Thủy đậu có tái nhiễm không?

Tôi 28 tuổi, mẹ kể rằng tôi từng bị thủy đậu hồi nhỏ. Hiện công ty có nhiều người mắc, tôi có bị lây bệnh không? (Tư Truyền, Hà Nội)

Trả lời:

Hầu hết người bệnh thủy đậu chỉ bị một lần trong đời do có miễn dịch lâu dài sau khi khỏi bệnh. Đối với trường hợp tái nhiễm, một số nghiên cứu chỉ ra nguyên nhân thường gặp là kháng thể mắc bệnh được tạo ra ở lần đầu không đủ mạnh như mắc bệnh khi dưới 6 tháng tuổi hoặc đang có hệ miễn dịch suy giảm do mắc các bệnh lý như HIV, ung thư, dùng thuốc ức chế miễn dịch...

Bên cạnh đó, thủy đậu cũng có triệu chứng phát ban dễ nhầm lẫn với sởi, đậu mùa, tay chân miệng, sốt phát ban hay herpes simplex, phỏng da, chốc... Vì vậy, bệnh cần được bác sĩ thăm khám và chẩn đoán để xác định đúng bệnh.

Thủy đậu là bệnh dễ lây qua đường hô hấp, do virus Varicella Zoster (VZV) gây ra. Theo thống kê, có đến 90% người không có miễn dịch với bệnh sẽ lây khi tiếp xúc với mầm bệnh. Điều kiện thời tiết lạnh, độ ẩm tăng cao ở các tỉnh miền Bắc tạo điều kiện cho các mầm bệnh hô hấp phát triển, trong đó có virus gây bệnh thủy đậu.

Nữ giới tiêm vaccine thủy đậu tại VNVC Cantavil (TP HCM), để phòng bệnh khi nơi làm việc có đồng nghiệp mắc bệnh. Ảnh: Diệu Thuần

Công ty bạn đang có nhiều ca nhiễm thủy đậu, do đó bạn cần theo dõi sức khỏe và tiêm ngừa vaccine thủy đậu nếu chưa mắc bệnh hoặc không biết chính xác lần trước có mắc bệnh hay không. Khi có dấu hiệu bệnh như sốt, đau mỏi cơ, đau họng, cơ thể nổi mụn nước cần nghỉ làm, cách ly với người xung quanh và đi khám sớm, không nên tự uống thuốc, điều trị bệnh nhằm tránh biến chứng.

Hiện Việt Nam có hai vaccine thủy đậu loại đơn của Bỉ, Mỹ và loại phối hợp của Mỹ phòng thêm bệnh sởi, quai bị, rubella. Vaccine tiêm cho trẻ từ 9 hoặc 12 tháng tuổi đến người lớn. Bạn 28 tuổi sẽ có lịch tiêm 2 mũi cách nhau một tháng. Tiêm đủ hai mũi vaccine thủy đậu giúp phòng bệnh lên đến 98% và giảm gần 100% các biến chứng nguy hiểm của bệnh như viêm phổi, viêm màng não, viêm não do virus thủy đậu...

Ngoài tiêm vaccine, mọi người cũng cần phòng thủy đậu bằng cách mang khẩu trang khi ra đường, rửa tay với xà phòng, ăn uống đủ chất dinh dưỡng, vệ sinh nhà cửa sạch sẽ.

Bác sĩ Đoàn Thị Khánh Châm

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC