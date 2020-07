Charlize Theron thích đấu võ WWE

Charlize Theron nói sẵn sàng lên sàn đấu WWE tranh tài với các võ sĩ chuyên nghiệp nếu có cơ hội.

Theo Fox News, ngày 17/7, Charlize Theron tham gia buổi phỏng vấn cùng ngôi sao WWE (môn đấu vật Mỹ) Kofi Kingston. Trong buổi trò chuyện, Kingston khen Theron diễn cảnh hành động tự nhiên: "Tôi nghĩ cô có tương lai trong môn WWE. Tôi rất muốn được chứng kiến cô so tài với những võ sĩ nữ như Sasha Banks, Bayley hay Charlotte".

Nữ diễn viên Charlize Theron. Ảnh: Hello Magazine.

Charlize Theron thích thú với lời mời: "Thật tuyệt! Hãy đưa ra thời gian, địa điểm và tôi sẽ tham dự. Chúng ta đang trong giai đoạn dịch nên khó tổ chức một trận đấu. Tuy nhiên, thật tuyệt vời khi tôi được các ngôi sao WWE tẩn cho một trận. Tôi nghĩ khán giả sẽ thấy rất thú vị khi xem trận đấu đó".

Minh tinh thừa nhận không có nhiều kinh nghiệm đấu vật. Hồi trẻ, Theron học ballet nhiều năm và thường áp dụng các động tác múa vào cảnh hành động trong phim. Gần đây, cô gây chú ý với phim hành động The Old Guard, có sự tham gia của Ngô Thanh Vân.

Trailer The Old Guard Charlize Theron trong "The Old Guard". Video: Netflix.

Charlize Theron sinh năm 1975, là diễn viên người Mỹ - Nam Phi. Cô đóng nhiều bom tấn Hollywood như Hancock( 2008), Snow White and the Huntsman (2012), Prometheus (2012), Mad Max: Fury Road (2015), Fast & Furious 8 (2017)... Năm 2016, cô vào danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới do Time bình chọn. Năm 2019, cô là một trong những nữ diễn viên được trả lương cao nhất thế giới.

Đạt Phan (theo Fox News)