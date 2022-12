Bi kịch cuộc đời Celine Dion

Sau khi chồng qua đời, cô dành nhiều thời gian bên ba con. "Tôi thấy hình bóng của René trong mắt chúng. Điều đó khiến tôi hạnh phúc", cô nói trên kênh Today. Celine trang trí căn nhà tràn ngập những bức hình chụp chung cả gia đình, để bốn mẹ con luôn cảm thấy René vẫn ở bên cạnh họ.

Nhiều năm sau cái chết của chồng, Celine có cuộc sống và sự nghiệp đều yên ổn nhưng cho biết luôn thấy cô đơn. Trong chương trình This Morning của đài CBS hồi tháng 11/2019, ca sĩ nói "Tôi may mắn có nhiều người bên cạnh làm mình vui. Nhưng tôi nhớ cảm giác được vuốt ve, ôm, khen xinh đẹp... Những điều mà chồng và bạn trai mới làm được".

Người đàn ông duy nhất ở gần Celine là vũ công Pepe Munoz (37 tuổi). Hai người nhiều lần vướng nghi vấn hẹn hò khi sánh đôi tới nhiều nơi nhưng ca sĩ phủ nhận và cho biết anh đồng tính.

Bước sang tuổi ngũ tuần, Celine muốn khám phá những giới hạn. Cô đam mê thời trang,yêu bản thân khi được ăn mặc đẹp. Nữ ca sĩ yêu thích giày, có khoảng hơn 10.000 đôi và để tại một kho riêng gần nhà. Được vũ công Pepe tư vấn, cô thử nghiệm nhiều phong cách thời trang. Ngoài ra, cô cũng nghĩ đến việc thử sức tại kinh đô điện ảnh Hollywood.

Celine Dion sinh năm 1968, là ca sĩ người Canada. Cô được xếp hạng The Vocal Trinity - một trong ba diva có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới, bên cạnh Whitney Houston và Mariah Carey. Cô đã phát hành một số album tiếng Anh và tiếng Pháp cùng những bản hit như The Power of Love, Because You Loved Me, Where Does My Heart Beat Now?... Cô cũng thể hiện hai ca khúc kinh điển My Heart Will Go On - nhạc phim Titanic (1997) và Beauty and the Beast.

My Heart Will Go On Celine Dion hát "My Heart Will Go On". Video: IMDb

Phương Mai