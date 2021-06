Bé viêm não do nhiễm giun đũa chó mèo

Quảng NinhBé trai 8 tuổi được đưa vào Trung tâm Sản nhi, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cấp cứu do sốt cao, đau đầu âm ỉ.

Người nhà cho biết bé sốt, đau đầu, đau toàn thân âm ỉ khoảng một tuần nay. Kết quả chụp cộng hưởng từ sọ não và chọc dịch não tủy, xét nghiệm máu, cho thấy tình trạng tăng bạch cầu ái toan, dương tính với giun đũa chó mèo (toxocara).

Bác sĩ Đào Thị Loan, Trung tâm Sản Nhi, cho biết bé bị viêm não tăng bạch cầu ái toan do nhiễm giun đũa chó mèo, điều trị bằng kháng sinh kết hợp thuốc tẩy giun.

Sau hai tuần điều trị, ngày 29/6 sức khỏe bệnh nhi ổn định, xét nghiệm chỉ số bạch cầu ái toan trong máu giảm, dịch não tủy bình thường trở lại, có thể xuất viện.

Bệnh nhi vui vẻ, khỏe mạnh trước khi xuất viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo bác sĩ Loan, viêm màng não tăng bạch cầu ái toan do nhiễm giun đũa chó mèo là bệnh lý hiếm gặp, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ gây ra nhiều di chứng thần kinh nặng nề và có thể gây tử vong.

Giun đũa chó mèo (Toxocara) là một loại giun ký sinh ở chó mèo, trứng giun thường có trong đất hoặc nước bị nhiễm phân chó mèo. Thông thường, trứng giun đũa trong cơ thể mèo, chó theo phân ra ngoài môi trường, 1-2 tuần sau sẽ hóa phôi. Đây là giai đoạn trứng giun đũa có thể xâm nhập gây bệnh cho người.

Người nhiễm loại giun này có thể do ăn phải một cách tình cờ, ấu trùng di chuyển qua niêm mạc ruột vào tuần hoàn máu đến hệ thần kinh trung ương như não, tủy sống và rễ dây thần kinh gây nên bệnh cảnh của viêm não – màng não. Trẻ em dễ nhiễm giun sán do thói quen đùa nghịch với đất cát, là nơi phát tán trứng giun do đặc tính phóng uế của chó, mèo.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân, đặc biệt các gia đình nuôi chó mèo cần vệ sinh môi trường, khu vực trong nhà, không cho trẻ em chơi ở những nơi có phân chó mèo, vệ sinh tay sạch sẽ trước khi ăn, thực hiện ăn chín uống sôi. Chó mèo con cần tẩy giun ngay từ ba tuần tuổi, tẩy giun nhắc lại ba lần cách nhau hai tuần, sau đó cứ 6 tháng tẩy giun một lần.

Thùy An