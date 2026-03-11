Giục con tiêm vaccine HPV

Lo con lỡ tuổi tiêm vaccine HPV, nhiều bà mẹ thúc giục, nhắc nhở, chủ động đặt lịch, thậm chí thanh toán trước để con được chủng ngừa sớm.

Cuối tháng 1 vừa qua, chị Thanh Thảo, 27 tuổi, sống tại TP HCM, cùng em gái 21 tuổi, đến tiêm mũi đầu vaccine HPV. Chị Thảo khi đó vừa sinh con đầu lòng được 7 tháng, nửa đùa nửa thật kể hai chị em bị mẹ "ép" đi tiêm.

Theo Thảo, mẹ chị năm nay 53 tuổi, thường xuyên theo dõi thông tin về các bệnh ung thư liên quan virus HPV trên mạng xã hội, đồng thời tham gia các nhóm đồng hành cùng bệnh nhân ung thư cổ tử cung. Chứng kiến nhiều trường hợp phát hiện bệnh muộn, điều trị khó khăn và tốn kém, bà càng sốt ruột thúc hai con đi tiêm sớm.

"Mẹ muốn phòng bệnh nhưng bản thân đã quá tuổi tiêm nên cứ giục chị em tôi đi tiêm thay phần mẹ", em gái chị Thảo cho biết.

Tuy nhiên, do một người mới sinh con, người còn lại bận học và làm thêm, hai chị em nhiều lần trì hoãn. Sợ các con tiếp tục chần chừ rồi bỏ lỡ cơ hội phòng bệnh, người mẹ âm thầm đặt lịch và thanh toán trước toàn bộ chi phí tiêm cho cả hai.

Chị Thanh Thảo tiêm vaccine HPV Gardasil 9 tại VNVC Thủ Đức 2 sau khi mẹ đã đóng đủ tiền 6 mũi tiêm cho hai chị em. Ảnh: Diệu Thuần

Một trường hợp khác là Kim Tuyến, 21 tuổi, sinh viên năm cuối tại Bình Dương, vừa hoàn thành mũi cuối vaccine HPV hôm 5/3. Tuyến cho biết mẹ là người liên tục nhắc cô đi tiêm sau khi tìm hiểu về những bệnh do HPV gây ra, trong đó có sùi mào gà và một số ung thư. Ban đầu, Tuyến muốn tự dành dụm tiền để tiêm, không muốn bố mẹ tốn kém. Hiểu tâm lý con, mẹ cô cho vay tiền và hẹn khi có thu nhập thì trả lại.

HPV là nhóm virus phổ biến với hơn 200 type, trong đó hơn 40 type có thể gây bệnh ở cơ quan sinh dục, hậu môn, miệng và họng. Một số type nguy cơ cao, đặc biệt là 16 và 18, liên quan chặt chẽ đến ung thư cổ tử cung, ung thư vùng hầu họng, ung thư hậu môn, ung thư dương vật... ở cả nam và nữ. Ước tính gần như toàn bộ ca ung thư cổ tử cung đều có sự hiện diện của HPV.

BS.CKI Tống Thị Ngọc Cầm, Phó Giám đốc Y khoa miền Bắc, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết việc cha mẹ chủ động nhắc con tiêm vaccine HPV không hiếm. Khi hiểu rõ nguy cơ bệnh tật và diễn tiến âm thầm của virus, nhiều phụ huynh muốn con phòng bệnh từ sớm, thay vì chờ đến khi có dấu hiệu bất thường mới can thiệp.

Bác sĩ Cầm khuyến cáo trường hợp nhiễm nhiều chủng virus HPV, nhất là cùng nhiễm type 16, 18 và các chủng nguy cơ cao khác làm tăng khả năng biến đổi tế bào cổ tử cung gấp 10 lần so với những người không nhiễm.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh phẫu thuật cho người bệnh mắc ung thư do virus HPV gây ra. Ảnh: Tuệ Diễm

Theo bác sĩ, quá trình nhiễm HPV nguy cơ cao tiến triển thành ung thư xâm lấn có thể kéo dài 10-15 năm. Điều đáng nói là người nhiễm thường không có biểu hiện rõ ràng trong giai đoạn đầu, nên bệnh dễ bị phát hiện muộn. Trong khi đó, hiện chưa có thuốc đặc trị giúp loại bỏ hoàn toàn virus khỏi cơ thể, việc điều trị chủ yếu nhằm xử lý tổn thương do virus gây ra và ngăn bệnh tiến triển nặng hơn.

Bác sĩ Cầm khuyến cáo, ngoài duy trì lối sống lành mạnh và quan hệ tình dục an toàn, tiêm vaccine vẫn là một trong những biện pháp hiệu quả để phòng các bệnh do HPV. Hiện tại, vaccine HPV đã được mở rộng độ tuổi tiêm đến 45 tuổi với một số loại, giúp tăng cơ hội bảo vệ cho cả nữ và nam giới. Tuy nhiên, mỗi loại vaccine có chỉ định độ tuổi khác nhau, vì vậy mọi người nên đi tiêm sớm để không bỏ lỡ cơ hội phòng bệnh và tránh quá tuổi tiêm chủng.

Hiện Việt Nam lưu hành hai loại vaccine HPV, gồm Gardasil (phòng 4 type: 6, 11, 16, 18) và Gardasil 9 (phòng 9 type: 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58). Trong đó, vaccine Gardasil tiêm cho nữ từ 9-26 tuổi, còn vaccine Gardasil 9 tiêm cho cả nam và nữ từ 9-45 tuổi. Với người đã nhiễm một type HPV, tiêm vaccine nhằm bảo vệ type virus chưa nhiễm và ngăn tái nhiễm type virus đã nhiễm sau khi đào thải ra khỏi cơ thể.

Phúc Minh