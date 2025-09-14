Runner Kenya hoàn tất bộ sưu tập 10.000m ở giải thế giới

Nhật BảnBeatrice Chebet giành HC vàng 10.000m tại giải vô địch thế giới ở Tokyo, qua đó trở thành VĐV đầu tiên trong lịch sử sở hữu trọn bộ thành tích: HC vàng Olympic, kỷ lục thế giới và chức vô địch thế giới ở cự ly này.

Sau hai kỳ giải liên tiếp lỡ hẹn với ngôi vương, lần này Chebet không để cơ hội tuột khỏi tay. Tại SVĐ Quốc gia Nhật Bản ngày 13/9, runner Kenya kiểm soát đường chạy suốt 25 vòng, rồi tung nước rút quyết định ở vòng cuối để đăng quang với thời gian 30 phút 37 giây 61.

Beatrice Chebet ăn mừng sau khi giành HC vàng nội dung 10.000 mét nữ tại Giải vô địch điền kinh thế giới ở Tokyo ngày 13/9/2025. Ảnh: AP

Tại Olympic Paris 2024, Chebet giành HC vàng với 30 phút 43 giây 25. Cô cũng giữ kỷ lục thế giới, với 28 phút 54 giây 14 tại Prefontaine Classic ở Eugene hồi tháng 5/2024.

"Đây là giấc mơ thành hiện thực", Chebet xúc động chia sẻ sau khi làm nên lịch sử. "Tôi tự nhủ chỉ còn thiếu HC vàng ở giải thế giới, và giờ đã sở hữu nó. Tôi chỉ muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã luôn ủng hộ tôi".

Chebet sẽ tiếp tục hướng đến nội dung 5.000m, nơi cô đặt mục tiêu trở thành VĐV đầu tiên giành cú đúp 5.000m và 10.000m tại một kỳ giải VĐTG sau huyền thoại Mo Farah năm 2015.

Tại SVĐ Quốc gia Nhật Bản chật kín khán giả hôm qua, Chebet và đồng hương Agnes Ngetich chủ động dẫn tốc độ từ đầu. Niềm hy vọng chủ nhà Ririka Hironaka sớm bứt lên trong tiếng reo hò, nhưng rồi dần tụt lại khi nhóm dẫn đầu đẩy nhanh guồng chạy.

Đến nửa đường đua, năm VĐV gồm Chebet, Ngetich, Nadia Battocletti, Gudaf Tsegay và Ejgayehu Taye tách tốp tạo thành nhóm cạnh tranh huy chương.

Ba vòng cuối chứng kiến màn rượt đuổi căng thẳng. Tsegay lần đầu tăng tốc để chiếm vị trí dẫn đầu, nhưng Chebet lập tức bám sát. Khi còn 400 mét, khán giả như vỡ òa khi nhóm dẫn đầu chỉ còn bốn VĐV. Ở nửa vòng cuối, Chebet tung cú bứt tốc quen thuộc, vượt lên Tsegay rồi dần nới rộng khoảng cách trên đường thẳng cuối để đăng quang thuyết phục.

Batocletti (Italy) giành HC bạc với kỷ lục quốc gia 30 phút 38 giây 23. Đương kim vô địch Gudaf Tsegay (Ethiopia) không thể bảo vệ danh hiệu, chỉ cán đích thứ ba với 30 phút 39 giây 65.

Evan Dunfee ăn mừng khi chuẩn bị cán đích đầu tiên nội dung 35km đi bộ nam. Ảnh: World Athletics

Giải điền kinh VĐTG 2025 (World Athletics Championships Tokyo 2025) sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 21/9 trên SVĐ Quốc gia Nhật Bản ở Tokyo. Đây là lần thứ ba Nhật Bản đăng cai sự kiện này, sau Tokyo 1991 và Osaka 2007. Giải năm nay thu hút hơn 2.000 VĐV đến từ khoảng 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 49 nội dung.

Ngày thi đấu đầu tiên 13/9 trao huy chương ở năm nội dung. Ở nội dung 35km đi bộ nam, Evan Dunfee (Canada) giành HC vàng với 2 giờ 28 phút 22 giây, lần đầu vô địch thế giới. Caio Bonfim (Brazil) giành HCB, còn Hayato Katsuki (Nhật Bản) đoạt HCĐ, mang về tấm huy chương đầu tiên cho nước chủ nhà.

Ở nội dung 35km đi bộ nữ, Maria Perez (Tây Ban Nha) bảo vệ ngôi vô địch với 2 giờ 39 phút 01 giây. Antonella Palmisano (Italy) đoạt HC bạc, Paula Torres (Ecuador) lập kỷ lục quốc gia để giành HC đồng.

Ở nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x400m, đội Mỹ giữ vững ngôi số một thế giới khi cán đích đầu tiên với 3 phút 08 giây 80, cân bằng kỷ lục giải. Hà Lan giành HC bạc nhờ màn nước rút ấn tượng của Femke Bol, còn Bỉ giành HC đồng.

Ở nội dung ném tạ nam, Ryan Crouser (Mỹ) trở lại ấn tượng sau chấn thương, giành HC vàng với cú ném 22,34m, qua đó đoạt danh hiệu vô địch thế giới thứ ba. Uziel Munoz (Mexico) lập kỷ lục quốc gia 21,97m để giành HC bạc, còn Leonardo Fabbri (Italy) đoạt HC đồng.

