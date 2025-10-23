Liverpool trút giận ở Champions League

Liverpool dứt chuỗi thua bốn trận trên mọi đấu trường, bằng chiến thắng ngược 5-1 trước chủ nhà Eintracht Frankfurt, ở lượt ba vòng bảng Champions League.

Cody Gakpo nâng tỷ số lên 4-1 cho Liverpool. Ảnh: EPA

Bị dẫn trước sau hơn 25 phút, thầy trò Arne Slot vẫn thể hiện bản lĩnh của một đội bóng lớn. Kristensen mở tỷ số cho Frankfurt bằng cú sút chéo góc hiểm hóc, nhưng bàn thua sớm chỉ khiến Liverpool bừng tỉnh.

Đội khách giữ bóng tới 65% thời lượng và nhanh chóng lật ngược thế cờ. Hugo Ekitike khởi đầu cho màn ngược dòng bằng bàn thắng vào lưới đội bóng cũ trong pha đối mặt, từ đường chọc khe của Andy Robertson ở phút 35. Trong 9 phút tiếp theo, đội khách ghi thêm hai bàn nữa đều từ phạt góc, với những cú đánh đầu của trung vệ Virgil van Dijk và Ibrahima Konate. Tinh thần của Liverpool được đẩy lên cao, còn khán đài sân Waldstadion thì dần im lặng.

Sang hiệp hai, thế trận gần như một chiều. Tân binh đắt giá Florian Wirtz sau khi mắc sai lầm dẫn tới bàn thua, đã lập công chuộc tội. Phút 66, anh căng ngang dọn cỗ cho Cody Gakpo đệm vào lưới trống. Sau đó bốn phút, Wirtz tiếp tục kiến tạo để Dominik Szoboszlai sút chìm chéo góc ghi bàn từ cự ly gần 25 m.

HLV Slot có thể hài lòng khi các học trò phản ứng mạnh mẽ sau chuỗi trận đáng quên. Liverpool không chỉ ghi năm bàn mà còn cho thấy sự cân bằng trong lối chơi gây áp lực tầm cao hiệu quả, kiểm soát bóng chắc chắn và tận dụng triệt để sai lầm của đối thủ.

Sự thay đổi nhân sự cũng mang lại hiệu quả rõ rệt. Những cái tên như Wirtz, Ekitike, Jones hay Gakpo đều gây ấn tượng, khi Mohamed Salah và Mac Allister được cho nghỉ. Salah chơi 15 phút cuối, trong thế trận đã an bài.

Chiến thắng này chưa đủ giúp Liverpool vào Top 8 Champions League, nhưng họ chỉ cách nhóm này hiệu số bàn thắng bại. Ở trận tiếp theo, họ làm khách trên sân của Brentford tối 25/10, tại vòng 9 Ngoại hạng Anh.

Hoàng An