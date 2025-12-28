'Công thức đòn bẩy giúp tôi tích sản dù chỉ làm công ăn lương'

'Sau 15 năm, vợ chồng tôi vẫn làm đúng một công việc ở công ty cũ và tiết kiệm đều, nhưng đã có trong tay nhiều nhà, đất, xe hơi'.

"Vợ chồng tôi cưới nhau từ năm 2010, lúc đó chúng tôi chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng. Cả hai đều làm nhân viên văn phòng với mức lương bèo bọt. Tổng thu nhập của chúng tôi lúc ấy chỉ khoảng 8 triệu đồng một tháng. Vì điều kiện không cho phép nên sau khi cưới hai vợ chồng tôi ở chung với bố mẹ chồng.

Sau một năm, nhờ kiên trì tích góp và vay mượn thêm của gia đình nội ngoại, nên chúng tôi mua được miếng đất với giá khoảng 200 triệu đồng. Cả hai lại tiếp tục tích góp để lo trả nợ dần. Khi đã gần xong nợ cũ, tôi lại vay thêm tiền người thân để xây cái nhà nho nhỏ, như phòng trọ, để ở tạm và đi làm và quay vòng trả nợ.

Cũng rất may mắn, trong công việc vợ chồng tôi đều thuộc dạng chịu khó và luôn nỗ lực phấn đấu cho đến hôm nay. Thế nên, dù cả hai vẫn làm đúng một công ty nhưng giờ đã lên được vị trí nhất định, thu nhập cũng theo đó mà tăng dần. Chỉ có cách sống của chúng tôi vẫn như xưa: đi làm chăm chỉ và tiết kiệm tối đa.

Mỗi khi muốn đầu tư, chúng tôi luôn dùng đòn bẩy tài chính khoảng 50-70%, rồi sau đó tích góp trả nợ từ từ. Nhờ công thức ấy mà đến hiện tại chúng tôi cũng tích lũy được bốn miếng đất mặt tiền, một căn nhà và hai chiếc xe hơi".

Đó là chia sẻ của độc giả Tranvantiena về câu chuyện mua nhà của bản thân sau bài viết "Tính toán giúp tôi mua được hai nhà Hà Nội 6,5 tỷ". Theo đó, tác giả chia sẻ hành trình mua nhà dù chỉ làm nhân viên văn phòng, thu nhập bèo bọt nhờ công thức mua vàng tích lũy. Giữa bối cảnh giá nhà ngày càng leo thang, việc sở hữu một căn nhà dường như là giấc mơ xa vời đối với những người có mức lương thấp. Tuy nhiên, thực tế cho thấy thu nhập không cao không đồng nghĩa với việc phải từ bỏ ước mơ an cư. Bằng cách áp dụng công thức tích lũy phù hợp, quản lý chi tiêu kỷ luật và kiên trì theo đuổi mục tiêu dài hạn, nhiều người vẫn từng bước chạm tới ngôi nhà đầu tiên của mình.

Cũng là một người mua nhà thành công nhờ áp dụng phương pháp "chậm mà chắc", bạn đọc Andrew bình luận: "Hồi mới kinh doanh, tôi cũng có cùng suy nghĩ như vậy: tiền lời bao nhiêu (bỏ qua phần quay vòng vốn) tôi để 70% vào vàng, 30% tiết kiệm. Sau chừng ấy năm trải qua bao biến động, tôi càng thấy quyết định từ 30 năm trước của mình là hoàn toàn đúng đắn. Giá vàng tăng cao khi khủng hoảng kinh tế, làm tài sản của tôi được nhân lên gấp nhiều lần. Khi đó tôi lại lấy tiền mua đất.

Nhưng khác tác giả phía trên, tôi mua hơn 10 căn chung cư hạng trung rải rác ở khắp Hà Nội (tại thời điểm mọi người hay tranh cãi nhau 'chung cư là tiêu sản hay tài sản?'). Lúc đó, chung cư tầm trên dưới 1,5 tỷ rất nhiều. Hiện tại, số căn hộ của tôi đã có giá trị khoảng 3 triệu USD, đem đến cho hai vợ chồng tôi nguồn thu nhập thụ động từ 150-180 triệu đồng một tháng từ việc cho thuê.

Lời khuyên của tôi dành cho các bạn trẻ là dù mỗi thế hệ mỗi khác, nhất là hiện tại khoản đầu tư bất động sản đã không còn dễ sinh lời như trước vì giá đã quá cao, nhưng nếu bạn làm công ăn lương (không giỏi kinh doanh) và thu nhập cũng ở mức trung bình, thì hãy thử tham khảo cách làm như tôi ngày trước: phân chia 70-30 (vàng - tiết kiệm). Không cần quan tâm giá vàng lên xuống như thế nào, cứ đều đặn mua vàng tích lũy, tôi tin tương lai các bạn sẽ không phải hối hận".

