Carragher: 'Ngay từ đầu, tôi đã nghi ngờ việc Liverpool mua Isak và Ekitike'

AnhTheo cựu trung vệ Jamie Carragher, HLV Arne Slot đang đau đầu vì chưa tìm ra giải pháp hữu hiệu để kết hợp hai tân binh đắt giá Alexander Isak và Hugo Ekitike.

"Slot có một vấn đề trên hàng tấn công cần giải quyết, đặc biệt là việc tận dụng tốt nhất hai trung phong Alexander Isak và Hugo Ekitike. Đây sẽ là thử thách lớn nhất của ông ấy", Carragher nói trên chương trình Monday Night Football của Sky Sports ngày 3/11.

Sau khi vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2024-2025, Liverpool chi 603 triệu USD để mang về 7 tân binh, trong đó có hai trung phong đình đám Alexander Isak (175,5 triệu USD từ Newcastle) và Hugo Ekitike (106,5 triệu USD từ Frankfurt).

Hugo Ekitike (phải) vào thay Alexander Isak trong trận Liverpool thắng Atletico 3-2 ở lượt đầu Champions League trên sân Anfield, Liverpool, Anh ngày 17/9/2025. Ảnh: Reuters

Ekitike đã ghi sáu bàn và một kiến tạo qua 14 trận, nhưng từng bị treo giò vì cởi áo ăn mừng trong trận thắng Southampton ở Cup Liên đoàn. Isak đáng thất vọng hơn, khi chưa ghi bàn qua bảy trận ở Ngoại hạng Anh lẫn Champions League. Trung phong người Thụy Điển đã nghỉ ba trận gần nhất vì chấn thương háng và sẽ tiếp tục ngồi ngoài khi Liverpool tiếp Real Madrid ở lượt bốn Champions League tại Anfield hôm nay.

"Nghĩ về cách sắp xếp hàng công khiến tôi thực sự đau đầu. Nhưng hiện tại Ekitike đang giữ suất đá chính, cậu ấy chơi rất tốt. Có lẽ để Isak nghỉ ngơi và lấy lại phong độ trong tập luyện sẽ tốt hơn", Carragher nói thêm. "Ngay cả khi Isak trở lại, với phong độ hiện tại của Ekitike, thật khó để gạt cậu ấy khỏi đội hình chính. Ekitike xứng đáng được ra sân lúc này".

Ekitike và Isak mới cùng đá chính một lần ở trận thắng 5-1 trên sân Frankfurt ở lượt ba Champions League. Nhưng Isak sớm rời sân vì chấn thương nên bộ đôi trung phong này chưa có cơ hội thử nghiệm thực sự. Carragher tiếp tục bình luận: "Tôi đã nghi ngờ từ đầu về việc bỏ ra số tiền lớn để mua hai trung phong cùng lúc, bởi cả hai đều chơi ở cùng một vị trí. Thật khó hình dung Liverpool dùng cả hai trên sân. Dù Ekitike đang chơi tốt, tôi hiểu Slot vẫn muốn tìm cách đưa Isak vào sân vì cậu ấy là bản hợp đồng đắt giá".

Cựu hậu vệ người Anh cũng đặt dấu hỏi với chiến lược chuyển nhượng của Liverpool. Không chỉ Isak và Ekitike, các tân binh còn lại như Florian Wirtz, Jeremy Frimpong, Milos Kerkez đều chưa đáp ứng được kỳ vọng và bị loại khỏi đội hình chính trận thắng Aston Villa 2-0 ở vòng 10 Ngoại hạng Anh cuối tuần qua.

"Không phủ nhận Liverpool chiêu mộ được nhiều cầu thủ chất lượng", Carragher bình luận. "Nhưng nhớ lại thời Jurgen Klopp, những người mới như Fabinho hay Andy Robertson đâu ra sân liên tục từ đầu. Họ được hòa nhập dần dần. Slot có vẻ đang thay đổi quá nhiều cùng lúc, điều đó có thể làm xáo trộn đội hình".

Hồng Duy (theo Daily Mail)