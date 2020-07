Ngô Thanh Vân giữ vai quan trọng ở 'The Old Guard 2'

"Đả nữ" Ngô Thanh Vân có khả năng giữ vai phản diện chính ở "The Old Guard 2", đối đầu nhân vật Charlize Theron.

Theo tờ Screen Rant, vai Quỳnh của Ngô Thanh Vân là chìa khóa mở ra phần hai. Đạo diễn Gina Prince-Bythewood tiết lộ với Games Radar hôm 12/7: "Phần tiếp theo bám sát nguyên tác truyện tranh. Nhân vật Quỳnh (Ngô Thanh Vân đóng) tái xuất và là tác nhân làm nảy sinh nhiều vấn đề. Phim cũng sẽ giới thiệu một ác nhân mới, không phải người bất tử, khiến lực lượng hai phe cân bằng hơn".

Ngô Thanh Vân trong cảnh cuối "The Old Guard". Ảnh: Netflix.

Ngô Thanh Vân không xuất hiện nhiều trong phần một, nhưng để lại ấn tượng với khán giả và giới phê bình, nhất là trong cảnh kết phim. Biên kịch Greg Rucka nói với Polygon: "Tôi nghĩ những gì cô ấy làm với câu thoại duy nhất trong cảnh đó gây lạnh xương sống". Trên Instagram, Charlize Theron đăng ảnh hậu trường bên Ngô Thanh Vân, nói may mắn khi làm việc cùng cô.

Quỳnh là đồng đội đầu tiên của nhân vật chính Andy (Charlize Theron), sát cánh bên nhau trên chiến trường. Hai người có siêu năng lực không thể chết, tự lành vết thương. Tuy nhiên, Quỳnh bị một nhóm người nhốt trong chiếc quan tài sắt và ném xuống đáy biển. Câu chuyện xảy ra 500 năm trước sự kiện chính trong The Old Guard, tái hiện qua sự hồi tưởng của các nhân vật phụ.

Trong truyện gốc, nhân vật của Ngô Thanh Vân là người Nhật Bản, có tên Noriko. Tuy nhiên, khi nhận vai, cô yêu cầu đổi thành tên Việt Nam và được ekip chấp thuận.

Trailer The Old Guard Trailer "The Old Guard". Video: Netflix.

Đạo diễn Gina Prince-Bythewood cùng biên kịch Greg Rucka cho biết lên ý tưởng cho hai phần tiếp theo của The Old Guard. Tuy nhiên, dự án đang chờ sự phê duyệt của nhà sản xuất. Tờ Screen Rant đánh giá phim chắc chắn có phần tiếp theo dựa trên sự đón nhận của khán giả trong những ngày qua. Phim đứng đầu về lượt xem của Netflix cuối tuần qua, nhận đánh giá tích cực từ giới phê bình.

Ngô Thanh Vân sinh năm 1979, từng là ca sĩ trước khi hoạt động trong ngành phim ảnh. Cô mang biệt danh "đả nữ" sau thành công của phim Dòng máu anh hùng (2007), đóng cùng Johnny Trí Nguyễn. Trong thập niên 2010, cô chuyển hướng sản xuất phim và có nhiều tác phẩm gây chú ý như Tấm Cám: Chuyện chưa kể và Cô Ba Sài Gòn. Năm 2019, phim Hai Phượng do Ngô Thanh Vân sản xuất và đóng chính thu hơn 200 tỷ đồng, là tác phẩm Việt ăn khách nhất mọi thời.

Cô từng xuất hiện trong các phim Hollywood như Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny, Bright, Star Wars: The Last Jedi, Da 5 Bloods... với nghệ danh Veronica.

Charlize Theron: 'Tôi may mắn khi diễn cùng Ngô Thanh Vân' Charlize Theron cùng Ngô Thanh Vân trên phim trường "The Old Guard". Video: Facebook Ngô Thanh Vân.

Đạt Phan (theo Games Radar, Screen Rant)