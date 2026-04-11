Hasselbaink: 'Arteta may mắn còn tại vị ở Arsenal'

AnhCựu tiền đạo Chelsea Jimmy Floyd Hasselbaink cho rằng Mikel Arteta chưa đáp ứng kỳ vọng và may mắn khi vẫn giữ được ghế HLV trưởng ở Arsenal.

Arteta dẫn dắt Arsenal từ năm 2019, giành một FA Cup, hai Siêu Cup Anh và ba lần liên tiếp về nhì Ngoại hạng Anh. Mùa này, sau khi thất bại ở Cup Liên đoàn và Cup FA, "Pháo thủ" vẫn còn cơ hội ở Champions League lẫn Ngoại hạng Anh - nơi họ đang nhiều hơn 9 điểm so với Man City.

Theo Hasselbaink, thành tích hiện tại chưa đủ để khẳng định thành công của Arteta, đặc biệt khi Arsenal đã chi hơn 1 tỷ USD cho 42 tân binh dưới thời nhà cầm quân Tây Ban Nha. "Arsenal đang ở vị trí tốt, nhưng hãy nhìn xem ông ấy đã ở đây bao lâu. Một danh hiệu Cup FA có đủ với một CLB như Arsenal?", Hasselbaink đặt vấn đề trên Sky Sports. "Họ đã chi rất nhiều tiền, sở hữu đội hình mạnh và băng ghế dự bị chất lượng. Lẽ ra họ phải thành công hơn".

HLV Mikel Arteta (trái) bắt tay Pep Guardiola sau trận Arsenal thua Man City 0-2 ở chung kết Cup Liên đoàn trên sân Wembley, London, Anh ngày 22/3/2026. Ảnh: Reuters

Cựu tiền đạo người Hà Lan còn chê Arsenal thi đấu thực dụng, thiếu tính sáng tạo, thường ưu tiên sự chắc chắn và tận dụng các tình huống cố định. "Họ chơi hiệu quả, nhưng tôi muốn thấy phong cách Arsenal truyền thống, với nhiều cảm hứng hơn", Hasselbaink nói thêm, rồi khẳng định Arteta rất may mắn khi được trao nhiều thời gian tại một CLB lớn như Arsenal - điều hiếm khi xảy ra trong bóng đá hiện đại.

Hasselbaink sinh năm 1972 tại Suriname, từng là tiền đạo nổi bật của bóng đá châu Âu. Ông bắt đầu sự nghiệp tại Hà Lan trước khi thi đấu cho nhiều CLB như Leeds United, Atletico Madrid, Chelsea, Middlesbrough hay Cardiff City. Trong giai đoạn đỉnh cao, Hasselbaink hai lần giành danh hiệu Vua phá lưới Ngoại hạng Anh. Ông cũng từng khoác áo đội tuyển Hà Lan, tham dự World Cup 1998.

Sau khi giải nghệ, Hasselbaink chuyển sang công tác huấn luyện, từng dẫn dắt các CLB như Royal Antwerp, Burton Albion, Queens Park Rangers và Northampton Town nhưng không thành công. Hiện ông làm trợ lý HLV cho đội tuyển Suriname.

Theo báo Anh Sportmail, những phát biểu của Hasselbaink gây tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ. Nhiều CĐV Arsenal cho rằng đây là đánh giá thiếu công bằng, khi Arteta đã xây dựng đội bóng thành ứng viên vô địch và duy trì sự ổn định trong nhiều mùa giải. Một số ý kiến khác cũng cho rằng thành công hiện tại là kết quả của quá trình đầu tư và phát triển dài hạn, thay vì yếu tố may mắn như nhận định của Hasselbaink.

Sau trận gặp Bournemouth hôm nay, Arsenal lần lượt tiếp Sporting ở lượt về tứ kết Champions League ngày 15/4 rồi làm khách của Man City ở vòng 33 Ngoại hạng Anh ngày 19/4. Những trận đấu này có thể định đoạt cơ hội của thầy trò Arteta ở hai đấu trường quan trọng nhất.

Hồng Duy (theo Daily Mail)