Man Utd thắng Chelsea trong trận cầu hai thẻ đỏ

Có lúc chơi hơn người và dẫn hai bàn, Man Utd vẫn chỉ thắng đội khách Chelsea 2-1 ở vòng 5 Ngoại hạng Anh.

Man Utd trở lại nửa trên bảng điểm sau trận thắng Chelsea, nhưng màn trình diễn của "Quỷ Đỏ" vẫn chưa thể làm hài lòng những người hâm mộ. Thủ môn đội khách sớm bị truất quyền thi đấu, và chủ nhà cũng ghi liền hai bàn nhờ công Bruno Fernandes và Casemiro. Nhưng thầy trò Ruben Amorim không thể có hiệp hai dễ chịu vì thẻ đỏ của Casemiro cuối hiệp một.

Casemiro (trái) mừng bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Man Utd trước Chelsea trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, Vương quốc Anh, tối 20/9/2025. Ảnh: PA

Cơn mưa xối xả ở Old Trafford dường như báo hiệu một hiệp một hỗn loạn, và quả thật 45 phút đầu trận đã biến thành một kịch bản điên rồ, với hai bàn thắng, hai thẻ đỏ, cùng hàng loạt tình huống khiến khán giả nghẹt thở.

Ngay phút thứ tư, thủ môn Robert Sanchez băng ra ngoài cấm địa và đạp vào đùi Bryan Mbeumo khi tiền đạo chủ nhà thoát xuống. Trọng tài Peter Bankes không cần suy nghĩ nhiều, rút thẻ đỏ trực tiếp, truất quyền thi đấu của thủ thành Tây Ban Nha. Trên khán đài, cựu HLV Alex Ferguson giơ tay lên làm động tác rút thẻ, sau đó cười tươi khi thấy thẻ đỏ trên tay trọng tài.

Lợi thế quân số giúp Man Utd tràn lên ép sân đến nghẹt thở. Sau vài cơ hội bị bỏ lỡ, Bruno Fernandes mở tỷ số ở phút 14. Từ pha không chiến bên cánh trái, Patrick Dorgu đánh đầu xuống cho Fernandes đệm cận thành tung lưới Jorgensen. VAR đã soi kỹ tình huống này, nhưng phần mũi chân của Trevoh Chalobah đã giúp Fernandes thoát bẫy việt vị. Old Trafford "bùng nổ" trong cơn mưa lạnh giá.

Tình huống Fernandes mở tỷ số. Ảnh: PA

Chelsea gần như không thể cầm bóng, trong khi hàng công Man Utd liên tục tạo sóng gió. Sau một loạt pha hãm thành, chủ nhà nhân đôi cách biệt ở phút 37. Từ quả phạt góc lộn xộn, bóng bật ra để Luke Shaw lao vào bật cao đánh đầu. Bóng rơi ra đúng vị trí Casemiro đánh đầu nối cận thành nâng tỷ số lên 2-0. Đây là bàn thắng thứ ba Casemiro ghi vào lưới Chelsea, đều bằng đầu.

Khi đó, Man Utd chơi hơn người và dẫn hai bàn, nhưng lại "tự bắn vào chân". Chính Casemiro từ người hùng trở thành tội đồ. Sau chiếc thẻ vàng ở phút 18, anh tiếp tục kéo người Andrey Santos để chống phản công ở phút bù hiệp một. Trọng tài lập tức rút thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với thẻ đỏ. Casemiro liên tục lắc đầu khi rời sân, còn HLV Amorim ném văng chai nước xuống đất.

Ngoài những chiếc thẻ và bàn thắng, hiệp một còn chứng kiến những chi tiết lạ lùng. Cole Palmer chỉ chơi được hơn 20 phút đã phải rời sân vì chấn thương, chán nản khoác áo đi thẳng xuống đường hầm. Sau đó, anh trở lại sân với cái chân chườm đá.

Bên ngoài sân, ống kính máy quay lia đến tỷ phú Jim Ratcliffe với gương mặt lạnh như tiền, dù đội bóng của ông dẫn 2-0.

Dù hai đội cân bằng quân số trong hiệp hai, Man Utd lùi sâu để chơi tử thủ. Vì thế, hiệp đấu khan hiếm cơ hội cho tới khi Chelsea gỡ lại một bàn phút 80. Từ quả tạt của hậu vệ phải Reece James, Chalobah bật cao đánh đầu cận thành vào lưới mà không bị ai kèm. Khán đài Old Trafford im bặt sau bàn thua này, khiến Fernandes nhiều lần phải hô hào người hâm mộ cổ vũ.

Dù vậy, những phút còn lại không đủ để Chelsea tạo nên bất ngờ, cũng vì họ đã cạn sức. Man Utd leo lên đứng thứ chín sau trận này, với bảy điểm sau năm trận. Ở vòng tiếp theo, "Quỷ Đỏ" làm khách trên sân của Brentford, còn Chelsea về Stamford Bridge gặp Brighton.

Xuân Bình