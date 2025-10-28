Cao tốc, đường Hồ Chí Minh qua miền Trung tiếp tục sạt lở

Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh và các tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, La Sơn - Túy Loan có nhiều đoạn vẫn ngập nước, sạt lở, khiến giao thông qua miền Trung bị chia cắt.

Từ đêm 27 đến sáng 28/10, nước lũ dâng nhanh, tràn qua quốc lộ 1A đoạn qua Đà Nẵng khiến hàng trăm ôtô phải dừng lại. Anh Trương Văn Dương, 30 tuổi, lái xe từ trung tâm thành phố về huyện Duy Xuyên (Quảng Nam), cho biết phải quay đầu khi đến trạm thu phí An Thắng. "Nước ngập gần nửa bánh xe, cảnh sát đã chốt chặn, yêu cầu dừng để đảm bảo an toàn", anh nói.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, quốc lộ 1 qua Đà Nẵng có nhiều điểm ngập 40-50 cm, giao thông tê liệt cục bộ. Công an đã điều tiết xe đi theo hướng Bắc Nam qua cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hoặc đường ven biển.

Trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên, ba vị trí sạt taluy dương khiến đất đá tràn lấp mặt đường. Ông Nguyễn Văn Dũng, chỉ huy đội thi công, cho biết gần 20 máy xúc và xe ben được huy động làm việc suốt đêm để thông tuyến. "Chúng tôi dự kiến sáng mai có thể lưu thông tạm một làn", ông nói.

Quốc lộ 1 qua Đà Nẵng ngập nhiều điểm. Ảnh: Nguyễn Đông

Tại km 50 đoạn qua phường Hải Vân (Đà Nẵng), mặt đường cao tốc xuất hiện vết nứt dài gần 50 m, rộng 10-15 cm, có dấu hiệu lan rộng. Ban Quản lý đường Hồ Chí Minh cho biết nguyên nhân ban đầu là do tuyến tỉnh lộ 601 gần đó bị sạt, kéo theo chân taluy của cao tốc. Khu vực đã được rào chắn, phủ bạt để ngăn nước tràn vào.

Đường Hồ Chí Minh đoạn qua Đà Nẵng cũng bị sạt taluy dương, gây tắc cục bộ lúc 10h30. Lực lượng công binh đang khẩn trương dọn đất đá, dự kiến thông xe một làn trong ngày.

Tại TP Huế, cao tốc La Sơn - Túy Loan tiếp tục bị sạt taluy dương tại km 12, đất đá phủ kín mặt đường, đoạn km 14 còn ngập 30-40 cm. Cơ quan chức năng phải phân luồng phương tiện sang quốc lộ 1. Quốc lộ 49B và nhiều đoạn quốc lộ 49 vẫn ngập 50-80 cm, có nơi hơn 1 m. "Xe tải nặng không thể qua được, chúng tôi phải túc trực chốt 24/24", trung úy Lê Tấn Lợi, Đội Cảnh sát giao thông Phú Lộc, nói.

Hót dọn đất tại điểm sạt lở trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên. Ảnh: Ban quản lý đường Hồ Chí Minh

Ở Quảng Trị, quốc lộ 15D đoạn cầu tràn Đa Krông vẫn ngập 40 cm, quốc lộ 49C có nhiều điểm ngập 50-70 cm tại xã Mỹ Thủy. Đội quản lý đường đang dùng máy xúc và cọc tiêu để đánh dấu, hướng dẫn phương tiện quay đầu.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Trung Bộ, từ đêm 25/10 đến nay khu vực Quảng Trị - Quảng Ngãi có mưa lớn do ảnh hưởng không khí lạnh kết hợp dải hội tụ nhiệt đới. Lượng mưa 24 giờ qua ở Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế đạt 400-1.000 mm. Hiện mưa giảm dần, nước rút chậm, song nhiều khu vực vẫn còn ngập; lực lượng chức năng khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua vùng trũng, theo dõi cảnh báo để đảm bảo an toàn.

