'The Old Guard': Điểm yếu của siêu anh hùng

Nhóm chiến binh bất tử trong phim hành động - giả tưởng "The Old Guard" vẫn có thể chết.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Tác phẩm dựa trên truyện tranh cùng tên của Greg Rucka (cũng phụ trách kịch bản phim) và Leandro Fernandez, xoay quanh một nhóm siêu chiến binh sống qua nhiều thế kỷ. Thủ lĩnh của họ là Andy (Charlize Theron), người lớn tuổi nhất, sống hơn 1.000 năm. Họ mang siêu năng lực có thể hồi sinh sau khi chết. Khi bị nã đạn súng trường, Andy và đồng đội ngã xuống trong vũng máu, nhưng sau phút chốc các vết thương tự lành, họ có lại thể lực chiến đấu như trước. Siêu năng lực này cộng với kinh nghiệm trận mạc dày dặn biến họ thành những cỗ máy chiến đấu đáng gờm, phô diễn bằng những màn sử dụng vũ khí cổ đại lẫn hiện đại thuần thục.

Sau nhiệm vụ ở đầu phim, nhóm phát hiện một người mới, Nile (KiKi Layne), cũng có siêu năng lực như họ. Đồng thời, họ phát hiện một âm mưu lấy ADN của họ làm mục đích nghiên cứu và kiếm lợi nhuận, buộc nhóm phải chiến đấu bảo vệ bản thân và đồng đội.

Trailer The Old Guard Trailer "The Old Guard" có Ngô Thanh Vân đóng. Video: Youtube.

Khả năng bất tử - hồi sinh được khai thác ở những phim như Edge of Tomorrow, các phim siêu anh hùng Deadpool hay Wolverine. Nhưng trong The Old Guard, phim đi sâu vào nỗi đau thể xác và tinh thần khi nhóm chiến binh phải tử trận và hồi sinh. Những vết thương được quay cận cùng phản ứng của nhân vật nhấn mạnh vết sẹo tinh thần dai dẳng trong họ dù vết thương thể chất có thể mờ đi. "Chỉ vì chúng ta cứ sống mãi không có nghĩa chúng ta không biết đớn đau là gì", thành viên Booker (Matthias Schoenaerts) của nhóm nói với Nile trong một cảnh phim.

Nỗi sợ lớn nhất của họ là bị bắt giữ và tra tấn, khiến họ phải chết và hồi sinh liên tục mà không thể thoát ra. Điều này được thể hiện trong đoạn hồi ức về nhân vật Quỳnh (do Ngô Thanh Vân thủ vai). Trong phim, một lúc nào đó các chiến binh không còn bất tử nữa. Các vết thương sẽ ngừng lành và họ sẽ chết. Phim tạo thêm sự gay cấn mỗi lần một nhân vật ngã xuống, đồng đội của họ cũng như khán giả đều nín thở không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp.

Từ trái sang: Marwan Kenzari, Matthias Schoenaerts, Charlize Theron, Luca Marinelli và Kiki Layne trong "The Old Guard".

Với tuyến truyện Nile phải làm quen với siêu năng lực mới, tác phẩm chỉ ra sự cô độc của mỗi người trong nhóm chiến binh khi phải đối mặt với cuộc sống kéo dài mà không có người thân yêu bên cạnh. Siêu năng lực trong The Old Guard được khai thác song song hai mặt, nó có thể là một phước lành, nhưng cũng có thể được coi là một lời nguyền.

Nổi lên từ những phim tâm lý - tình cảm được giới phê bình khen ngợi như Love & Basketball và Beyond the Lights, đạo diễn Gina Prince-Bythewood phát huy điểm mạnh khai thác các yếu tố tâm lý bên cạnh những cảnh hành động. Dàn diễn viên giàu thực lực trong phim giúp phim thể hiện tốt những yếu tố này. Trong vai chính, Charlize Theron tiếp tục cho thấy khả năng diễn các vai vừa có chiều sâu tâm lý vừa phô trương võ thuật - được cô vận dụng trong Mad Max: Fury Road và Atomic Blonde. Diễn viên KiKi Layne, dù chưa đóng phim hành động lần nào, thể hiện tốt vai lính mới Nile rắn rỏi. Các thành viên khác trong nhóm đều để lại ấn tượng riêng.

Charlize Theron đóng chiến binh nghìn tuổi trong phim.

Tuyến truyện tình yêu đồng tính giữa hai thành viên nam Nicky (Luca Marinelli) và Joe (Marwan Kenzari) được trang Roger Ebert khen ngợi thể hiện có chiều sâu chứ không thoáng qua như trong Avengers: Endgame. Xuất hiện không nhiều nhưng Ngô Thanh Vân cũng để lại dấu ấn, được biên kịch Greg Rucka khen ngợi. Trang Looper bày tỏ mong muốn thấy vai diễn Quỳnh của cô được làm rõ hơn ở phần sau.

Ngô Thanh Vân xuất hiện trong cảnh cuối phim, nhiều báo Âu Mỹ dự đoán nhân vật của cô có vai trò lớn ở phần tiếp theo.

Dù là một làn gió mới cho dòng phim siêu anh hùng khi đi sâu khai thác tâm lý, The Old Guard vẫn có điểm yếu khi không có một nhân vật phản diện đủ mạnh. Đồng thời, nhiều chi tiết trong phim (như xuất thân siêu năng lực của nhóm chiến binh) không có lời giải đáp thỏa đáng. Điều này có thể khiến nhiều người thấy tác phẩm không đủ thu hút. Tuy nhiên, đoạn phim ngắn sau chạy chữ (after-credits) cho thấy phần tiếp theo có thể hé lộ nhiều thông tin hơn.

Khi các thương hiệu lớn như DC Comics và Marvel chưa phát hành phim mới, The Old Guard trở thành gương mặt đại diện cho dòng phim siêu anh hùng hè năm nay. Phim đạt 80% trên Rotten Tomatoes, được chứng nhận "Fresh". Trên IMDb, phim hiện có điểm số 6,7/10.

