Rolling Stones dọa kiện Trump vi phạm bản quyền ca khúc

Ban nhạc Anh Rolling Stones dọa kiện Trump vì dùng các ca khúc của nhóm để vận động tranh cử, bất chấp yêu cầu dừng hành vi vi phạm.

Trong một thông cáo hôm 28/6, Rolling Stones cho hay nhóm pháp lý của ban nhạc này đang làm việc với tổ chức tác quyền âm nhạc BMI nhằm ngăn chặn chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump sử dụng các sản phẩm của họ.

"BMI đã thay mặt Rolling Stones thông báo với chiến dịch của Trump rằng việc sử dụng các ca khúc của nhóm sẽ cấu thành vi phạm thỏa thuận cấp phép", thông cáo cho hay. "Nếu Trump bất chấp, ông ấy sẽ phải đối mặt với một vụ kiện vì vi phạm lệnh cấm và sử dụng nhạc chưa được cấp phép".

Nhóm tranh cử Trump chưa đưa ra bình luận gì.

Ban nhạc Anh Rolling Stones tại sân bay quốc tế Jose Marti, thủ đô Havana, Cuba năm 2016. Ảnh: AP

Năm 2016, Rolling Stones từng than phiền về việc chiến dịch tranh cử của Trump dùng ca khúc của họ tại các cuộc vận động. Ca khúc năm 1969 của nhóm "You Can’t Always Get What You Want" là một bài hát thường xuyên được sử dụng và gần đây lại vang lên ở cuộc mít tinh của Trump tại thành phố Tulsa, bang Oklahoma.

Tổ chức quyền âm nhạc BMI cấp giấy phép cho các địa điểm phát các ca khúc và có một danh mục gồm hơn 15 triệu bài hát được phép phát tại các sự kiện chính trị. Tuy nhiên, các nghệ sĩ có thể từ chối cho phát nhạc của họ tại các sự kiện chính trị và Rolling Stones đã làm điều đó.

Trước đó, nhiều nghệ sĩ khác cũng từng phàn nàn vì các ca khúc của họ bị sử dụng tại những sự kiện của Trump mà không xin phép. Gia đình của cố rocker Tom Petty cho biết đã ra lệnh cấm sử dụng sau khi bài hát "I Won’t Back Down" được bật ở cuộc mít tinh của Trump tại Tulsa.

"Cả Tom Petty và gia đình ông kiên quyết chống phân biệt chủng tộc và bất kỳ hình thức phân biệt đối xử nào. Tom Petty sẽ không bao giờ muốn bài hát của ông ấy được sử dụng trong một chiến dịch thù hằn. Ông ấy muốn đưa mọi người lại gần nhau".

Neil Young, nghệ sĩ từng đoạt giải Grammy, cũng chỉ trích Trump vào năm 2018 sau khi một ca khúc của anh được phát tại các cuộc vận động tranh cử giữa kỳ, bất chấp cảnh báo.

Anh Ngọc (Theo AP)