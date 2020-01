Hiệu ứng tốt của vai diễn giúp Charlize dành một vai trong That Thing You Do! - bộ phim đầu tiên của Tom Hanks trong vai trò đạo diễn. Minh tinh vào vai cô nàng "tóc vàng hoe" Tina - bạn gái của nhân vật chính Guy Patterson (Tom Everett Scott đóng). Hai người yêu say đắm trước khi Tina phản bội Guy và đi theo một nha sĩ lớn tuổi hơn.