờ, nhưng anh đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông tại Kenya đầu năm 2024.

Màn phá kỷ lục của Kiplimo ấn tượng thế nào Phân tích quá trình phá kỷ lục thế giới bán marathon của Kiplimo.

Kiplimo lớn lên trong một gia đình khiêm tốn ở Kween, trên núi lửa Elgon, cao 1.500 m so với mực nước biển. Vì cha anh có ba vợ, Kiplimo có nhiều anh trai cùng cha khác mẹ để chạy cùng, gồm Robert Chemonges và Victor Kiplangat - hai ngôi sao chạy marathon dưới 2 giờ 10 phút - và sớm chứng tỏ được năng lực đặc biệt.

Vài năm sau, Kiplimo được phát hiện và đưa đến Italy để tập luyện cho Olympic Rio 2016, nơi anh thi đấu khi mới 15 tuổi. Kiplimo gây tiếng vang khi chạy 5.000m trong 13 phút 19 giây 54 giây và 10.000m trong 27 phút 26 giây 28. VĐV này còn từng hai lần vô địch thế giới chạy việt dã, giành HC đồng Olympic và thế giới 10.000m, trước khi chuyển sang half marathon và marathon.

Tại Chicago ngày 12/10, Kiplimo sẽ phải đối mặt với dàn đối thủ sừng sỏ, gồm ĐKVĐ John Korir - nhà vô địch Boston 2025, Chicago 2024 với thành tích cá nhân tốt nhất (PB) là 2 giờ 2 phút 44 giây.

Những elite khác là đương kim Á quân Chicago Marathon Bashir Abdi, nhà vô địch Rotterdam Marathon 2024 Geoffrey Kamworor, cùng bộ đôi người Mỹ Conner Mantz và Galen Rupp.

Chicago Marathon ra đời từ 1977, là một trong sáu giải chạy danh giá nhất hành tinh trong hệ thống World Marathon Majors (WMM), bên cạnh các giải ở Boston, New York City, London, Berlin và Tokyo.

Cố huyền thoại Kelvin Kiptum lập kỷ lục giải và cũng là kỷ lục thế giới với 2 giờ 0 phút 35 giây tại Chicago 2023. Thông số này của nữ là 2 giờ 9 phút 56 giây do runner người Kenya Ruth Chepngetich thiết lập năm ngoái.

Hồng Duy (theo Olympics)