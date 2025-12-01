HLV Chelsea chỉ trích trọng tài sau trận hòa Arsenal

AnhHLV Enzo Maresca chê trọng tài Ngoại hạng Anh thiếu nhất quán, khi truất quyền thi đấu Moises Caicedo nhưng lại bỏ qua lỗi đáng nhận thẻ đỏ của Arsenal.

Phút 38, trận đấu ở vòng 13 Ngoại hạng Anh, Moises Caicedo đạp vào mắt cá chân của Mikel Merino. Trọng tài Anthony Taylor ban đầu rút thẻ vàng, nhưng sau đó thay bằng thẻ đỏ sau khi ra đường biên xem lại băng hình. Đây là thẻ đỏ thứ tư của Chelsea qua 13 trận Ngoại hạng Anh mùa này - thông số gấp đôi mùa trước.

Sau trận, Maresca thừa nhận Caicedo xứng đáng bị đuổi vì pha phạm lỗi nguy hiểm. Nhưng, nhà cầm quân người Italy cũng nhấn mạnh về sự thiếu nhất quán của trọng tài. Ông dẫn chứng việc Rodrigo Bentancur không bị thẻ đỏ dù vào bóng thô bạo với Reece James trong trận Chelsea thắng Tottenham 1-0 đầu tháng 11.

Piero Hincapie va chạm trong pha tranh chấp bóng bổng với Trevoh Chalobah, trong trận Arsenal hòa Chelsea 1-1 trên sân Stamford Bridge, London, Anh ngày 30/11/2025. Ảnh: Reuters

Maresca cũng ủng hộ quan điểm của Reece James khi cho rằng "Arsenal đáng lẽ cũng phải chơi 10 người", khi Piero Hincapie phạm lỗi trong pha tranh chấp trên không và khiến Trevoh Chalobah sưng tím mắt.

"Tôi nghĩ Reece nói đúng. Tôi không phải đối việc Caicedo nhận thẻ đỏ. Nhưng vì sao Bentancur không bị đuổi trong pha bóng tương tự? Tại sao lại có hai cách xử lý khác nhau?", Maresca đặt vấn đề. "Trọng tài bảo tôi pha phạm lỗi với Trevoh không phải cùi chỏ. Nhưng cậu ấy bị bầm mắt và phải chườm đá giữa hiệp. Họ phán quyết mỗi lúc một kiểu, thật khó hiểu".

Trong thế thiếu người, Chelsea bất ngờ vượt lên đầu hiệp hai nhờ cú đánh đầu ngược của Trevoh Chalobah. Sau đó, chủ nhà kiên cường chống đỡ những pha phản công của Arsenal và chỉ lọt lưới một bàn, từ pha không chiến của Merino.

HLV Enzo Maresca chỉ đạo trong trận hòa Arsenal. Ảnh: Chelsea FC

Maresca hài lòng với màn trình diễn của toàn đội cả trước và sau thẻ đỏ. "Đôi khi bạn phải chấp nhận một điểm", ông nói. "11 đấu 11, chúng tôi chơi hay hơn, kiểm soát thế trận và không cho họ tạo ra cơ hội rõ rệt. Khi mất người, các cầu thủ vẫn phản ứng tuyệt vời".

HLV 45 tuổi đặc biệt khen ngợi thủ thành Robert Sanchez và đội trưởng Reece James, hai gương mặt nổi bật nhất trận. Sanchez có nhiều pha cứu thua quan trọng, còn James chơi xông xáo ngay tại hàng tiền vệ - vị trí anh mới được Maresca thử nghiệm. "Khi đá với 10 người trước Arsenal, bạn cần những màn trình diễn đặc biệt như của Robert và Reece", Maresca nói. "Chúng tôi vui với màn trình diễn của cả hai. Reece đang đạt phong độ cao, nhưng chúng tôi vẫn phải quản lý thể trạng của cậu ấy".

Kết quả hòa khiến Chelsea tụt xuống thứ ba Ngoại hạng Anh với 24 điểm, kém Man City một điểm và Arsenal sáu điểm. Ở vòng tiếp theo ngày 3/12, đội bóng của Maresca hành quân tới sân của Leeds.

Hồng Duy (theo ESPN, Chelseafc.com)