Ấn Độ miễn phí vaccine HPV

Ấn Độ tiêm vaccine HPV miễn phí cho khoảng 11,5 triệu bé gái 14 tuổi, nhằm giảm gánh nặng ung thư cổ tử cung.

Chiến dịch phát động vào cuối tháng 2 tại thành phố Ajmer, bang Rajasthan. Sau lễ khởi động cấp quốc gia, các bang và vùng lãnh thổ liên bang của Ấn Độ đồng loạt tổ chức chương trình riêng, đưa vaccine vào hệ thống cơ sở y tế công.

Đây là lần đầu vaccine được đưa vào chương trình tiêm chủng phổ cập trên phạm vi cả nước. Loại vaccine được sử dụng là Gardasil, vaccine tứ giá phòng HPV 16, 18 cùng hai type 6 và 11 - tác nhân thường gây mụn cóc sinh dục.

Liên minh Vaccine toàn cầu Gavi đánh giá việc Ấn Độ triển khai tiêm HPV trên quy mô lớn không chỉ có ý nghĩa trong nước mà còn có thể góp phần giảm gánh nặng ung thư cổ tử cung toàn cầu, do nước này chiếm tỷ lệ ca mắc và tử vong rất cao.

Nữ giới tiêm vaccine HPV. Ảnh minh họa: Vecteezy

HPV từng được đưa vào một số chương trình tiêm chủng quy mô nhỏ tại Ấn Độ từ năm 2008, song việc mở rộng trên toàn quốc gặp trở ngại vì lo ngại về an toàn, thông tin sai lệch, rào cản văn hóa - xã hội và khó khăn hậu cần.

Ngoài tiêm vaccine cho trẻ em gái, các chuyên gia cho rằng việc sàng lọc phụ nữ trong độ tuổi nguy cơ cũng rất quan trọng để giảm tỷ lệ mắc và tử vong trong tương lai. Tuy nhiên, thách thức với chương trình vẫn là tâm lý e ngại và các hiểu lầm liên quan vaccine HPV, do đây là bệnh có liên quan đường lây truyền qua quan hệ tình dục.

Theo Globocan 2022, Ấn Độ ghi nhận hơn 120.000 ca ung thư cổ tử cung mới và gần 80.000 ca tử vong mỗi năm, chiếm khoảng 25% số ca tử vong do bệnh này trên toàn cầu.

Hiện có 160 trong số 194 quốc gia trên thế giới đã đưa vaccine HPV vào chương trình tiêm chủng quốc gia. Nhiều nước áp dụng lịch tiêm một liều nhằm mở rộng độ bao phủ và tăng khả năng tiếp cận vaccine.

Văn Hà (Theo Gavi)