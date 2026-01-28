Gia đình tôi thu nhập 50 triệu nhưng tiết kiệm bằng 0

Nhiều tháng chúng tôi không dư đồng nào, dù rất cố tiết kiệm và không tiêu xài hoang phí.

Gia đình tôi có bốn người (hai vợ chồng và hai đứa con), đang sống ở Hà Nội. Tổng thu nhập của chúng tôi khoảng 50 triệu đồng mỗi tháng. Chúng tôi may mắn không phải vay tiền mua nhà, cũng không mất tiền thuê nhà hàng tháng -hai khoản chi thường chiếm phần lớn thu nhập của các gia đình trẻ. Thế nhưng, nghịch lý là suốt nhiều năm nay, mỗi tháng chúng tôi chỉ để dành được nhiều nhất khoảng 5 triệu đồng, có tháng thậm chí không dư đồng nào, dù cả hai đều có ý thức tiết kiệm và gần như không tiêu xài hoang phí.

Hai con tôi đều đang trong độ tuổi đi học. Một bé học tiểu học, một bé học THCS, đều ở trường tư, do tôi chú trọng đầu tư học hành cho các con. Tiền học chính khóa ở trường và các khoản đi kèm không hề nhỏ. Mỗi tháng, tiền học phí, bán trú, học thêm, kỹ năng, Tiếng Anh của hai con cộng lại khoảng 15-17 triệu đồng. Chưa kể các khoản phát sinh như đồng phục, sách vở, tiền quỹ lớp, sinh nhật bạn bè, dã ngoại...

Chi phí sinh hoạt hàng ngày ở thành phố cũng thực sự là áp lực lớn. Tiền ăn uống cho bốn người, dù chủ yếu tự nấu ở nhà, hạn chế ăn ngoài, vẫn vào khoảng 10-12 triệu đồng mỗi tháng. Giá thực phẩm ở thành phố ngày càng tăng, đi chợ bây giờ, tôi cầm 500.000 đồng chỉ mua được vài món cơ bản. Tiền điện, nước, Internet, điện thoại cũng ngốn khoảng 2-3 triệu đồng, có tháng cao điểm nắng nóng còn vượt hơn.

Ngoài ra là những khoản chi "không tên" như hiếu hỉ, thăm hỏi người thân, ma chay, cưới xin, sinh nhật, lễ Tết... Trung bình mỗi tháng cũng đâu đó 2-3 triệu đồng. Chưa kể chi phí y tế, thuốc men, khám bệnh định kỳ cho con cái và người lớn trong nhà, mỗi năm chia trung bình cũng ngốn thêm 1-2 triệu đồng mỗi tháng.

Cộng tất cả lại, tổng chi tiêu của gia đình tôi thường rơi vào khoảng 45-48 triệu đồng một tháng. Những tháng không có biến cố, chúng tôi để dành được 3-5 triệu. Cảm giác của chúng tôi là "tiền vào rồi lại ra, không kịp thở". Trong khi đó, thu nhập lại tăng rất chậm. Lương hầu như giữ nguyên, nhưng tiền học, tiền ăn, tiền dịch vụ thì tăng thấy rõ theo từng tháng.

Tôi nhiều lần tự hỏi: mình đã làm sai ở đâu? Quản lý chi tiêu chưa tốt, hay đơn giản là mức sống đô thị đã vượt quá khả năng tích lũy của những gia đình thu nhập trung bình như chúng tôi? Không vay nợ, không thuê nhà, thu nhập 50 triệu mà vẫn chật vật tiết kiệm, đó là thực tế khiến tôi vừa lo lắng, vừa bối rối. Phải chăng ở các thành phố lớn, tiết kiệm đã trở thành một điều xa xỉ, ngay cả với những gia đình tưởng như đang sống khá ổn?

Hoa Nguyen