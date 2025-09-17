Kipyegon lần thứ tư vô địch 1.500m thế giới

Nhật BảnRunner Kenya Faith Kipyegon tiếp tục khẳng định vị thế "Nữ hoàng đường chạy trung bình" khi dễ dàng giành HC vàng nội dung 1.500m tại giải điền kinh VĐTG Tokyo 2025.

Trên sân vận động quốc gia Nhật Bản tối 16/9, Kipyegon thi đấu áp đảo và cán đích đầu tiên với 3 phút 52 giây 15, nhanh gần ba giây so với người về nhì là đồng hương Dorcus Ewoi (3 phút 54 giây 92). HC đồng thuộc về Jess Hull (Australia) với 3 phút 55 giây 16, trong khi Nelly Chepchirchir (Kenya) về thứ tư với thành tích cá nhân tốt nhất (PB) là 3 phút 55 giây 25.

Faith Kipyegon về nhất chung kết nội dung 1.500m nữ tại giải điền kinh VĐTG Tokyo 2025 ngày 16/9/2025. Ảnh: Reuters

Kipyegon được mệnh danh là nữ hoàng đường chạy trung bình, khi đang giữ kỷ lục thế giới nội dung 1.500m và một dặm, đồng thời từng là người giữ kỷ lục 5.000m.

Đây là lần thứ tư Kipyegon vô địch 1.500m thế giới, sau London 2017, Eugene 2022 và Budapest 2023. Runner Kenya còn vô địch nội dung này năm lần tại Diamond League và lập hat-trick vàng Olympic - tại Rio 2016, Tokyo 2020 và Paris 2024.

"Sau khi lập kỷ lục thế giới ở Eugene, tôi đã tự nhủ phải đến Tokyo để bảo vệ ngôi vô địch. Tôi biết mình đủ sức kiểm soát cuộc đua", Kipyegon nói. Nữ VĐV Kenya trở thành VĐV thứ hai trong lịch sử giành bốn HC vàng thế giới cùng một nội dung, sau huyền thoại chạy nước rút Shelly-Ann Fraser-Pryce (5 lần vô địch 100m).

Faith Kipyegon giơ bốn ngón tay, ám chỉ bốn lần vô địch 1.500m thế giới. Ảnh: AFP

Với Kipyegon, Tokyo mang ý nghĩa đặc biệt. Tại đây năm 2021, cô đăng quang Olympic chỉ ít lâu sau khi sinh con gái đầu lòng. "Lần này, tôi lại có thêm một tấm HCV để mang về khoe con", cô xúc động.

Những năm gần đây, Kipyegon tập luyện tại Thung lũng Great Rift - được xem là cái nôi của các VĐV chạy đường dài Kenya - dưới sự dẫn dắt của HLV Patrick Sang, người cũng dìu dắt huyền thoại Eliud Kipchoge. Sự kiên trì và nền tảng thể lực phi thường giúp cô gần như không có dấu hiệu chững lại, dù đã bước sang tuổi 31.

Kipyegon lần thứ tư vô địch 1.500m thế giới Faith Kipyegon vô địch 1.500m tại Tokyo 2025.

Giải điền kinh VĐTG 2025 (World Athletics Championships Tokyo 2025) diễn ra từ ngày 13 đến 21/9 trên SVĐ Quốc gia Nhật Bản ở Tokyo. Đây là lần thứ ba Nhật Bản đăng cai sự kiện này, sau Tokyo 1991 và Osaka 2007. Giải năm nay thu hút hơn 2.000 VĐV đến từ khoảng 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 49 nội dung.

Ngày thi đấu 16/9 chứng kiến hai nội dung chung kết hấp dẫn: nhảy cao nam và 110m rào nam, với những nhà vô địch mới.

Ở chung kết nhảy cao nam, Jack Kerr và Woo Sanghyeok (Hàn Quốc) bám đuổi sát sao tới mức 2,34m. Woo tạm dẫn nhờ lợi thế vượt qua mốc này ở lần nhảy sớm hơn, nhưng cú vượt xà hoàn hảo ở 2,36m giúp Kerr bứt phá giành HC vàng. Woo không thể cải thiện thành tích và nhận HCB. Hai VĐV Jan Stefela (Czech) và Oleh Doroshchuk (Ukraine) cùng đoạt HC đồng với thành tích 2,31m.

Trong khi đó, Cordell Tinch (Mỹ) trở thành nhà vô địch mới của cự ly 110m rào. Xuất phát tốt và duy trì tốc độ ổn định, anh cán đích sau 12 giây 99 để lần đầu giành HC vàng thế giới, đồng thời giữ danh hiệu ở lại Mỹ sau khi nhà vô địch Grant Holloway không vượt qua bán kết. Hai VĐV Jamaica là Orlando Bennett (13 giây 08) và Tyler Mason (13 giây 12) lần lượt giành HC bạc và HC đồng.

Hồng Duy tổng hợp