MỹVideo Adele khóc khi bất ngờ gặp thần tượng - danh ca Celine Dion - xem concert của cô, thu hút hàng triệu lượt xem.

Khoảnh khắc Adele, Celine Dion ôm nhau khóc gây sốt Adele, Celine Dion ôm nhau khóc khi hội ngộ ở concert. Video: TikTok Adele Access

Theo TMZ, trong đêm nhạc Weekends with Adele tại Las Vegas hôm 27/10, cô xuống hàng ghế khán giả, biểu diễn ca khúc When we were young. Đang hát, ca sĩ nhận ra Celine Dion ngồi ở một dãy ghế gần sân khấu. Vỡ òa vì xúc động, Adele bỏ dở tiết mục, tiến tới ôm hôn thần tượng, và được đáp lại. Sau đó, cô giới thiệu với khán giả: "Một tràng pháo tay cho Celine Dion, thưa quý vị".

Trên mạng xã hội, video hai giọng ca hội ngộ gây chú ý, thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác. Anthony - người dùng TikTok - bình luận: "Đây là cách Celine Dion xứng đáng được tôn vinh, ngưỡng mộ trong bất kỳ gian phòng nào. Thật là một khoảnh khắc kỳ diệu". Christine Roy viết: "Lời khán giả thốt lên 'Ôi chúa ơi' chính xác là phản ứng của tôi lúc này".

Adele từng nhiều lần cho biết Celine Dion là một trong những nguồn cảm hứng âm nhạc lớn nhất với cô. Năm 2017, cô được đàn chị trao cúp vàng Grammy ở hạng mục Song of the year. Năm 2018, sau khi xem một concert của Celine Dion, Adele bày tỏ cảm xúc ngưỡng mộ danh ca trên Instagram, cho biết show diễn là một trong những đêm đáng nhớ nhất đối với bản thân. Sau đó, Dion cũng chia sẻ niềm vinh dự khi Adele đến xem cô hát.

Adele được Celine Dion trao cúp vàng Grammy năm 2017 Adele được Celine Dion trao cúp vàng Grammy năm 2017. Video: Grammy

Sự kiện là dịp Celine Dion hiếm hoi xuất hiện sau hai năm mắc hội chứng "người cứng", phải hủy bỏ mọi buổi biểu diễn. Trên Vogue France, cô từng cho biết hy vọng có phép màu chữa khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên, trước khi tìm ra phương pháp, ca sĩ học cách sống chung với bệnh. Danh ca phải trải qua các liệu pháp trị liệu, vận động, chữa trị giọng nói năm buổi mỗi tuần. Tháng 7, Celine Dion trở lại trong sự kiện khai mạc Olympic với ca khúc tiếng Pháp Hymne à L’amour. Khi ấy, nhiều khán giả nói đã khóc khi thấy Celine Dion ca hát trở lại.

Celine Dion, 56 tuổi, là ca sĩ người Canada. Cô được xếp hạng The Vocal Trinity - một trong ba diva có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới - cùng Whitney Houston và Mariah Carey. Celine Dion giành được năm giải Grammy, bao gồm Album của năm và Thu âm của năm. Năm 2016, Billboard vinh danh cô là Nữ hoàng nhạc đương đại.

Celine Dion thể hiện bài Hymn to Love Celine Dion hát bài "Hymme à L'amour" ở lễ khai mạc Olympic 2024. Video: Olympic

Adele, 36 tuổi, là ca sĩ nổi tiếng người Anh. Cô từng đoạt 15 giải Grammy và bán được hơn 120 triệu bản thu. Cô kết hôn doanh nhân Simon Konecki năm 2018 nhưng ly hôn sau ba năm chung sống. Cả hai có một con trai, Angel, 12 tuổi. Sau chia tay, cô ít hoạt động để dành thời gian chăm sóc con. Hiện ca sĩ hẹn hò Rich Paul - người đại diện cho nhiều ngôi sao bóng rổ.

Tam Kỳ