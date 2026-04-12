CĐV Arsenal kêu gọi sa thải Arteta

AnhNhiều CĐV la ó và thậm chí đòi sa thải HLV Mikel Arteta sau khi chứng kiến Arsenal thua Bournemouth 1-2 ở vòng 32 Ngoại hạng Anh.

Trận đấu trên sân Emirates ngày 11/4 được kỳ vọng là cơ hội để Arsenal gia tăng cách biệt lên 12 điểm so với nhì bảng Man City, trong bối cảnh đối thủ này phải gặp Chelsea ngày Chủ nhật. Nhưng "Pháo thủ" lại thi đấu bạc nhược một cách bất ngờ, và gục ngã với tỷ số 1-2. Đây là thất bại thứ ba liên tiếp của họ trên đấu trường quốc nội, sau trận thua Man City 0-2 ở chung kết Cup Liên đoàn và Southampton 1-2 ở tứ kết Cup FA.

Đội bóng của Arteta vẫn hơn Man City 9 điểm, nhưng đá nhiều hơn hai trận và sẽ làm khách của chính đối thủ này ở vòng tiếp theo vào ngày 19/4. Về lý thuyết, Man City sẽ vô địch nếu thắng tất cả những trận đấu còn lại của họ, bao gồm các trận đấu bù.

Dù Arsenal vẫn dẫn đầu và giữ quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch, Arteta vẫn hứng chịu cơn thịnh nộ từ người hâm mộ. Ngay sau trận thua Bournemouth, nhiều CĐV đã la ó trên khán đài Emirates. Một bộ phận người hâm mộ thì tìm đến các máy quay của kênh cổ động viên Arsenal Fan TV (AFTV) để bày tỏ sự phẫn nộ.

"Có đội hình tốt nhưng HLV quá tệ. Ai cũng bảo tôi tiêu cực, nhưng ông ta cứ nói toàn điều vô nghĩa. Arsenal sẽ vô địch nếu sa thải Arteta và đưa về một HLV khác", một CĐV có biệt danh Yardman nói, và nhắc tới Xabi Alonso như một phương án tiềm năng, nhấn mạnh kinh nghiệm và thành tích của ông trên cả với tư cách cầu thủ lẫn HLV.

Một gương mặt quen thuộc khác của AFTV là Lee Judges thì cho rằng tương lai của Arteta tại CLB đang đi đến hồi kết, dù trước đó xuất hiện thông tin đôi bên đã bắt đầu quá trình đàm phán gia hạn. Judges chỉ trích cách vận hành chiến thuật của đội bóng, đồng thời thắc mắc việc nhiều cầu thủ không đạt phong độ cao vẫn liên tục được trao suất đá chính.

Cựu thành viên nổi bật của AFTV là Troopz, có tên thật là Aumar Hamilton, cũng có phản ứng dữ dội trên livestream khi Arsenal bị dẫn bàn. "Ôi trời ơi... biến đi. Chúng ta đang bị xé nát trên sân", người này thốt lên, liên tục chỉ trích các sai lầm của hàng thủ trong tình huống dẫn đến bàn thua.

Trong khi đó, ca sĩ Liam Gallagher - CĐV nổi tiếng của Man City - đăng tải video chế giễu Arsenal hoảng sợ khi liên tục bị đội bóng thành Manchester đeo bám.

Arteta dẫn dắt Arsenal từ cuối năm 2019, cùng đội thua 72, hòa 64 và thắng 207 - đạt tỷ lệ thắng 60,3. Dưới thời nhà cầm quân người Tây Ban Nha, Arsenal giành một FA Cup, hai Siêu Cup Anh và ba lần liên tiếp về nhì Ngoại hạng Anh - thành tích được cho không tương xứng với việc chi hơn 1 tỷ USD cho 42 tân binh. Ông hiện còn hợp đồng với Arsenal đến hè 2027.

Cựu danh thủ Jamie Carragher từng cảnh báo Arteta có thể bị sa thải nếu Arsenal tiếp tục không đoạt danh hiệu lớn mùa này. Tương tự, huyền thoại bóng đá Anh cho rằng huyền thoại Alan Shearer Arteta nhiều khả năng không thể tiếp tục dẫn dắt Arsenal nếu lỡ hẹn với Ngoại hạng Anh mùa này. Cựu tiền đạo người Hà Lan Jimmy Floyd Hasselbaink còn cho rằng Arteta chưa đáp ứng kỳ vọng và may mắn mới giữ được ghế HLV trưởng ở Arsenal cho đến lúc này.

Hồng Duy (theo Daily Mail)