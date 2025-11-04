8 điều được chờ đợi nhất lượt bốn Champions League

Slavia Praha - Arsenal (0h45 ngày 5/11, giờ Hà Nội). Arsenal trở lại thủ đô CH Czech sau 4 năm kể từ lần hạ Slavia Praha 4-0 tại tứ kết Europa League 2020-2021. Đó cũng là chiến thắng đậm nhất của "Pháo thủ" trên đất Trung Âu, giúp họ duy trì thành tích bất bại trước các đội bóng Czech (thắng 8, hòa 2).
Arsenal hành quân đến Prague với phong độ ấn tượng: toàn thắng cả 7 trận gần nhất ở vòng bảng Champions League. Gabriel Martinelli là cầu thủ đạt phong độ cao nhất khi ghi bàn trong cả ba lượt đầu.
Slavia Praha thường gặp khó trước các đại diện Anh - chỉ thắng hai trong 15 trận đối đầu các CLB đến từ xứ sương mù. Điểm tích cực là họ ghi bàn 26 qua 27 trận gần nhất thi đấu trên sân nhà ở Cup châu Âu.
Slavia Praha - Arsenal (0h45 ngày 5/11, giờ Hà Nội). Arsenal trở lại thủ đô CH Czech sau 4 năm kể từ lần hạ Slavia Praha 4-0 tại tứ kết Europa League 2020-2021. Đó cũng là chiến thắng đậm nhất của "Pháo thủ" trên đất Trung Âu, giúp họ duy trì thành tích bất bại trước các đội bóng Czech (thắng 8, hòa 2).
Arsenal hành quân đến Prague với phong độ ấn tượng: toàn thắng cả 7 trận gần nhất ở vòng bảng Champions League. Gabriel Martinelli là cầu thủ đạt phong độ cao nhất khi ghi bàn trong cả ba lượt đầu.
Slavia Praha thường gặp khó trước các đại diện Anh - chỉ thắng hai trong 15 trận đối đầu các CLB đến từ xứ sương mù. Điểm tích cực là họ ghi bàn 26 qua 27 trận gần nhất thi đấu trên sân nhà ở Cup châu Âu.
Liverpool - Real Madrid (3h ngày 5/11). Liverpool từng hạ Real 2-0 ở lượt trận thứ năm mùa 2024-2025 để chấm dứt chuỗi 8 trận không thắng trước đối thủ này. Mohamed Salah đang hướng tới cột mốc lịch sử: chỉ còn hai bàn nữa để trở thành cầu thủ châu Phi đầu tiên chạm mốc 50 bàn tại Champions League.
Phía đối diện, Real chỉ thắng hai trong chín lần gần nhất chạm trán các đội bóng Anh. Nhưng chiến thắng đáng nhớ nhất lại trận kết quả 1-0 trước chính Liverpool ở chung kết Champions League năm 2022.
Nếu ra sân tại Anfield, Jude Bellingham sẽ phá kỷ lục của Iker Casillas để trở thành cầu thủ trẻ nhất đạt mốc 50 trận ở Champions League.
Liverpool - Real Madrid (3h ngày 5/11). Liverpool từng hạ Real 2-0 ở lượt trận thứ năm mùa 2024-2025 để chấm dứt chuỗi 8 trận không thắng trước đối thủ này. Mohamed Salah đang hướng tới cột mốc lịch sử: chỉ còn hai bàn nữa để trở thành cầu thủ châu Phi đầu tiên chạm mốc 50 bàn tại Champions League.
Phía đối diện, Real chỉ thắng hai trong chín lần gần nhất chạm trán các đội bóng Anh. Nhưng chiến thắng đáng nhớ nhất lại trận kết quả 1-0 trước chính Liverpool ở chung kết Champions League năm 2022.
Nếu ra sân tại Anfield, Jude Bellingham sẽ phá kỷ lục của Iker Casillas để trở thành cầu thủ trẻ nhất đạt mốc 50 trận ở Champions League.
PSG - Bayern Munich (3h ngày 5/11). PSG chỉ thua hai trong 41 trận gần nhất trên sân nhà ở vòng bảng Champions League (thắng 31, hòa 8). Đội bóng Pháp bước vào trận đại chiến cùng nhiều gương mặt có mối liên hệ đặc biệt với đối thủ.
