Cảnh giác viêm não, viêm màng não trời nóng

Cao BằngTrong một tuần, khoa truyền nhiễm, bệnh viện đa khoa tỉnh tiếp nhận ba bệnh nhân nhập viện vì sốt cao, đau đầu, do viêm não và viêm màng não.

Bệnh nhân đầu tiên, nam, 37 tháng tuổi, vào viện ngày 25/6 trong tình trạng sốt cao liên tục, kèm đau đầu, nôn, ăn kém. Kết quả kiểm tra xác định mắc viêm não. Bệnh nhi thứ hai, 13 tuổi cũng nhập viện trong tình trạng sốt, nôn, có biểu hiện nói khó, được chẩn đoán viêm não, màng não. Cả hai đều được điều trị và chăm sóc tại Khoa Truyền nhiễm, sức khỏe đã ổn định.

Trường hợp thứ ba, bệnh nhân nữ, 15 tuổi, nhập viện điều trị trong tình trạng nặng: suy hô hấp, hôn mê do viêm màng não. Các bác sĩ Khoa Cấp cứu đã tiến hành hội chẩn liên khoa, lên phác đồ điều trị phù hợp.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhi đang điều trị. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Viêm não và viêm màng não cùng thuộc nhóm bệnh nhiễm trùng ở hệ thần kinh trung ương. Bệnh xuất hiện rải rác quanh năm, xu hướng tăng vào mùa nắng nóng. Triệu chứng chung là sốt trên 38 độ C, buồn nôn, nôn ói và đau đầu từ ngày đầu nhiễm bệnh. Trẻ thường chán ăn, bỏ bú, quấy khóc. Đặc biệt, các cơn sốt kéo dài liên tục, khó hạ. Trẻ dù uống hạ sốt nhưng sau 5-6 tiếng thuốc hết tác dụng, trẻ sốt lại. Trường hợp nặng có thể gây co giật, hôn mê, bệnh diễn biến nhanh do đó cần được phát hiện sớm và điều trị kịp thời để giảm thiểu nguy cơ tử vong hoặc để lại di chứng chậm phát triển, bại não, động kinh cho trẻ.

Trong đó, viêm màng não là tình trạng nhiễm trùng nghiêm trọng của màng não, màng bao bọc não và tủy sống. Bệnh do nhiều tác nhân khác nhau, gồm vi nấm hoặc virus và vi khuẩn. Đa số các ca viêm màng não là do nhiễm vi khuẩn Hemophilus influenza tuýp B (Hib), phế cầu và não mô cầu, nấm, virus,...

Viêm não là tình trạng viêm ở nhu mô não, biểu hiện bằng sự rối loạn chức năng thần kinh - tâm thần do nhiễm virus, số ít do vi khuẩn. Viêm não được đánh giá có mức độ di chứng thần kinh nặng nề hơn viêm màng não.

Thông thường, triệu chứng của bệnh rất giống với các bệnh truyền nhiễm thông thường khác và chỉ được phát hiện khi được bác sĩ kiểm tra, xét nghiệm. Bệnh viêm não, màng não, có thể gây biến chứng nặng hoặc tử vong nếu không điều trị sớm.

Bác sĩ khuyến cáo, để phòng ngừa các bệnh viêm màng não - viêm não, mọi người cần vệ sinh môi trường sạch sẽ, thoáng đãng. Loại bỏ các ổ nước tù đọng quanh nơi sinh hoạt, diệt bọ gậy để muỗi không có điều kiện sinh sôi. Nằm màn khi ngủ, ngoài ra cần phun thuốc diệt muỗi. Hạn chế đến nơi đông người, có nhiều nguy cơ gây bệnh. Không sử dụng kháng sinh bừa bãi.

Tiêm vaccine phòng viêm não ngay từ nhỏ, theo tư vấn của bác sĩ. Hiện, Việt Nam lưu hành rất nhiều loại vaccine như viêm não Nhật Bản, viêm màng não mô cầu, phế cầu... Phụ huynh cần đưa con đi tiêm phòng đúng lịch và đầy đủ để đạt hiệu quả.

Thùy An