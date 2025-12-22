Chạy 480 km qua sa mạc Atacama khi mang thai 22 tuần

VĐV ultra marathon người Mỹ Allie Gibbons vô địch The Speed Project Atacama - cuộc đua khắc nghiệt dài khoảng 480 km ở Chile - khi đang mang thai hơn 5 tháng.

Gibbons không dự định chạy 480 km trong 141 giờ khi mang thai. Cô đã đăng ký The Speed Project Atacama trước khi biết mình đang mang bầu. "Con gái là món quà lớn nhất trong cuộc đời tôi, nhưng việc chạy 480 km khi mang thai chắc chắn không nằm trong kế hoạch của năm nay", Gibbons chia sẻ với Canadian Running Magazine.

Đầu tháng 12, Gibbons không chỉ hoàn thành mà còn về nhất The Speed Project Atacama - giải chạy siêu dài băng qua sa mạc Atacama của Chile - khi thai kỳ bước sang tuần thứ 22. Cuộc đua kéo dài gần 480 km, có nhiều đoạn ở độ cao lớn, chênh lệch nhiệt độ mạnh và gần như không có cấu trúc tổ chức cố định, được xem là một trong những thử thách khắc nghiệt nhất của chạy ultra.

Gibbons hiện sống du mục cùng bạn đời cũng là người hỗ trợ thi đấu, Sam Atherton. Cả hai di chuyển khắp Mỹ và Canada trên chiếc xe tự cải tạo. Xuất thân là HLV hiệu suất thể thao, Gibbons đã chuyển sang chạy bộ toàn thời gian từ năm ngoái.

Gibbons và Atherton dự kiến chuyển đến Colorado vào đầu năm 2026, trước khi con gái chào đời, song vẫn duy trì một phần cuộc sống trên đường. "Tôi luôn là người thích chạy", Gibbons nói. "Tôi bắt đầu với bóng đá, không quá khéo léo nhưng tốc độ luôn là điểm mạnh".

Chạy bộ ban đầu chỉ mang tính giải trí, trước khi cô chuyển sang marathon rồi thi đấu chuyên nghiệp. Tháng 12/2023, Gibbons lần đầu tiếp cận chạy địa hình và nhanh chóng thăng tiến. Chỉ trong vài tháng, cô hoàn thành cự ly 50 dặm (80 km), sau đó là 100 dặm (160 km). "Quãng đường càng dài, tôi càng hiểu rõ bản thân mình hơn", cô nói.

Năm ngoái, Gibbons tham gia The Speed Project Atacama theo hình thức tiếp sức. Trải nghiệm đó khiến cô quyết định quay lại. "Tôi chưa từng thấy nơi nào hoang vắng mà tràn đầy sức sống đến vậy", cô chia sẻ. "Sa mạc này còn quá nhiều điều để khám phá, để học hỏi và chịu đựng".

Việc chuẩn bị cho Atacama lần này khác hẳn. Gibbons vẫn duy trì khối lượng chạy lớn, nhưng tăng cường tập sức mạnh và ưu tiên giấc ngủ. "Chìa khóa là lắng nghe cơ thể", cô nói. "Dinh dưỡng, nghỉ ngơi, cường độ - cơ thể sẽ cho bạn biết nó cần gì".

Ở giai đoạn đầu thai kỳ, Gibbons đã tham gia Bigfoot 100 - cuộc đua dài khoảng 320 km ở dãy Cascade (Mỹ), tập trung kiểm soát thân nhiệt và nghỉ ngơi hợp lý. Việc hoàn thành giải đấu này trong trạng thái tốt giúp cô tự tin bước vào Atacama.

Trước khi thi đấu, Gibbons tham vấn các bác sĩ và được cho phép tham gia, với điều kiện theo dõi huyết áp chặt chẽ. Đội hỗ trợ mang theo máy Doppler để kiểm tra nhịp tim thai nhi trong suốt cuộc đua. "Tôi biết khả năng không hoàn thành là rất lớn", cô nói. Chặng đầu tiên của cuộc đua tăng độ cao từ khoảng 900 m lên hơn 4.200 m chỉ trong 100 km. "Nếu cần dừng lại, tôi sẽ dừng. Với tôi, đó là rủi ro có thể chấp nhận".

Sa mạc Atacama mang đến những điều kiện cực đoan, từ cái nóng ban ngày đến những đêm lạnh buốt, gió mạnh. Gibbons bị sưng chân nhiều hơn bình thường, đến mức phải đi giày lớn hơn một cỡ.

Sự hỗ trợ đóng vai trò then chốt. Nhiều đoạn chạy dọc theo đường sa mạc cho phép xe hỗ trợ tiếp cận thường xuyên. "Được chịu đựng ở nơi tưởng như ngoài hành tinh này, trong khi luôn có Sam và bạn bè bên cạnh, khiến đây trở thành thử thách đáng nhớ nhất của tôi", cô nói.

Việc các VĐV thi đấu dù mang thai gây nhiều tranh cãi, nhưng không phải hiếm. Hồi tháng 4/2024, runner 27 tuổi người Mỹ, Anna Rohrer về nhất half marathon nữ tại OneAmerica 500 Festival Mini-Marathon ở Indianapolis khi đang mang thai gần sáu tháng.

Tháng 1/2023, Gesa Krause, VĐV Đức từng dự ba kỳ Olympic, hoàn tất cự ly 5km tại Silvesterlauf Trier với thời gian 17 phút 31 giây khi đang mang thai 22 tuần. Trong khi đó, Á quân của Boston Marathon 2018, Sarah Sellers hối hận vì cố duy trì các bài tập ở cuối thai kỳ và chạy sau khi sinh con sáu ngày, rồi trả giá bằng chấn thương dai dẳng.

Chạy 480 km qua sa mạc Atacama khi mang thai 22 tuần Allie Gibbons thi đấu giải The Speed Project Atacama ở Chile.

Gibbons cho biết cô lường trước những chỉ trích và thực tế cũng nhận được một số ý kiến phản đối, nhưng phần lớn phản hồi là tích cực. "Những người phán xét thường không phải là người đang ở trong cuộc", cô nói. "Phụ nữ cần nhiều hơn những ví dụ về điều họ có thể làm được".

Hiện tại, Gibbons chưa có kế hoạch tham gia các giải lớn trước khi sinh con và dự định quay lại công việc huấn luyện khi ổn định cuộc sống tại Colorado. "Tôi chưa biết cuộc phiêu lưu lớn tiếp theo là gì", cô nói. "Tôi sẽ chờ đến khi nó tự gọi mình tiến về phía trước".

Hồng Duy (theo Canadian Running Magazine)