Lucas Hernandez gia nhập PSG vào tháng 7/2023 sau bốn năm khoác áo Bayern, ra sân 107 trận. Ousmane Dembele lại có kỷ niệm buồn khi bị truất quyền thi đấu ở trận PSG thua Bayern 0-1 ở Champions League mùa 2024-2025. Tiền đạo người Pháp cũng toàn thua trong hai lần chạm trán Bayern khi còn thi đấu cho Barca mùa 2022-2023, không ghi nổi bàn nào trong ba lần đối đầu gần nhất. Trong khi đó, trung vệ của PSG, William Pacho từng cùng Eintracht Frankfurt đánh bại Bayern 5-1 tại Bundesliga vào ngày 9/12/2023.
Bayern cũng có thành tích đối đầu ấn tượng với các đội bóng Pháp khi thắng 13 và chỉ thua 2 trong 15 trận gần nhất. Tiền đạo Harry Kane tiếp tục là niềm hy vọng lớn với 11 bàn trong 10 lần ra sân gần đây ở Champions League.
PSG - Bayern Munich (3h ngày 5/11). PSG chỉ thua hai trong 41 trận gần nhất trên sân nhà ở vòng bảng Champions League (thắng 31, hòa 8). Đội bóng Pháp bước vào trận đại chiến cùng nhiều gương mặt có mối liên hệ đặc biệt với đối thủ.
Lucas Hernandez gia nhập PSG vào tháng 7/2023 sau bốn năm khoác áo Bayern, ra sân 107 trận. Ousmane Dembele lại có kỷ niệm buồn khi bị truất quyền thi đấu ở trận PSG thua Bayern 0-1 ở Champions League mùa 2024-2025. Tiền đạo người Pháp cũng toàn thua trong hai lần chạm trán Bayern khi còn thi đấu cho Barca mùa 2022-2023, không ghi nổi bàn nào trong ba lần đối đầu gần nhất. Trong khi đó, trung vệ của PSG, William Pacho từng cùng Eintracht Frankfurt đánh bại Bayern 5-1 tại Bundesliga vào ngày 9/12/2023.
Bayern cũng có thành tích đối đầu ấn tượng với các đội bóng Pháp khi thắng 13 và chỉ thua 2 trong 15 trận gần nhất. Tiền đạo Harry Kane tiếp tục là niềm hy vọng lớn với 11 bàn trong 10 lần ra sân gần đây ở Champions League.
Tottenham - Copenhagen (3h ngày 5/11). Tottenham chỉ từng gặp một đội bóng Đan Mạch trong lịch sử Cup châu Âu, đó là trận thắng 3-2 trước AaB Aalborg ở vòng bảng UEFA Cup 2007-2008.
Tottenham đang giữ được phong độ ấn tượng mỗi khi thi đấu tại châu Âu trên sân nhà - bất bại 21 trận liên tiếp (thắng 17, hòa 4). Thầy trò Thomas Frank cũng đang có chuỗi bảy trận bất bại tại vòng bảng Champions League (thắng 3, hòa 4), đồng thời giữ sạch lưới ở bốn trong sáu trận gần nhất ở đấu trường châu lục.
Ngược lại, Copenhagen hành quân đến London với hành trang khiêm tốn. Đại diện Đan Mạch chỉ thắng hai trong 19 lần đối đầu các đội Anh (hòa 5, thua 12) và chưa từng thắng trên đất Anh (hòa 2, thua 7). Họ cũng chỉ có hai chiến thắng trong 21 trận sân khách ở Champions League, và chỉ thắng hai trong 15 trận gần nhất ở vòng bảng.
Tottenham - Copenhagen (3h ngày 5/11). Tottenham chỉ từng gặp một đội bóng Đan Mạch trong lịch sử Cup châu Âu, đó là trận thắng 3-2 trước AaB Aalborg ở vòng bảng UEFA Cup 2007-2008.
Tottenham đang giữ được phong độ ấn tượng mỗi khi thi đấu tại châu Âu trên sân nhà - bất bại 21 trận liên tiếp (thắng 17, hòa 4). Thầy trò Thomas Frank cũng đang có chuỗi bảy trận bất bại tại vòng bảng Champions League (thắng 3, hòa 4), đồng thời giữ sạch lưới ở bốn trong sáu trận gần nhất ở đấu trường châu lục.
Ngược lại, Copenhagen hành quân đến London với hành trang khiêm tốn. Đại diện Đan Mạch chỉ thắng hai trong 19 lần đối đầu các đội Anh (hòa 5, thua 12) và chưa từng thắng trên đất Anh (hòa 2, thua 7). Họ cũng chỉ có hai chiến thắng trong 21 trận sân khách ở Champions League, và chỉ thắng hai trong 15 trận gần nhất ở vòng bảng.
