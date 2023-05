Celine Dion hủy mọi tour diễn vì bạo bệnh

Danh ca Celine Dion hủy toàn bộ tour diễn năm 2024 vì mắc hội chứng siêu hiếm "người cứng" - tỉ lệ 1.000.000 người mới bị một người.

Tối 26/5, cô cho biết hủy toàn bộ đêm nhạc trong tour diễn quanh thế giới vào năm sau, do mắc hội chứng "người cứng" SPS (Stiff-Person Syndrome). Danh ca nói "vô cùng thất vọng" khi phải thông báo với các fan.



"Tôi đang luyện tập cật lực để lấy lại sức khỏe, song việc đi tour có thể sẽ rất khó khăn kể cả khi bạn đã phục hồi hoàn toàn. Thật không công bằng cho các bạn khi tôi cứ phải hoãn show, và dù rất đau buồn, điều tốt nhất chúng tôi có thể làm là hủy mọi việc cho đến khi tôi thực sự trở lại sân khấu. Tôi sẽ không đầu hàng", cô nói.

Celine Dion trong đêm diễn ở London, Anh năm 2019 - trước khi mắc bạo bệnh. Ảnh: NBC

Sau thông báo của Celine Dion, nhiều nghệ sĩ, khán giả động viên cô tập trung tịnh dưỡng sức khỏe. Ca sĩ Anastacia viết: "Điều tôi quan tâm nhất là chị. Sức khỏe là ưu tiên hàng đầu".

Thời gian qua, Celine Dion vắng bóng làng nhạc để tập trung chữa bệnh. Hồi tháng 12/2022, danh ca lần đầu cho biết mắc hội chứng SPS - rối loạn vận động liên quan tự miễn rất hiếm gặp, ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương (não hoặc tủy sống). Căn bệnh gây nên các cơn co thắt, làm đảo lộn cuộc sống hàng ngày, khiến Dion gặp khó khăn khi đi lại. Celine Dion cũng bị ảnh hưởng dây thanh quản, không thể ca hát như trước. Theo danh ca, hội chứng này có tỉ lệ chỉ 1/1.000.000 người mắc phải.

Khi đó, cô phải dời tour diễn châu Âu từ tháng 2/2023 sang năm 2024, đồng thời hủy 8 đêm diễn khác vào mùa hè năm sau. Dion cho biết cô và các bác sĩ vẫn đang nghiên cứu để cố gắng tìm ra phương cách điều trị. Cô khóc khi nói về nỗi nhớ khán giả trong video thông báo bệnh tình.

Celine Dion mắc bệnh 'vô phương cứu chữa' Celine Dion nói về hội chứng "người cứng" siêu hiếm cô mắc phải. Video: Instagram Celine Dion

Celine Dion sinh năm 1968, là ca sĩ người Canada. Cô được xếp hạng The Vocal Trinity - một trong ba diva có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới, bên cạnh Whitney Houston và Mariah Carey. Cô đã phát hành một số album tiếng Anh và tiếng Pháp cùng những bản hit như The Power of Love, Because You Loved Me, Where Does My Heart Beat Now? Cô cũng thể hiện hai ca khúc kinh điển My Heart Will Go On - nhạc phim Titanic (1997) và Beauty and the Beast.

Celine Dion giành được năm giải Grammy, bao gồm "Album của năm" và "Thu âm của năm". Năm 2016, Billboard vinh danh cô là "Nữ hoàng nhạc đương đại". Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Celine góp mặt trong một số bộ phim, tham gia kinh doanh và hoạt động từ thiện tích cực cho nhiều tổ chức trên toàn cầu. Theo trang SCMP, cô đứng hạng ba trong danh sách những giọng ca giàu nhất thế giới với khối tài sản 800 triệu USD.

MV Celine Dion - "All By My Self" MV Celine Dion - "All By My Self". Video: YouTube Celine Dion

Mai Nhật