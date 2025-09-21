Chebet giành cú đúp vàng 5.000m, 10.000m thế giới

Nhật BảnRunner Kenya Beatrice Chebet giành HC vàng 5.000m và 10.000m tại giải điền kinh VĐTG Tokyo 2025, qua đó tái lập kỳ tích tại Olympic Paris 2024.

Ở chung kết 5.000m nữ tại sân vận động quốc gia Nhật Bản ngày 20/9, Chebet cùng đồng hương Faith Kipyegon và nhà vô địch châu Âu Nadia Battocletti tạo thành nhóm dẫn đầu.

Ở vòng cuối, Battocletti và Kipyegon lần lượt vượt lên, trước khi Chebet tung cú nước rút quyết định. Cô cán đích đầu tiên với thành tích 14 phút 54 giây 36, hơn Kipyegon 0,71 giây. Battocletti giành HC đồng với 14 phút 55 giây 42.

Beatrice Chebet cán đích đầu tiên chung kết 5.000m nữ tại sân vận động quốc gia Nhật Bản ở Tokyo ngày 20/9/2025. Ảnh: Reuters

"Chạy cùng những đối thủ lớn như Faith hay Nadia, điều quan trọng nhất là tin vào bản thân. Hôm nay không dễ dàng, nhưng tôi đã không tự tạo áp lực và luôn giữ niềm tin để trở lại mạnh mẽ hơn", Chebet nói sau khi đăng quang.

Trước đó, Chebet giành HC vàng 10.000m với thời gian 30 phút 37 giây 61. Thành tích này giúp Chebet trở thành người thứ ba trong lịch sử - sau Tirunesh Dibaba (2005) và Vivian Cheruiyot (2011) - vô địch cả nội dung 5.000m và 10.000m tại một kỳ giải vô địch thế giới.

Tại Olympic Paris 2024, Chebet cũng vô địch hai nội dung này, khi giành HC vàng 10.000m với 30 phút 43 giây 25 và 5.000m với 14 phút 28 giây 56.

Kipyegon - nhà vô địch nội dung 1.500m tại giải điền kinh VĐTG Tokyo 2025 - hài lòng với HC bạc. "Beatrice là người giỏi nhất, rất khó để đánh bại cô ấy. Tôi biết đây sẽ là một trận chiến đến tận vạch đích, và tôi vui vì vẫn giành được huy chương", runner Kenya bày tỏ.

Ở chung kết nội dung 800m nam, Emmanuel Wanyonyi tiếp tục khẳng định vị thế số một đường chạy trung bình khi giành HC vàng với 1 phút 41 giây 86, phá kỷ lục giải.

VĐV 21 tuổi người Kenya dẫn tốc độ ngay từ đầu, tương tự chiến thuật khi anh vô địch Olympic Paris 2024. Sau vòng đầu với 49 giây 26, Wanyonyi vẫn duy trì được sức bền để cán đích đầu tiên, bất chấp nỗ lực bám đuổi quyết liệt của Djamel Sedjati (Algeria, 1 phút 41 giây 90) và Marco Arop (Canada, 1 phút 41 giây 95).

Trận chung kết hôm qua được đánh giá là một trong những cuộc đua 800m hay nhất lịch sử, khi cả tám VĐV đều chạy dưới 1 phút 43. Kỷ lục quốc gia và cá nhân liên tiếp bị phá: Cian McPhillips lập kỷ lục Ireland (1 phút 42 giây 15), Mohamed Attaoui của Tây Ban Nha đạt thành tích tốt nhất sự nghiệp (1 phút 42 giây 21), Max Burgin của Anh đạt thành tích tốt nhất sự nghiệp (1 phút 42 giây 29), còn Navasky Anderson lập kỷ lục Jamaica (1 phút 42 giây 76).

Rudisha - người giữ kỷ lục thế giới 1 phút 40 giây 91 - trực tiếp chứng kiến chiến thắng của đàn em trên khán đài cùng Chủ tịch Liên đoàn điền kinh thế giới (World Athletics) Sebastian Coe, tạo thêm ý nghĩa lịch sử cho cuộc đua.

Hồng Duy tổng hợp