Cắt tử cung ở tuổi 34 do ung thư

Phát hiện mắc ung thư cổ tử cung do type HPV 16 ở tuổi 34, Thu Hòa chọn cắt tử cung trị bệnh, nhằm giảm nguy cơ bệnh tiến triển và tái phát.

Hòa ở TP HCM, khám phụ khoa định kỳ hàng năm từ 2021. Trong lần khám sức khỏe gần đây, cô được tầm soát bằng Pap’s và HPV DNA, phát hiện tổn thương tế bào cổ tử cung bất thường và nhiễm HPV type 16. Đây là chủng virus nguy cơ cao gây ung thư cổ tử cung. Sau phẫu thuật khoét chóp cổ tử cung, kết quả giải phẫu bệnh xác định ung thư ở giai đoạn sớm.

Tháng 4, Hòa chụp MRI vùng chậu kiểm tra, phát hiện tử cung có nhiều nhân xơ, lạc nội mạc thành sau tử cung. Bệnh nhân đứng trước hai lựa chọn: cắt cổ tử cung tận gốc để bảo tồn khả năng sinh sản hoặc cắt tử cung. Sau khi được bác sĩ tư vấn, Hòa chọn cắt tử cung triệt để nhằm kiểm soát ung thư, chấp nhận không thể mang thai sau này.

Sau vài ngày phẫu thuật nội soi cắt tử cung, Thu Hòa có thể ngồi dậy, tập đi lại nhẹ nhàng. Ảnh: Tuệ Diễm

Điều trị trực tiếp cho ca bệnh, BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho biết bệnh nhân được phát hiện và điều trị ở ở giai đoạn sớm (1A2). Đây là giai đoạn không phải tại chỗ nhưng không là giai đoạn xa, nên có tiên lượng tốt.

Theo bác sĩ Mỹ Nhi, việc nhiễm type HPV 16 dẫn đến ung thư cổ tử cung thường gặp. Ghi nhận tại Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, trường hợp nhiễm HPV type 16, 18 và 16 type nguy cơ cao như 31, 33, 52, 58... chuyển biến ung thư chiếm tỷ lệ khá cao. Riêng số người nhiễm type 16, type 18 chiếm hơn một nửa trong số ca ung thư cổ tử cung được ghi nhận.

Đặc biệt, độ tuổi mắc bệnh thường gặp 40-55. Số ca mắc dưới 35 tuổi ngày càng tăng, có cả phụ nữ chưa mang thai, sinh con. Theo phân tích về tỷ lệ mắc và tử vong do ung thư cổ tử cung tại Việt Nam và Hàn Quốc (1999-2017) được công bố trên Epidemiology and Health, nhóm tuổi có tỷ suất mắc ung thư cổ tử cung cao nhất ở Việt Nam là 55-59; còn các biểu đồ ước tính gần đây đều cho thấy đường cong mắc bắt đầu tăng lên từ sau tuổi 30. Đa số bệnh nhân mắc ung thư đều chưa thực hiện tiêm vaccine HPV hoặc tiêm chưa đủ liều.

Bé gái được ba mẹ đưa đi tiêm vaccine HPV Gardasil 9 phòng ung thư cổ tử cung tại VNVC Điện Biên Phủ. Ảnh: Diệu Thuần

Để dự phòng ung thư cổ tử cung, nữ giới nên chung thủy một vợ một chồng, sử dụng bao cao su khi quan hệ để tránh lây bệnh tình dục, tình dục an toàn, tránh hút thuốc lá và nên khám phụ khoa định kỳ hay khi có dấu hiệu bất thường. Nữ giới trên 21 tuổi nên sàng lọc, tầm soát ung thư cổ tử cung định kỳ.

Bên cạnh đó, tiêm vaccine là biện pháp hiệu quả giúp phòng lây nhiễm chủng HPV nguy cơ cao, được khuyến cáo trong Hướng dẫn dự phòng và kiểm soát ung thư cổ tử cung của Bộ Y tế.

Hai loại vaccine phòng HPV, gồm Gardasil phòng 4 type: 6, 11, 16, 18, tiêm cho nữ từ 9-26 tuổi và Gardasil 9 phòng 9 type: 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58, tiêm cho nam và nữ 9-45 tuổi. Trong đó, bé gái từ 9 đến dưới 14 tuổi chỉ cần tiêm hai mũi Gardasil cách nhau 6-12 tháng, 14-26 tuổi tiêm ba mũi. Còn vaccine Gardasil 9, trẻ 9 đến dưới 15 tuổi chỉ tiêm hai mũi cách nhau 6-12 tháng, 15-45 tuổi tiêm ba mũi trong vòng 6 tháng. Người đã từng quan hệ tình dục, mang thai, sinh con vẫn tiêm được vaccine.

Bác sĩ Chính lưu ý HPV rất dễ tái nhiễm, người đã mắc các chủng HPV vẫn cần tiêm vaccine để phòng các chủng virus chưa mắc và nguy cơ nhiễm lại các chủng đã đào thải ra khỏi cơ thể.

Phúc An

*Tên nhân vật đã được thay đổi.