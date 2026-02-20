Arsenal có thể chia tay Arteta nếu không vô địch Ngoại hạng Anh

AnhTheo huyền thoại Alan Shearer, HLV Mikel Arteta nhiều khả năng không thể tiếp tục dẫn dắt Arsenal nếu lỡ hẹn với Ngoại hạng Anh mùa này.

Trận hòa CLB bét bảng Wolves 2-2 hôm 18/2 khiến Arsenal có nguy cơ bị Man City rút ngắn cách biệt xuống hai điểm. Do hai đội sẽ đối đầu trực tiếp trên sân Etihad ngày 18/4, Man City sẽ vô địch nếu toàn thắng 12 trận còn lại.

HLV Arteta chỉ đạo các cầu thủ Arsenal trong trận hòa Wolves 2-2 trên sân Molineux, thành phố Wolverhampton, hạt Tây Midlands, Vương quốc Anh, trận sớm vòng 31 Ngoại hạng Anh tối 18/2/2026. Ảnh: PA

Trên podcast The Rest Is Football, Alan Shearer nhận định Arsenal vẫn còn cơ hội nhưng sẽ đối mặt thử thách lớn về tâm lý, trong bối cảnh họ đã về nhì Ngoại hạng Anh ba mùa liên tiếp. Ông xem hai trận derby liên tiếp với Tottenham ngày 22/2 và Chelsea 1/3 có thể sớm định đoạt số phận của Arsenal.

"Tôi nghĩ họ vẫn có thể vô địch, nhưng rất sít sao", cựu tiền đạo tuyển Anh nói. "Nếu cần một trận đấu để đáp trả sau cú vấp này, derby Bắc London là cơ hội phù hợp. Tôi chưa bao giờ nghĩ Arsenal sẽ đi đến đích theo cách dễ dàng. Sẽ có va vấp và áp lực. Hãy chờ xem họ thể hiện thế nào".

Shearer cũng đặt dấu hỏi về tương lai của Arteta nếu đội bóng tiếp tục thất bại trong cuộc đua danh hiệu. Cựu tiền đạo 55 tuổi cũng chỉ ra việc Arteta được hậu thuẫn trên sàn chuyển nhượng từ khi dẫn dắt đội cuối năm 2019, nhưng mới chỉ giành một danh hiệu lớn là Cup FA. Theo Transfermarkt, dưới thời nhà cầm quân người Tây Ban Nha - kéo dài hơn 6 năm, Arsenal đã chi hơn 1 tỷ USD cho 42 tân binh.

"Nếu không vô địch, có thể Arteta sẽ không còn ở Arsenal. Với những cơ hội đã có và số tiền họ đầu tư cho đội hình hiện tại, Arsenal buộc phải lên ngôi", Shearer nhấn mạnh.

Theo cựu tiền đạo người Anh, xét về tâm lý, việc chinh phục Champions League đôi khi còn "dễ thở" hơn với Arsenal so với Ngoại hạng Anh, nơi họ liên tiếp gục ngã trước sức ép từ Man City.

Cựu hậu vệ Micah Richards thì cho rằng Arteta đã phải điều chỉnh lối chơi để cạnh tranh với Pep Guardiola. "Không có gì sai khi thực dụng hơn để đối đầu Pep. Nhưng nếu không vô địch, ông ấy sẽ bị đánh giá cả về kết quả lẫn cách chơi. Arteta cần bước qua giới hạn cuối cùng vì chính mình", Richards nhận xét.

Arsenal vẫn đang chinh chiến cả bốn đấu trường. Ngoài Ngoại hạng Anh, thầy trò Arteta đã vào vòng 1/8 Champions League, sẽ gặp Mansfield Town ở vòng năm Cup FA ngày 7/3 và đại chiến Man City ở chung kết Cup Liên đoàn ngày 22/3.

Hồng Duy (theo Daily Mail)