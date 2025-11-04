8 điều được chờ đợi nhất lượt bốn Champions League

Slavia Praha - Arsenal (0h45 ngày 5/11, giờ Hà Nội). Arsenal trở lại thủ đô CH Czech sau 4 năm kể từ lần hạ Slavia Praha 4-0 tại tứ kết Europa League 2020-2021. Đó cũng là chiến thắng đậm nhất của "Pháo thủ" trên đất Trung Âu, giúp họ duy trì thành tích bất bại trước các đội bóng Czech (thắng 8, hòa 2).

Arsenal hành quân đến Prague với phong độ ấn tượng: toàn thắng cả 7 trận gần nhất ở vòng bảng Champions League. Gabriel Martinelli là cầu thủ đạt phong độ cao nhất khi ghi bàn trong cả ba lượt đầu.

Slavia Praha thường gặp khó trước các đại diện Anh - chỉ thắng hai trong 15 trận đối đầu các CLB đến từ xứ sương mù. Điểm tích cực là họ ghi bàn 26 qua 27 trận gần nhất thi đấu trên sân nhà ở Cup châu Âu.