Qarabag - Chelsea (0h45 ngày 6/11). Hai đội từng gặp nhau ở vòng bảng Champions League mùa 2017-2018, khi đại diện Anh thắng áp đảo cả hai lượt - 6-0 tại Stamford Bridge và 4-0 trên đất Azerbaijan.
Lịch sử đối đầu cũng không ủng hộ Qarabag: họ đã thua cả 7 trận trước các đội bóng Anh, trong đó tịt ngòi 6 trận gần nhất. Phong độ cá nhân của Leandro Andrade là điểm sáng hiếm hoi khi tiền đạo này đã lập công ở bốn trong sáu trận châu Âu gần nhất của Qarabag.
Chelsea hiện đạt phong độ ấn tượng - thắng 14 trong 16 trận gần nhất ở Cup châu Âu và ghi bàn trong cả 18 trận liên tiếp. Nếu có thể ghi bàn tại Baku, "The Blues" sẽ chạm cột mốc 350 bàn trong lịch sử Cup C1 châu Âu/Champions League.
Qarabag - Chelsea (0h45 ngày 6/11). Hai đội từng gặp nhau ở vòng bảng Champions League mùa 2017-2018, khi đại diện Anh thắng áp đảo cả hai lượt - 6-0 tại Stamford Bridge và 4-0 trên đất Azerbaijan.
Lịch sử đối đầu cũng không ủng hộ Qarabag: họ đã thua cả 7 trận trước các đội bóng Anh, trong đó tịt ngòi 6 trận gần nhất. Phong độ cá nhân của Leandro Andrade là điểm sáng hiếm hoi khi tiền đạo này đã lập công ở bốn trong sáu trận châu Âu gần nhất của Qarabag.
Chelsea hiện đạt phong độ ấn tượng - thắng 14 trong 16 trận gần nhất ở Cup châu Âu và ghi bàn trong cả 18 trận liên tiếp. Nếu có thể ghi bàn tại Baku, "The Blues" sẽ chạm cột mốc 350 bàn trong lịch sử Cup C1 châu Âu/Champions League.
Club Brugge - Barca (3h ngày 6/11). Barca toàn thắng trong hai lần gặp Club Brugge ở Champions League mùa 2002-2003, với tỷ số 3-2 trên sân nhà và 1-0 trên đất Bỉ.
Tuy nhiên, đại diện La Liga sẽ phải cảnh giác trước một Club Brugge đang có phong độ ấn tượng khi chỉ thua một trong 7 trận gần nhất gặp các đội Tây Ban Nha (thắng 2, hòa 4) và bất bại bốn trận liên tiếp.
Sân nhà Jan Breydel cũng là điểm tựa để Club Brugge hy vọng tạo nên cú sốc. Họ thắng 12, hòa 4 và chỉ thua 2 trong 18 trận châu Âu gần nhất trên sân nhà, trong đó toàn thắng cả ba trận mùa này (tính cả vòng loại).
Nhưng Barca vẫn được đánh giá cao hơn. Họ thắng 9, hòa 1 và chỉ thua 2 rong 12 lần đối đầu các đội Bỉ, và đang có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trên sân khách ở vòng bảng Champions League.
Club Brugge - Barca (3h ngày 6/11). Barca toàn thắng trong hai lần gặp Club Brugge ở Champions League mùa 2002-2003, với tỷ số 3-2 trên sân nhà và 1-0 trên đất Bỉ.
Tuy nhiên, đại diện La Liga sẽ phải cảnh giác trước một Club Brugge đang có phong độ ấn tượng khi chỉ thua một trong 7 trận gần nhất gặp các đội Tây Ban Nha (thắng 2, hòa 4) và bất bại bốn trận liên tiếp.
Sân nhà Jan Breydel cũng là điểm tựa để Club Brugge hy vọng tạo nên cú sốc. Họ thắng 12, hòa 4 và chỉ thua 2 trong 18 trận châu Âu gần nhất trên sân nhà, trong đó toàn thắng cả ba trận mùa này (tính cả vòng loại).
Nhưng Barca vẫn được đánh giá cao hơn. Họ thắng 9, hòa 1 và chỉ thua 2 rong 12 lần đối đầu các đội Bỉ, và đang có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trên sân khách ở vòng bảng Champions League.
