Celine Dion phản ứng ông Donald Trump vì 'dùng nhạc không xin phép'

Celine Dion bức xúc khi ông Donald Trump dùng trái phép bài "My Heart Will Go On" do cô thể hiện, tại cuộc mít tinh ở bang Montana (Mỹ).

Ca khúc "My Heart Will Go On" tại cuộc mít tinh của Donald Trump ở bang Montana (Mỹ) Khoảnh khắc ca khúc "My Heart Will Go On" được phát tại cuộc mít tinh của ông Donald Trump ở bang Montana (Mỹ). Video: X Kamala HQ

Theo Variety, tối 9/8 (giờ địa phương), buổi mít tinh của ông Trump vang lên ca khúc nhạc phim Titanic (1997), do Celine Dion trình bày, có nội dung về tình yêu không thay đổi của một cô gái dành cho người yêu. Một ngày sau đó, trên trang cá nhân, danh ca Celine Dion cho biết không đồng ý với cách bài hát được sử dụng.

Ca sĩ viết: "Nhóm quản lý và hãng thu âm phát hiện việc sử dụng trái phép video, bản ghi âm, buổi biểu diễn âm nhạc và hình ảnh Celine Dion hát My Heart Will Go On tại một cuộc vận động tranh cử của Donald Trump / JD Vance ở Montana. Việc sử dụng này hoàn toàn không được phép và Celine Dion không hề ủng hộ việc này. Thật sự, bài hát đó ư?".

My Heart Will Go On do nhạc sĩ James Horner sáng tác với phần lời của Will Jennings, ra mắt năm 1997. Ngay sau khi ra mắt, ca khúc trở thành đĩa đơn ăn khách nhất thế giới năm 1998. Đến nay ca khúc đã tiêu thụ hơn 15 triệu bản, đoạt bốn giải Grammy, giành Oscar Ca khúc nhạc phim xuất sắc và luôn nằm trong top những ca khúc hay nhất mọi thời trên bảng xếp hạng Billboard.

Bên cạnh chất trữ tình, sâu lắng, bài hát mang âm hưởng hùng tráng của nhạc dân gian Celtic vùng Tây Âu. Trong Titanic, nhạc phẩm đóng vai trò như một người kể chuyện, kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, khiến người nghe liên tưởng về những khoảng thời gian xoay quanh chuyện tình của hai nhân vật chính.

My Heart Will Go On Nhạc phim "Titanic". Video: 20th Century Fox

Theo Variety, ông Donald Trump thường xuyên sử dụng các ca khúc nổi tiếng tại các cuộc vận động tranh cử của mình mà không được phép, khiến không ít nghệ sĩ phiền lòng. Trong số đó gồm Rockin' in the Free World của Neil Young, Losing My Religion của REM, We Will Rock You của nhóm Queen hay I Won't Back Down của Tom Petty.

Tháng 6/2020, ban nhạc Rolling Stones dọa kiện ông Trump vì dùng các ca khúc của nhóm để vận động tranh cử, bất chấp yêu cầu dừng hành vi vi phạm. Trước đó, ca khúc năm 1969 của nhóm - You Can't Always Get What You Want - là một bài hát thường xuyên được sử dụng trong chiến dịch tranh cử của ông Trump. Năm 2016, Rolling Stones than phiền về việc ông Trump dùng ca khúc của họ tại các cuộc vận động.

Trên People, gia đình rocker Tom Petty cho biết ra lệnh cấm sử dụng sau khi bài hát I Won't Back Down được bật ở cuộc mít tinh của ông Trump tại Tulsa năm 2020. "Cả Tom Petty và gia đình ông kiên quyết chống phân biệt chủng tộc và bất kỳ hình thức phân biệt đối xử nào. Tom Petty sẽ không bao giờ muốn bài hát của ông ấy được sử dụng trong một chiến dịch thù hằn. Ông ấy muốn đưa mọi người lại gần nhau", nguồn tin của trang này nói.

Nghệ sĩ từng đoạt giải Grammy - Neil Young - cũng chỉ trích ông Trump vào năm 2018 sau khi một ca khúc của anh được phát tại các cuộc vận động tranh cử giữa kỳ, bất chấp cảnh báo.

Ông Donald Trump (trái) đang trong chiến dịch tranh cử vị trí Tổng thống Mỹ 2024. Ca sĩ Celine Dion vừa tái xuất ở lễ khai mạc Olympic Paris 2024. Ảnh: AFP/NBC

Ông Donald Trump, 78 tuổi, là doanh nhân nổi tiếng và cựu tổng thống thứ 45 của Mỹ từ năm 2017 đến 2021. Trước khi tham gia chính trị, ông Trump nổi bật với vai trò lãnh đạo Trump Organization, tập đoàn bất động sản và giải trí do gia đình ông sáng lập. Hiện ông là ứng viên cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay.

Danh ca Celine Dion, 56 tuổi, là ca sĩ người Canada. Cô được xếp hạng The Vocal Trinity - một trong ba diva có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới - cùng Whitney Houston và Mariah Carey. Celine Dion giành được năm giải Grammy, bao gồm Album của năm và Thu âm của năm. Năm 2016, Billboard vinh danh cô là Nữ hoàng nhạc đương đại. Cô nổi tiếng với những bản hit The Power of Love, Because You Loved Me, Where Does My Heart Beat Now?.

Tháng 12/2022, Celine Dion lần đầu lên tiếng về tình trạng mắc hội chứng SPS (Stiff-Person Syndrome) - rối loạn vận động liên quan tự miễn rất hiếm gặp, ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương (não hoặc tủy sống). Tháng 5/2023, ca sĩ thông báo hủy bỏ các chuyến lưu diễn vô thời hạn để tập trung chữa bệnh. Ở khai mạc Olympic Paris 2024 hôm 26/7, Dion gây xúc động khi biểu diễn ca khúc tiếng Pháp Hymne à L'amour của nghệ sĩ người Pháp nổi tiếng Edith Piaf ra mắt năm 1950.