Man City - Dortmund (3h ngày 6/11). Man City thắng 3, hòa 2, thua 1 trong sáu lần đối đầu Dortmund, và vẫn bất bại trên sân nhà với hai chiến thắng cùng một trận hòa. Đội bóng của Pep Guardiola đang sở hữu chuỗi 11 trận toàn thắng trước các đội Đức tại Manchester, cho thấy sự vượt trội mỗi khi tiếp đón các đại diện Bundesliga.
Trận đấu mang nhiều cảm xúc với Erling Haaland, người từng ghi 86 bàn sau 89 trận cho Dortmund trước khi gia nhập Man City vào hè 2022. Tiền đạo người Na Uy từng đối đầu đội bóng cũ hai lần ở vòng bảng mùa 2022-2023 (thắng 1, hòa 1) và chính anh ghi bàn ấn định chiến thắng tại Etihad. Hiện Haaland đã có 37 bàn sau 33 trận ở vòng bảng Champions League - hiệu suất không ai sánh được ở cùng độ tuổi
Man City - Dortmund (3h ngày 6/11). Man City thắng 3, hòa 2, thua 1 trong sáu lần đối đầu Dortmund, và vẫn bất bại trên sân nhà với hai chiến thắng cùng một trận hòa. Đội bóng của Pep Guardiola đang sở hữu chuỗi 11 trận toàn thắng trước các đội Đức tại Manchester, cho thấy sự vượt trội mỗi khi tiếp đón các đại diện Bundesliga.
Trận đấu mang nhiều cảm xúc với Erling Haaland, người từng ghi 86 bàn sau 89 trận cho Dortmund trước khi gia nhập Man City vào hè 2022. Tiền đạo người Na Uy từng đối đầu đội bóng cũ hai lần ở vòng bảng mùa 2022-2023 (thắng 1, hòa 1) và chính anh ghi bàn ấn định chiến thắng tại Etihad. Hiện Haaland đã có 37 bàn sau 33 trận ở vòng bảng Champions League - hiệu suất không ai sánh được ở cùng độ tuổi
Inter - Kairat Almaty (3h ngày 6/11). Đây là lần đầu Inter và Kairat Almaty chạm trán trong khuôn khổ Cup châu Âu, cũng như là lần đầu mỗi đội đối đầu một đại diện đến từ quốc gia của đối thủ.
Inter được đánh giá cao hơn với phong độ sân nhà cực kỳ ấn tượng tại Champions League - bất bại 17 trận liên tiếp (thắng 14, hòa 3). Đội bóng áo sọc xanh-đen còn thể hiện sự chắc chắn đáng kinh ngạc khi giữ sạch lưới 11 trong 12 trận gần nhất ở vòng bảng. Trên hàng công, Lautaro Martinez là niềm hy vọng lớn nhất với 11 bàn trong 10 trận Champions League gần nhất.
Với Kairat, đây tiếp tục là thử thách ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Đại diện Kazakhstan không thắng trong sáu trận gần nhất tại Champions League (hòa 3, thua 3), và tịt ngòi ở năm trong sáu trận đó. Điểm sáng đến ở hàng thủ, khi họ giữ sạch lưới năm trong tám trận gần nhất ở Cup châu Âu.
Inter - Kairat Almaty (3h ngày 6/11). Đây là lần đầu Inter và Kairat Almaty chạm trán trong khuôn khổ Cup châu Âu, cũng như là lần đầu mỗi đội đối đầu một đại diện đến từ quốc gia của đối thủ.
Inter được đánh giá cao hơn với phong độ sân nhà cực kỳ ấn tượng tại Champions League - bất bại 17 trận liên tiếp (thắng 14, hòa 3). Đội bóng áo sọc xanh-đen còn thể hiện sự chắc chắn đáng kinh ngạc khi giữ sạch lưới 11 trong 12 trận gần nhất ở vòng bảng. Trên hàng công, Lautaro Martinez là niềm hy vọng lớn nhất với 11 bàn trong 10 trận Champions League gần nhất.
Với Kairat, đây tiếp tục là thử thách ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Đại diện Kazakhstan không thắng trong sáu trận gần nhất tại Champions League (hòa 3, thua 3), và tịt ngòi ở năm trong sáu trận đó. Điểm sáng đến ở hàng thủ, khi họ giữ sạch lưới năm trong tám trận gần nhất ở Cup châu Âu.
Hồng Duy
Ảnh: Reuters, AP